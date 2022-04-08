Добро пожаловать в Батуми

Посетить главные места города и узнать о них интересные факты на душевной обзорной экскурсии

Индивидуальная
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря.

Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви.

Я раскрою, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Добро пожаловать в Батуми
Добро пожаловать в Батуми
Добро пожаловать в Батуми
Добро пожаловать в Батуми
Добро пожаловать в Батуми
Добро пожаловать в Батуми
Добро пожаловать в Батуми
Добро пожаловать в Батуми
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Батуми сквозь столетия

Мы начнем знакомство с Батуми со Старого города. Погуляем по колоритному турецкому кварталу и увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. Далее отправимся на знаменитую площадь Пьяцца — уголок Италии в Грузии. Кроме того, я покажу вам православный собор Николая Угодника — русскую церковь с греческой архитектурой. Поделюсь ее историей и связанными с ней интересными событиями.

Набережная — сердце и душа Батуми

Батуми — приморский город. Мы обязательно раскроем его и с этой стороны! Погуляем по живописной набережной, понаблюдаем за отдыхающими и полюбуемся поющими фонтанами. Отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. А еще покажу вам местный символ любви — подвижные статуи Али и Нино. Если пожелаете, мы можем прокатиться на яхте и оценить панораму города с воды.

Организационные детали

Прогулка на яхте (30 минут) оплачивается дополнительно — 150 лари с группы до трех человек.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Старом бульваре
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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