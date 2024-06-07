1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
€52 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€42 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
€43 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
€100 за человека
скидка
25%
Квест
3 часа
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
€47 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€23 за человека
Мини-группа
10 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Батуми, путешествие во времени
Начало: Улица Важа Пшавела, 45
Расписание: Начало экскурсии в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$45 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $245 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Начало: Chaisubani
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Батуми
Начало: Площадь Европы, у памятника Медее
Расписание: Ежедневно, с 9 до 20-00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
€11 за человека
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок
Начало: У кафе «Осьминог»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: у места вашего проживания в Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€47 за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Аджария - то что следует исследовать
Начало: Площадь Пьяцца
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$190 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три парка за один день
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$246 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мальчишник в Батуми
Начало: Батуми
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
10 часов
Девичник в Батуми
Начало: Батуми
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медиаторская прогулка по Батуми
Начало: Батуми
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душа Батуми - обзорная экскурсия по городу
Начало: Место встречи согласовывается с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 июня 2024Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!
- ГГеннадий6 июня 2024Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в
- ММария6 июня 2024Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
- ММарина5 июня 2024Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
- ВВасилина5 июня 2024Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
- ВВладимир1 июня 2024Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
- ЗЗарема31 мая 2024Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
- ССветлана30 мая 2024Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
- ЕЕвгений27 мая 2024Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пешеходные»
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