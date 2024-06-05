Обзорные и познавательные экскурсии Батуми

Найдено 12 экскурсий в категории «Обзорные» в Батуми, цены от €39, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
«Знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
150 отзывов
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
«Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III»
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
45 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
«Для многих знаменитых писателей, художников и даже императора знакомство с Батуми начиналось с набережной — мы не будем отходить от этой традиции»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
42 за всё до 6 чел.
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 76 за всё до 2 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Я открою её самые интересные страницы на обзорной экскурсии по центральным улицам и переулкам»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
74 отзыва
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Прогулка по окрестностям Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«На экскурсии я вам расскажу кто такой Андрей Первозванный и как он связан с Грузией, узнаете историю старинной крепости Гонио, в частном этнографическом музее познакомитесь с традициями и культурой Грузинского народа»
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Душа Батуми - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Душа Батуми - обзорная экскурсия по городу
Начало: Место встречи согласовывается с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 2 чел.
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«Заглянете в музей и ознакомитесь с предметами домашнего обихода тех веков, богатой коллекцией оружия, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона»
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150113 за всё до 6 чел.
Мальчишник в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Мальчишник в Батуми
Начало: Батуми
«Уникальная программа отдыха для жениха с друзьями на побережье Черного моря и путешествие по главным достопримечательностям Грузии в нашем однодневном туре»
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 18 чел.
Девичник в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Девичник в Батуми
Начало: Батуми
«Уникальная программа отдыха для невесты с подружками на побережье Черного моря и путешествие по главным достопримечательностям Грузии в нашем однодневном туре»
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
    Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
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    сердце. у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам. Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом) Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Все краски Батуми
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
  • И
    Инна
    27 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Спасибо за приятную прогулку!
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
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    потрясающие места Батуми. Маршрут экскурсии был очень грамотно выстроен, посмотрели весь город. Аркадий очень приятный и грамотный молодой человек, экскурсию однозначно рекомендую.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
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    исторические факты, но главное - Кобе удалось передать дух города и его жителей, атмосферу любви и творчества, гордости и надежды, гостеприимства и толерантности. Общение с Кобо стало прекрасным началом отдыха в Батуми. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
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    Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!

    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
    Отлично организованная экскурсия, потрясающе красивые места, вкусная еда, классное представление, сюрприз! Отлично провела день! Спасибо огромное Давиду за экскурсию, всем рекомендую!
  • А
    Артём
    18 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
    Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Батуми глазами местных жителей
  2. Все краски Батуми
  3. Первое свидание с Батуми
  4. По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
  5. Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Обзорные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 39 до 2 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 437 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Батуми нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Батуми много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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