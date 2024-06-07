🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 178 отзывов Популярное предложение Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури Начало: В районе канатной дороги € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 150 отзывов Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города Начало: У Парка 6-ого мая € 45 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 24 отзыва В тренде Колоритный Батуми - с коренным аджарцем Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми Начало: У церкви святого Николая Расписание: ежедневно в 11:00 € 10 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 239 отзывов Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф... € 52 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке Начало: Согласовывается в переписке € 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго» € 42 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Батуми - путешествие во времени: от истории к современности Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида Начало: В центре города € 43 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты € 100 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Квест 3 часа 9 отзывов Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест Начало: На площади Пьяцца 20 € 15 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства Начало: У Батумского морского порта от € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов Понять характер города через его историю и архитектуру Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго от € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед Начало: В селе Чайсубани от € 39 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов Начало: У отеля Шератон € 47 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Путь гедониста: винный тур по Батуми Откройте для себя уникальный винный тур по Батуми! Узнайте о культуре грузинского виноделия, посетите три заведения и попробуйте семь образцов вина Начало: В Старом Батуми, около Драматического театра € 94 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора Начало: На площади Европы у статуи Медеи от € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт Начало: на нижней станции канатной дороги Арго € 45 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции Начало: На площади Европы от € 60 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 1 отзыв Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям? Начало: В районе парка «6 мая» Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 € 23 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 10 часов 74 отзыва Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором Начало: Батуми Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Батуми, путешествие во времени Начало: Улица Важа Пшавела, 45 Расписание: Начало экскурсии в 15:00 $ 45 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов 1 отзыв Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3 Расписание: Каждый день в 07:00. от $ 245 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Сладкая экскурсия и Мтиральский лес Начало: Chaisubani Расписание: Ежедневно в 11:00 $ 39 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотопрогулка по Батуми Начало: Площадь Европы, у памятника Медее Расписание: Ежедневно, с 9 до 20-00. $ 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Прогулка по окрестностям Батуми Начало: Забираю от места Вашего проживания от $ 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 12 отзывов Иммерсивная экскурсия по Батуми Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями Начало: на площади Европы € 11 за человека

🚶 Пешая Квест 2.5 часа Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок Начало: У кафе «Осьминог» от € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Батуми: легенды Старого города Начало: Пл. Европы, у памятника Медее $ 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море Начало: у места вашего проживания в Батуми от € 150 за всё до 17 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Батуми: свадебные традиции и истории любви Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний Начало: На улице Меликишвили € 47 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов Аджария - то что следует исследовать Начало: Площадь Пьяцца $ 190 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа «Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго» от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Три парка за один день Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра $ 246 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Путешествие в волшебный Кеда Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра $ 245 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Крепость Петра и Ботанический сад Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра $ 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Пещеры и храмы Кутаиси Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра $ 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Мальчишник в Батуми Начало: Батуми Расписание: дату и время согласовываем индивидуально $ 2 500 за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Девичник в Батуми Начало: Батуми Расписание: дату и время согласовываем индивидуально $ 2 500 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Медиаторская прогулка по Батуми Начало: Батуми $ 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра $ 230 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Душа Батуми - обзорная экскурсия по городу Начало: Место встречи согласовывается с гидом $ 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Один день в Национальном парке Мачахела Начало: Батуми, Гонио, Кобулети Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00 от $ 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день Начало: Забираю от места Вашего проживания от $ 170 за всё до 3 чел.