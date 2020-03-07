51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Батуми с фасада и изнанки

Знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей. Отсюда переместимся в Старый город с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и Пьяцца, после заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.

Почувствовать себя настоящим батумцем

Вы не только прогуляетесь по знаковым местам Батуми, но и посмотрите на него глазами местных жителей: заглянете в старые дворики, чтобы пообщаться с коренными батумцами, понаблюдаете за шахматной партией на Батумском бульваре, узнаете, каким был городской быт раньше и каким стал сейчас. Я проведу вас по любимым уголкам местных жителей, расскажу, где отведать лучшие в Батуми хинкали или хачапури по-аджарски, посоветую несколько нетуристических и самобытных заведений. После нашей прогулки вы погрузитесь в повседневную и живую атмосферу города и легко почувствуете себя «своим».

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят рассмотреть настоящий, живой Батуми и познакомиться с городом без сухих исторических фактов и дат.