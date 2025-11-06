Мои заказы

«Батумиум»: открыть суть Батуми

Погрузиться в историю города и понять его душу
Представьте, что у Батуми есть своё вещество. Сложное, многослойное, живое. «Батумиум» — прогулка по сути города: от прошлого до ритмов сегодняшнего дня.

Древнегреческая крепость, три века османского владычества, годы в составе Российской империи, СССР и, наконец, независимой Грузии — каждый период оставил свои атомы в уникальной молекуле столицы Аджарии.
39 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Место, откуда начиналось развитие города
  • Вокзал, который уже совсем не вокзал
  • Соборы, которые меняли свою конфессию в ходе истории
  • Особняк, который восхищает своей загадочной атмосферой

И многое другое, что даёт ответ на вопрос, почему именно здесь возник и получил развитие замечательный город Батуми.

А ещё узнаете:

  • Какую роль в развитии города сыграли Рокфеллеры и Ротшильды
  • Какой след оставили в истории Батуми Древняя Греция и Древний Рим
  • Как сказались на внешнем виде города здешний климат и даже фауна

И не только!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €15 за каждого последующего

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 175 туристов
Наш проект — это живой авторский подход, а не тиражная экскурсия. Все маршруты созданы с любовью, а не по готовым шаблонам. Каждый текст написан автором-исследователем, а не переписан из Википедии. Это интеллектуальные и эмоциональные прогулки, в которых чувствуется личная связь с городом. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

«Батумиум»: открыть суть Батуми (Александр)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Александр)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Александр)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Александр)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Валерий)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Валерий)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Валерий)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Валерий)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Валерий)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Елена)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Елена)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Елена)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Елена)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Елена)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Елена)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Елена)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Виктория)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Екатерина)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Екатерина)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Екатерина)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Екатерина)«Батумиум»: открыть суть Батуми (Екатерина)
Светлана
6 ноя 2025
Экскурсия состоялась. Спасибо Владу!
Узнали много интересного.
Александр
Александр
29 окт 2025
Экскурсия понравилась, информативно и интересно! Погуляли по историческому центру, узнали много интересных фактов и историю города. Влад молодец👍🏻
Экскурсия понравилась, информативно и интересно! Погуляли по историческому центру, узнали много интересных фактов и историю города. Влад молодец👍🏻
Оксана
27 окт 2025
Хотим поблагодарить нашего гида по старому Батуми. Влад глубоко и увлекательно рассказывал об исторических событиях, обрисовывая контекст каждого периода с большой точностью и живостью. Благодаря его подробным рассказам удалось лучше
читать дальше

понять богатое культурное наследие города и его роль в истории региона. Экскурсия была с элементами квеста - Влад непринужденно подкидывал интересные вопросики, на которые мы отвечали, что держало наше внимание, как слушателей. Была и остановка на бокал вина (наша инициатива) и рекомендации по ресторану (действительно вкусно). Чувствуется искренняя заинтересованность в теме. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в историю Батуми!

Наталья
Наталья
7 окт 2025
Интересная познавательная экскурсия с большим количеством фактов о Батуми. Легкий маршрут. Спасибо за увлекательное знакомство с Батуми!! Рекомендуем
Анастасия
30 сен 2025
Отличная экскурсия! Отличная подача.
Ирина
28 сен 2025
Сегодня были на экскурсии по Батуми с Владом, и я хочу выразить искреннюю благодарность за прекрасные 3 часа и чудесные впечатления. Знания Влада об истории, архитектуре и культуре города и
читать дальше

республики по-настоящему глубокие и системные, видно, что он умеет соединять факты в цельную картину. Особенно понравилось, что Влад всегда был готов отвечать на любые вопросы — спокойно, подробно и с примерами, благодаря чему экскурсия превратилась в живой диалог.
Очень рекомендую Влада: с ним прогулка по Батуми становится не просто экскурсионным маршрутом, а настоящим путешествием в историю и атмосферу города.

Валерий
22 сен 2025
Все прошло интересно и информационно хорошо. Спасибо!
Все прошло интересно и информационно хорошо. Спасибо!
Елена
Елена
21 сен 2025
Хотим выразить благодарность нашему гиду Владу! Он познакомил нас не только с историей города и местных достопримечательностей, но и рассказал о культуре и быте жителей Батуми. Несмотря на молодость, Влад
читать дальше

оказался очень эрудированным и знающим свое дело экскурсоводом. Его доброжелательность и желание создать комфортную атмосферу были очень заметны и сделали наше время с ним особенно приятным. Ещё раз говорим ему огромное спасибо за его труд и умение окунуть туристов в прекрасный мир культуры и истории.

Хотим выразить благодарность нашему гиду Владу! Он познакомил нас не только с историей города и местных
Марина
19 сен 2025
Благодарна Владу за интересную экскурсию по городу Батуми, много узнали и об истории, и о реалиях современного времени. Даже погода нам не помешала, хотя по прогнозу должен был идти дождь. Приятен индивидуальный подход к интересам гостей города. Рекомендую!
Ольга
Ольга
19 сен 2025
Очень приятный молодой человек, который любит историю. Приятно погуляли и послушали о городе.
Юлия
18 сен 2025
Экскурсия по Батуми- супер.
Рекомендуем всем нашего гида Влада.
Алексей
18 сен 2025
Большое спасибо Владу за экскурсию и рекомендации! Очень интересно, вкусно и не утомительно! Отличное знание истории! Всем рекомендую!
Елена
10 сен 2025
Это была увлекательная разносторонняя экскурсия. Влад рассказывал увлеченно с точными датами, стилями в архитектуре, интересными фактами, мог ответить на любой вопрос. Потрясаще подготовленный. Время пролетело незаметно. Очень рада, что выбрала именно Влада для прогулки по городу.
Боташев
Боташев
9 сен 2025
Очень интересная прогулка, за два с половиной часа столько узнать о Батуми! Гид Профессионал своего дела. Рассказывает очень доступно и интересно, время летит не заметно, ответил и на другие вопросы, которые интересуют любого туриста. Рекомендую!
Марина
7 сен 2025
Влад очень квалифицированный гид, было очень интересно, узнали много нового

