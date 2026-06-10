Лучшее время для посещения Батуми - июль и август. В эти месяцы здесь царит солнечная погода, что делает прогулки по набережной и экскурсии по городу особенно приятными. Вода в море теплая, а вечера полны живой музыки и развлечений. В мае, июне, сентябре и октябре также комфортно, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Эти месяцы подойдут тем, кто предпочитает избегать летней жары и большого наплыва туристов.

Батуми - это солнечный город на берегу Черного моря, где история встречается с современностью. Туристы смогут пройтись по ухоженной набережной, посетить турецкий квартал и увидеть старинные мечети и церкви. Узнайте, почему у Аджарии есть собственный флаг и как Батуми связан с греческой культурой. Прогулка по площади Пьяцца и посещение собора Николая Угодника добавят вашему путешествию ярких впечатлений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Батуми сквозь столетия

Мы начнем знакомство с Батуми со Старого города. Погуляем по колоритному турецкому кварталу и увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. Далее отправимся на знаменитую площадь Пьяцца — уголок Италии в Грузии. Кроме того, я покажу вам православный собор Николая Угодника — русскую церковь с греческой архитектурой. Поделюсь ее историей и связанными с ней интересными событиями.

Набережная — сердце и душа Батуми

Батуми — приморский город. Мы обязательно раскроем его и с этой стороны! Погуляем по живописной набережной, понаблюдаем за отдыхающими и полюбуемся поющими фонтанами. Отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. А еще покажу вам местный символ любви — подвижные статуи Али и Нино. Если пожелаете, мы можем прокатиться на яхте и оценить панораму города с воды.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.