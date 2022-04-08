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Батуми сквозь столетия

Мы начнем знакомство с Батуми со Старого города. Погуляем по колоритному турецкому кварталу и увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. Далее отправимся на знаменитую площадь Пьяцца — уголок Италии в Грузии. Кроме того, я покажу вам православный собор Николая Угодника — русскую церковь с греческой архитектурой. Поделюсь ее историей и связанными с ней интересными событиями.

Набережная — сердце и душа Батуми

Батуми — приморский город. Мы обязательно раскроем его и с этой стороны! Погуляем по живописной набережной, понаблюдаем за отдыхающими и полюбуемся поющими фонтанами. Отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. А еще покажу вам местный символ любви — подвижные статуи Али и Нино. Если пожелаете, мы можем прокатиться на яхте и оценить панораму города с воды.

Организационные детали

Прогулка на яхте (30 минут) оплачивается дополнительно — 150 лари с группы до трех человек.