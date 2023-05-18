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Что вас ожидает:
- Церковь святого Николая
- Католический костел
- Александровский сад
- Батумский бульвар
- Дом с атлантами или дом купца Николая Антоновича Сабаева на бывшем Мариинском проспекте.
- Дом Ротшильда
- Столетние деревья на Дондуково-Корсаковской улице, которые в один из исторических периодов спасли город.
- Церковь Святой Варвары на Смекаловской.
- Гостиница «Интурист-Палас», на месте которой с 1906 года около 30 лет стоял, заложенный Российским императором Александром III, великолепный Военный Собор Святого Александра Невского на Бульварной улице.
- Вспомним великолепный Военный Собор Александра Невского на Бульварной улице. Это надо убрать из0за повтора
- Синагога постройки 1904 года.
- Армянская апостольская православная церковь Сурб Пркич, возведенная и освященная в 1900 году.
- В рассказах о культовых сооружениях вы ощутите многонациональность города.
- Уникальные батумские дворы, которые стремительно исчезают
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В моей экскурсии — подлинная история Батуми. Вы пройдёте по местам, которые дадут вам представление о том, каким был город в разные эпохи. Вас ждут: повествование о судьбах замечательных людей, воспевших Батуми в своих произведениях, места киносъёмок любимых фильмов и самое неуловимое — рассказ об особенной душе города.
Наша увлекательная прогулка совсем не про современные городские новоделы начала XXI века, такие как Фонтан Чачи, памятники Нептуну, Али и Нино, башня Алфавита — для того, чтобы увидеть их, вам совсем не нужен проводник, хорошо знающий город.
Я помогу вам уловить атмосферу того Батуми, в котором я вырос, и влюбить вас в этот маленький приморский городок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи согласовывается в перепискеЗавершение: улица Константина Гамсахурдия 23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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