Батуми — живой, гостеприимный и невероятно многоликий город. Над старинными улицами здесь возвышаются блестящие небоскребы, а дневная прогулка по тихим аллеям может закончиться танцами на пляже до утра. За несколько часов вы увидите все самые значимые места, попробуете вкуснейшее мороженое и погрузитесь в царящую здесь атмосферу непринужденности.

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Описание

Что вас ожидает

Город, повенчанный с морем

Для многих знаменитых писателей, художников и даже императора знакомство с Батуми начиналось с набережной — мы не будем отходить от этой традиции! Под рокот волн и гомон чаек прогуляемся до парка Чудес. Вы увидите в нем новейшие символы города: ажурную Алфавитную башню и футуристичную скульптуру Али и Нино. А на живописном Батумском бульваре я покажу вам бамбуковую рощу и японский сад, танцующие фонтаны и белоснежную колоннаду.

Вкус и колорит Батуми

От Пионерского парка до площади Европы, от кинотеатра Аполло до церкви Святого Николая — мы пронесемся по вехам истории города. А также понаблюдаем за его современной жизнью: юными скейтерами, безмятежными разговорами за чашкой кофе и улыбками местных жителей под южным солнцем. И, конечно, правильная прогулка по Батуми немыслима без рассказа о грузинской кухне и вине. Я обязательно раскрою, где попробовать нежное хачапури, горячие хинкали и ароматный шашлык.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.