Душа Батуми

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Душа Батуми
Душа Батуми
Душа Батуми
Душа Батуми
Душа Батуми
Душа Батуми
Душа Батуми
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Церковь святого Николая
  • Католический костел
  • Александровский сад
  • Батумский бульвар
  • Дом с атлантами или дом купца Николая Антоновича Сабаева на бывшем Мариинском проспекте.
  • Дом Ротшильда
  • Столетние деревья на Дондуково-Корсаковской улице, которые в один из исторических периодов спасли город.
  • Церковь Святой Варвары на Смекаловской.
  • Гостиница «Интурист-Палас», на месте которой с 1906 года около 30 лет стоял, заложенный Российским императором Александром III, великолепный Военный Собор Святого Александра Невского на Бульварной улице.
  • Вспомним великолепный Военный Собор Александра Невского на Бульварной улице. Это надо убрать из0за повтора
  • Синагога постройки 1904 года.
  • Армянская апостольская православная церковь Сурб Пркич, возведенная и освященная в 1900 году.
  • В рассказах о культовых сооружениях вы ощутите многонациональность города.
  • Уникальные батумские дворы, которые стремительно исчезают
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В моей экскурсии — подлинная история Батуми. Вы пройдёте по местам, которые дадут вам представление о том, каким был город в разные эпохи. Вас ждут: повествование о судьбах замечательных людей, воспевших Батуми в своих произведениях, места киносъёмок любимых фильмов и самое неуловимое — рассказ об особенной душе города.
Наша увлекательная прогулка совсем не про современные городские новоделы начала XXI века, такие как Фонтан Чачи, памятники Нептуну, Али и Нино, башня Алфавита — для того, чтобы увидеть их, вам совсем не нужен проводник, хорошо знающий город.
Я помогу вам уловить атмосферу того Батуми, в котором я вырос, и влюбить вас в этот маленький приморский городок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи согласовывается в переписке
Завершение: улица Константина Гамсахурдия 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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