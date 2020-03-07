51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Батуми глазами местных жителей

Дружеская прогулка по парадным и скрытым уголкам города и погружение в его теплую атмосферу

Коба
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Коба – ваш гид
Первое впечатление о Батуми сложить непросто: слишком тесно здесь переплелись блеск и простота, новое и старое, западное и восточное.

На прогулке мы постараемся распутать этот клубок и рассмотреть настоящий Батуми — такой, каким его знают местные жители.

Вы пройдете по роскошной улице Руставели и уютному турецкому кварталу, прикоснетесь к повседневной жизни молодых и почтенных батумцев, заглянете в старые дворики и отыщете лучшие хачапури по-аджарски.

Оставим в стороне монотонные факты и даты — мы отправляемся туда, где живет душа Батуми!
45 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В районе канатной дороги
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У этой экскурсии51 отзыв
4.96
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей

Что вас ожидает

Символы Батуми с фасада и изнанки
Знакомство с городом мы начнем с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей. Отсюда переместимся в Старый город с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и Пьяцца, после заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.

Почувствовать себя настоящим батумцем
Вы не только прогуляетесь по знаковым местам Батуми, но и посмотрите на него глазами местных жителей: заглянете в старые дворики, чтобы пообщаться с коренными батумцами, понаблюдаете за шахматной партией на Батумском бульваре, узнаете, каким был городской быт раньше и каким стал сейчас. Я проведу вас по любимым уголкам местных жителей, расскажу, где отведать лучшие в Батуми хинкали или хачапури по-аджарски, посоветую несколько нетуристических и самобытных заведений. После нашей прогулки вы погрузитесь в повседневную и живую атмосферу города и легко почувствуете себя «своим».

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят рассмотреть настоящий, живой Батуми и познакомиться с городом без сухих исторических фактов и дат.

Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей
Батуми глазами местных жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе канатной дороги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Коба
Коба
Здравствуйте, Друзья! Меня зовут Коба, мне 30 лет, и я провожу экскурсии в городе Батуми. Аджария — это моя родина, мой дом. Я очень люблю этот уголок Грузии и всегда рад поделиться знаниями о своем крае, его теплотой и радушием. Экскурсии — мое увлечение и профессия одновременно, ведь это здорово и интересно — показывать людям настоящую Грузию. Жду с нетерпением встречи с вами!
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51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2020
Спасибо за приятную прогулку и интересный рассказ о жителях и жизни в Батуми. Нам было очень приятно, интересно и познавательно. Мы увидели и узнали много интересного, обратили внимание на детали которых не замечали до экскурсии. Коба приятный в общении, пунктуальный, дал нам рекомендации о менее туристических ресторанах, предложил обращаться за советом во время нашего дальнейшего пребывания в Батуми . Спасибо !
21 февраля 2020
Прогулялись с Кобой по старому Батуми. Это была замечательная, волшебная прогулка) Время пролетело как 1 минута. Коба очень интересно рассказал про старый город и современную жизнь батумцев! Большое ему спасибо за увлекательный рассказ и прекрасную компанию!!!! Всем рекомендую найти хоть немного времени и прогуляться с Кобой!!!
27 января 2020
Экскурсия в очень приятной компании, Коба очень интересно рассказывает. И после экскурсии на многие вещи посмотрели по другому, т.к. до экскурсия уже несколько дней находились в Батуми и сложилось своё видение. Экскурсия была в первой половине дня и без преувеличения могу сказать, что она задала позитивный настрой на весь оставшийся день!
24 января 2020
Особых достопримечательностей в Батуми не много:не большой старый город, пара странных колоритный новостроек. Но, прогулка с Коба была отличной. Как местный житель, он смог заинтересовать нас особым колоритом города. Ну и глинтвейн по пути не плохой попадался))))
7 октября 2019
Приятная прогулка по интересным местам, спасибо Коба :)
1 октября 2019
Эта экскурсия категорически не подойдёт любителям "классики"-никаких дат, сухих фактов и прочего занудства. Формат данного мероприятия - дружеская прогулка по городу, за 3 часа которой мы сложили общее впечатление о городе, его истории и традициях.
Коба, спасибо тебе за эту прогулку, она надолго останется в нашей памяти))) 4 украинца)
24 сентября 2019
Экскурсовод понравился, как 12 летнему сыну, так и дедушке. Провел интересной дорогой, обратил внимание на фасады зданий, сами мы бы прошли мимо не обратив внимание. Для первого знакомства с городом, очень рекомендую. Кобе спасибо за эксккрсию!!! Ольга.
21 сентября 2019
Очень интересная экскурсия. Коба хороший рассказчик и компетентный гид. Показал нам то что мы не увидели идя к нему на встречу по одной и той же улице и еще много интересных мест. Великолепная прогулка по бульвару! Действительно интересно увидеть город так, как видят его жители каждый день. Спасибо большое!
18 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Коба приятный собеседник, доступно и легко подаёт информацию.
Батуми очаровал, рекомендую экскурсию к посещению
17 сентября 2019
В Батуми 3 сентября были впервые, и именно от гида зависели наши впечатления от города. Нам очень понравился Батуми. Коба, Вы - лучший. Спасибо Вам огромное!!!! Наталья, Ирина, Виктор
Ещё 41 отзыв

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