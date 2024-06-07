Пешие экскурсии-прогулки в Батуми с экскурсоводом

Найдено 47 экскурсий в категории «Пешеходные» в Батуми, цены от €10, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
150 отзывов
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
45 за всё до 4 чел.
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
10 за человека
Многоликий Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
239 отзывов
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
52 за всё до 6 чел.
Душа старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 2 чел.
Первое свидание с Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
42 за всё до 6 чел.
Батуми - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
43 за всё до 6 чел.
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
100 за человека
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Винные бары Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.
Мифы, знаки и символы Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
47 за всё до 6 чел.
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
70 за всё до 5 чел.
Путь гедониста: винный тур по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина
Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
94 за всё до 5 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 60 за всё до 10 чел.
Стрит-арт в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
45 за всё до 4 чел.
Грузинский стиль и мода: от чохи до мировых подиумов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 60 за всё до 10 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
23 за человека
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
74 отзыва
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Батуми, путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Батуми, путешествие во времени
Начало: Улица Важа Пшавела, 45
Расписание: Начало экскурсии в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$45 за всё до 5 чел.
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $245 за всё до 3 чел.
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Начало: Chaisubani
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Фотопрогулка по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Батуми
Начало: Площадь Европы, у памятника Медее
Расписание: Ежедневно, с 9 до 20-00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Прогулка по окрестностям Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Иммерсивная экскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
11 за человека
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок
Начало: У кафе «Осьминог»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 120 за всё до 10 чел.
Батуми: легенды Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Треккинг на гору Мтирала
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: у места вашего проживания в Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 17 чел.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
47 за всё до 5 чел.
Аджария - то что следует исследовать
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Аджария - то что следует исследовать
Начало: Площадь Пьяцца
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$190 за человека
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Три парка за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Три парка за один день
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$246 за всё до 5 чел.
Путешествие в волшебный Кеда
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пещеры и храмы Кутаиси
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Мальчишник в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Мальчишник в Батуми
Начало: Батуми
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 18 чел.
Девичник в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Девичник в Батуми
Начало: Батуми
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 5 чел.
Медиаторская прогулка по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Медиаторская прогулка по Батуми
Начало: Батуми
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Душа Батуми - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Душа Батуми - обзорная экскурсия по городу
Начало: Место встречи согласовывается с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 2 чел.
Один день в Национальном парке Мачахела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Один день в Национальном парке Мачахела
Начало: Батуми, Гонио, Кобулети
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $40 за человека
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 июня 2024
    Душа старого города
    Прекрасное знакомство с городом. Баграт замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Ваша любовь к Батуми, теперь и в моем сердце!
  • Г
    Геннадий
    6 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в
    читать дальше

    первый раз) в погоне за длинным рублем, такие люди как Александр - делают жизнь ярче и интереснее! Скажу честно, попали на данную экскурсию совершенно случайно, забронировали ее в самый последний момент. Александр, большой профессионал своего дела, прогулка с ним прошла очень легко, дружелюбно и информативно. Александр, желаем Вам крепкого здоровья и мирного неба над головой… Однозначно рекомендуем! С уважением, Геннадий!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый городЭкскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли
  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
  • З
    Зарема
    31 мая 2024
    Многоликий Батуми
    Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Все краски Батуми
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Батуми глазами местных жителей
  2. Все краски Батуми
  3. Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
  4. Многоликий Батуми
  5. Душа старого города
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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