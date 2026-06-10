Путешествие по Батуми - это встреча с историей и культурой. Откройте для себя тайны города, прогуливаясь по его набережной и историческим кварталам
Батуми - это солнечный город на берегу Черного моря, где история встречается с современностью.
Туристы смогут пройтись по ухоженной набережной, посетить турецкий квартал и увидеть старинные мечети и церкви. Узнайте, почему у Аджарии есть собственный флаг и как Батуми связан с греческой культурой.
Прогулка по площади Пьяцца и посещение собора Николая Угодника добавят вашему путешествию ярких впечатлений
Лучшее время для посещения Батуми - июль и август. В эти месяцы здесь царит солнечная погода, что делает прогулки по набережной и экскурсии по городу особенно приятными. Вода в море теплая, а вечера полны живой музыки и развлечений. В мае, июне, сентябре и октябре также комфортно, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Эти месяцы подойдут тем, кто предпочитает избегать летней жары и большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Турецкий квартал
Мечеть Орта Джаме
Площадь Пьяцца
Собор Николая Угодника
Набережная Батуми
Статуи Али и Нино
Описание экскурсии
Батуми сквозь столетия
Мы начнем знакомство с Батуми со Старого города. Погуляем по колоритному турецкому кварталу и увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. Далее отправимся на знаменитую площадь Пьяцца — уголок Италии в Грузии. Кроме того, я покажу вам православный собор Николая Угодника — русскую церковь с греческой архитектурой. Поделюсь ее историей и связанными с ней интересными событиями.
Набережная — сердце и душа Батуми
Батуми — приморский город. Мы обязательно раскроем его и с этой стороны! Погуляем по живописной набережной, понаблюдаем за отдыхающими и полюбуемся поющими фонтанами. Отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. А еще покажу вам местный символ любви — подвижные статуи Али и Нино. Если пожелаете, мы можем прокатиться на яхте и оценить панораму города с воды.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дельфинарий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жан — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 768 туристов
Уважаемые друзья! Мы — Жан и Ричард, родом из Батуми. Город, где прошли наше детство и юность, — это не просто улицы и здания, это часть нас самих. Сегодня мы читать дальшеуменьшить
с радостью готовы показать вам его с самой живой и душевной стороны — в формате лёгкой и атмосферной пешеходной прогулки.
Мы не рассказываем экскурсии по учебнику. Вместо этого делимся историями, легендами, личными воспоминаниями и деталями, на которые обычно не обращают внимания. Гуляем не спеша, заглядываем в тихие улочки, ароматные кофейни, рассматриваем балконы, которые «знают» больше, чем кажется.
Наша прогулка — это не маршрут “от точки А к точке Б”, а живой разговор с городом. Мы покажем, где прячется старый Батуми, как прошлое сплетается с настоящим. А ещё подскажем, где самый вкусный хачапури и какие закоулки особенно хороши на закате.
Нам важно, чтобы каждый путешественник на наших экскурсиях почувствовал себя желанным гостем и частью атмосферы Батуми.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Обзорная легкая, но при этом содержательная и нужная туристу экскурсия в первый день по прилету в Батуми. Акцент на интересном, вкусном и необычном. Жан расскажет и покажет красоту этого райского уголка. Ответит на все вопросы и посоветует лучшее. Однозначно рекомендую этот формат. Жан, спасибо!
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Л
Лариса
Прогулялись, посмотрели
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Ася
Большое спасибо экскурсоводу Жану за отличную пешеходную экскурсию по Батуми! Несмотря на непогоду, прогулка по старому городу и набережной прошла на одном дыхании. Много узнали и про прошлое и про настоящее этого изумительного городка, который не оставляет равнодушным. Очень интересно и совсем не скучно — Жан рассказывает так, будто делится историями с друзьями. Однозначно рекомендую!
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Т
Татьяна
Отличная прогулка по Батуми с интересным человеком. Было приятно гулять и узнавать что-то новое про город. От нашей семьи хотим сказать большое спасибо Жану за экскурсию.
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Наталия
Приятная экскурсия по городу, похожа на дружескую прогулку с интересными фактами о городе. Посмотрели город с высоты из секретного места, которое сами бы не нашли.
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Е
Екатерина
Всем привет. Вчера прошла ознакомительная экскурсия с гидом Ричардом😍 все было идеально 🤩 и дождь был не помехой совсем. Рекомендую от души пройтись с местным жителем по всем удочкам и читать дальшеуменьшить
закоулочкам. Мы были в центральном парке, прогулялись по бульвару, прокатились на колесе обозрения, заглянули в старый город. Ричард не только рассказывал, показывал, влюблял нас в Батуми, но и заботился на протяжении всего времени. Это было очень приятно. Мы почувствовали себя не просто дорогими гостями, а настоящими друзьями, с которыми 21.000 шагов была сделана легко и с юмором! Бонусом мы получили кучу рекомендаций, шикарные фотки и массу полезной информации. Благодарим всей нашей широкой душой и желаем процветания!