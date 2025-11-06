Представьте, что у Батуми есть своё вещество. Сложное, многослойное, живое. «Батумиум» — прогулка по сути города: от прошлого до ритмов сегодняшнего дня. Древнегреческая крепость, три века османского владычества, годы в составе Российской империи, СССР и, наконец, независимой Грузии — каждый период оставил свои атомы в уникальной молекуле столицы Аджарии.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Место, откуда начиналось развитие города

Вокзал, который уже совсем не вокзал

Соборы, которые меняли свою конфессию в ходе истории

Особняк, который восхищает своей загадочной атмосферой

И многое другое, что даёт ответ на вопрос, почему именно здесь возник и получил развитие замечательный город Батуми.

А ещё узнаете:

Какую роль в развитии города сыграли Рокфеллеры и Ротшильды

Какой след оставили в истории Батуми Древняя Греция и Древний Рим

Как сказались на внешнем виде города здешний климат и даже фауна

И не только!

