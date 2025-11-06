Представьте, что у Батуми есть своё вещество. Сложное, многослойное, живое. «Батумиум» — прогулка по сути города: от прошлого до ритмов сегодняшнего дня.
Древнегреческая крепость, три века османского владычества, годы в составе Российской империи, СССР и, наконец, независимой Грузии — каждый период оставил свои атомы в уникальной молекуле столицы Аджарии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Место, откуда начиналось развитие города
- Вокзал, который уже совсем не вокзал
- Соборы, которые меняли свою конфессию в ходе истории
- Особняк, который восхищает своей загадочной атмосферой
И многое другое, что даёт ответ на вопрос, почему именно здесь возник и получил развитие замечательный город Батуми.
А ещё узнаете:
- Какую роль в развитии города сыграли Рокфеллеры и Ротшильды
- Какой след оставили в истории Батуми Древняя Греция и Древний Рим
- Как сказались на внешнем виде города здешний климат и даже фауна
И не только!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €15 за каждого последующего
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У синагоги
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 175 туристов
Наш проект — это живой авторский подход, а не тиражная экскурсия. Все маршруты созданы с любовью, а не по готовым шаблонам. Каждый текст написан автором-исследователем, а не переписан из Википедии. Это интеллектуальные и эмоциональные прогулки, в которых чувствуется личная связь с городом. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
6 ноя 2025
Экскурсия состоялась. Спасибо Владу!
Узнали много интересного.
Александр
29 окт 2025
Экскурсия понравилась, информативно и интересно! Погуляли по историческому центру, узнали много интересных фактов и историю города. Влад молодец👍🏻
О
Оксана
27 окт 2025
Хотим поблагодарить нашего гида по старому Батуми. Влад глубоко и увлекательно рассказывал об исторических событиях, обрисовывая контекст каждого периода с большой точностью и живостью. Благодаря его подробным рассказам удалось лучше
Наталья
7 окт 2025
Интересная познавательная экскурсия с большим количеством фактов о Батуми. Легкий маршрут. Спасибо за увлекательное знакомство с Батуми!! Рекомендуем
А
Анастасия
30 сен 2025
Отличная экскурсия! Отличная подача.
И
Ирина
28 сен 2025
Сегодня были на экскурсии по Батуми с Владом, и я хочу выразить искреннюю благодарность за прекрасные 3 часа и чудесные впечатления. Знания Влада об истории, архитектуре и культуре города и
В
Валерий
22 сен 2025
Все прошло интересно и информационно хорошо. Спасибо!
Елена
21 сен 2025
Хотим выразить благодарность нашему гиду Владу! Он познакомил нас не только с историей города и местных достопримечательностей, но и рассказал о культуре и быте жителей Батуми. Несмотря на молодость, Влад
М
Марина
19 сен 2025
Благодарна Владу за интересную экскурсию по городу Батуми, много узнали и об истории, и о реалиях современного времени. Даже погода нам не помешала, хотя по прогнозу должен был идти дождь. Приятен индивидуальный подход к интересам гостей города. Рекомендую!
Ольга
19 сен 2025
Очень приятный молодой человек, который любит историю. Приятно погуляли и послушали о городе.
Ю
Юлия
18 сен 2025
Экскурсия по Батуми- супер.
Рекомендуем всем нашего гида Влада.
А
Алексей
18 сен 2025
Большое спасибо Владу за экскурсию и рекомендации! Очень интересно, вкусно и не утомительно! Отличное знание истории! Всем рекомендую!
Е
Елена
10 сен 2025
Это была увлекательная разносторонняя экскурсия. Влад рассказывал увлеченно с точными датами, стилями в архитектуре, интересными фактами, мог ответить на любой вопрос. Потрясаще подготовленный. Время пролетело незаметно. Очень рада, что выбрала именно Влада для прогулки по городу.
Боташев
9 сен 2025
Очень интересная прогулка, за два с половиной часа столько узнать о Батуми! Гид Профессионал своего дела. Рассказывает очень доступно и интересно, время летит не заметно, ответил и на другие вопросы, которые интересуют любого туриста. Рекомендую!
М
Марина
7 сен 2025
Влад очень квалифицированный гид, было очень интересно, узнали много нового
