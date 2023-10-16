Смешенная: Пешеходная с прогулкой на кораблике (за доп. плату)
Что вас ожидает:
- Городской парк
- Старый дворик
- Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Церкви Св. Николая и Св. Варвары
- Мусульманская мечеть Орта Ахмед Паша
- Армянская Апостольская церковь Св. Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приготовьтесь открыть самые интересные стороны Батуми и погрузиться в его судьбу и быт. Соборы и церкви, площадь в итальянском стиле, памятник грузинскому алфавиту, скульптура влюблённых «Али и Нино» и статуя Медеи — вы увидите знаковые места города, проникнетесь его историей и характером местных жителей. Декорации Батуми и рассказ гида, полный занимательных фактов и городских легенд, влюбят вас в Аджарию и её гостеприимную столицу.
Программа
Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III. Конечно, гид расскажет о возникновении древнего грузинского города, об этнографии, природе и археологии Аджарии. Напротив парка заглянем в старый дворик, где жил и работал Есенин. Кроме того, вы встретите Медею, пробившую грузинское окно в Европу, и узнаете о поэте Илье Чавчавадзе у его памятника.
Далее в прогулке роскошный Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — бывший католический костёл, православные церкви Св. Николая и Св. Варвары, еврейская синагога, полуразрушенная армяно-католическая церковь, мусульманская мечеть Орта Ахмед Паша и Армянская Апостольская церковь Св. Спасителя.
Посетим Батумскую знаменитую площадь Пьяцца – фотоконтент здесь просто пушка!
Далее отправимся в Парк Чудес, где вы почти не найдёте зелени, но увидите необыкновенные современные конструкции — Алфавитную башню и скульптуру Али и Нино, связанную с историей любви, а также откроете тайну старого батумского маяка. Закончим прогулку в Приморском парке, откуда вы отправитесь на кораблике в получасовое путешествие по морю.
Далее в прогулке роскошный Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — бывший католический костёл, православные церкви Св. Николая и Св. Варвары, еврейская синагога, полуразрушенная армяно-католическая церковь, мусульманская мечеть Орта Ахмед Паша и Армянская Апостольская церковь Св. Спасителя.
Посетим Батумскую знаменитую площадь Пьяцца – фотоконтент здесь просто пушка!
Далее отправимся в Парк Чудес, где вы почти не найдёте зелени, но увидите необыкновенные современные конструкции — Алфавитную башню и скульптуру Али и Нино, связанную с историей любви, а также откроете тайну старого батумского маяка. Закончим прогулку в Приморском парке, откуда вы отправитесь на кораблике в получасовое путешествие по морю.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Прогулка на караблике (15$ с человека, оплачивается на месте)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Батуми
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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