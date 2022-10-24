Для многих знаменитых писателей, художников и даже императора знакомство с Батуми начиналось с набережной — мы не будем отходить от этой традиции! Под рокот волн и гомон чаек прогуляемся до парка Чудес. Вы увидите в нем новейшие символы города: ажурную Алфавитную башню и футуристичную скульптуру Али и Нино. А на живописном Батумском бульваре я покажу вам бамбуковую рощу и японский сад, танцующие фонтаны и белоснежную колоннаду.
От Пионерского парка до площади Европы, от кинотеатра Аполло до церкви Святого Николая — мы пронесемся по вехам истории города. А также понаблюдаем за его современной жизнью: юными скейтерами, безмятежными разговорами за чашкой кофе и улыбками местных жителей под южным солнцем. И, конечно, правильная прогулка по Батуми немыслима без рассказа о грузинской кухне и вине. Я обязательно раскрою, где попробовать нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.