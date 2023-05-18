В моей экскурсии — подлинная история Батуми. Вы пройдёте по местам, которые дадут вам представление о том, каким был город в разные эпохи. Вас ждут: повествование о судьбах замечательных людей, воспевших Батуми в своих произведениях, места киносъёмок любимых фильмов и самое неуловимое — рассказ об особенной душе города.

Наша увлекательная прогулка совсем не про современные городские новоделы начала XXI века, такие как Фонтан Чачи, памятники Нептуну, Али и Нино, башня Алфавита — для того, чтобы увидеть их, вам совсем не нужен проводник, хорошо знающий город.

Я помогу вам уловить атмосферу того Батуми, в котором я вырос, и влюбить вас в этот маленький приморский городок.