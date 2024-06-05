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Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!