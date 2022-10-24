Первое свидание с Батуми

Дружеская обзорная экскурсия по древнему городу с юной душой

Батуми — живой, гостеприимный и невероятно многоликий город.

Над старинными улицами здесь возвышаются блестящие небоскребы, а дневная прогулка по тихим аллеям может закончиться танцами на пляже до утра.

За несколько часов вы увидите все самые значимые места, попробуете вкуснейшее мороженое и погрузитесь в царящую здесь атмосферу непринужденности.
Первое свидание с Батуми
Первое свидание с Батуми
Первое свидание с Батуми
Первое свидание с Батуми
Первое свидание с Батуми
Первое свидание с Батуми
Первое свидание с Батуми
Первое свидание с Батуми
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Город, повенчанный с морем

Для многих знаменитых писателей, художников и даже императора знакомство с Батуми начиналось с набережной — мы не будем отходить от этой традиции! Под рокот волн и гомон чаек прогуляемся до парка Чудес. Вы увидите в нем новейшие символы города: ажурную Алфавитную башню и футуристичную скульптуру Али и Нино. А на живописном Батумском бульваре я покажу вам бамбуковую рощу и японский сад, танцующие фонтаны и белоснежную колоннаду.

Вкус и колорит Батуми

От Пионерского парка до площади Европы, от кинотеатра Аполло до церкви Святого Николая — мы пронесемся по вехам истории города. А также понаблюдаем за его современной жизнью: юными скейтерами, безмятежными разговорами за чашкой кофе и улыбками местных жителей под южным солнцем. И, конечно, правильная прогулка по Батуми немыслима без рассказа о грузинской кухне и вине. Я обязательно раскрою, где попробовать нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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