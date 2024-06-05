1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
«Знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
«Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III»
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
«Для многих знаменитых писателей, художников и даже императора знакомство с Батуми начиналось с набережной — мы не будем отходить от этой традиции»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€42 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €76 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
«Я открою её самые интересные страницы на обзорной экскурсии по центральным улицам и переулкам»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«На экскурсии я вам расскажу кто такой Андрей Первозванный и как он связан с Грузией, узнаете историю старинной крепости Гонио, в частном этнографическом музее познакомитесь с традициями и культурой Грузинского народа»
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душа Батуми - обзорная экскурсия по городу
Начало: Место встречи согласовывается с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«Заглянете в музей и ознакомитесь с предметами домашнего обихода тех веков, богатой коллекцией оружия, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона»
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: у вашего отеля
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
150€113 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мальчишник в Батуми
Начало: Батуми
«Уникальная программа отдыха для жениха с друзьями на побережье Черного моря и путешествие по главным достопримечательностям Грузии в нашем однодневном туре»
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
10 часов
Девичник в Батуми
Начало: Батуми
«Уникальная программа отдыха для невесты с подружками на побережье Черного моря и путешествие по главным достопримечательностям Грузии в нашем однодневном туре»
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
- ЕЕвгений4 июня 2024Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
- ССветлана30 мая 2024Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
- ЕЕвгений27 мая 2024Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
- ИИнна27 мая 2024Спасибо за приятную прогулку!
- ААнжелика27 мая 2024Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
- ЕЕлена26 мая 2024Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
- ТТатьяна22 мая 2024Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
- ЕЕлена20 мая 2024Отлично организованная экскурсия, потрясающе красивые места, вкусная еда, классное представление, сюрприз! Отлично провела день! Спасибо огромное Давиду за экскурсию, всем рекомендую!
- ААртём18 мая 2024Отличная непринужденная прогулка по интересным местам Батуми! Советую пойти на эту экскурсию в первый/второй день по приезду в город.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Обзорные»
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