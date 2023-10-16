Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III. Конечно, гид расскажет о возникновении древнего грузинского города, об этнографии, природе и археологии Аджарии. Напротив парка заглянем в старый дворик, где жил и работал Есенин. Кроме того, вы встретите Медею, пробившую грузинское окно в Европу, и узнаете о поэте Илье Чавчавадзе у его памятника.

Далее в прогулке роскошный Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — бывший католический костёл, православные церкви Св. Николая и Св. Варвары, еврейская синагога, полуразрушенная армяно-католическая церковь, мусульманская мечеть Орта Ахмед Паша и Армянская Апостольская церковь Св. Спасителя.

Посетим Батумскую знаменитую площадь Пьяцца – фотоконтент здесь просто пушка!

Далее отправимся в Парк Чудес, где вы почти не найдёте зелени, но увидите необыкновенные современные конструкции — Алфавитную башню и скульптуру Али и Нино, связанную с историей любви, а также откроете тайну старого батумского маяка. Закончим прогулку в Приморском парке, откуда вы отправитесь на кораблике в получасовое путешествие по морю.