Откройте советское прошлое современного Батуми — пройдитесь с гидом по улицам города, изучая яркие мозаики, сохранившиеся со времён СССР, и узнавайте о жизни, культуре и архитектуре тех лет.
Советское наследие в современном городе Сегодня Батуми известен своей современной архитектурой и стремительным развитием, но в нём сохранились уникальные следы советской эпохи. Во время этой прогулки вы откроете для себя мозаики, которые не только украшают город, но и рассказывают его историю. Мозаики как искусство и свидетель времени Вы увидите знаковые мозаичные панно, отражающие художественные и культурные тенденции СССР. Гид расскажет об их сюжете, художественных приёмах, а также об архитектуре зданий, на которых они расположены. Истории о Батуми времён СССР Экскурсия — это не просто прогулка, а погружение в атмосферу города прошлого. Вы узнаете о повседневной жизни жителей, культуре и быте, а также о том, как советский период повлиял на развитие Батуми и всей Грузии. В приватной прогулке можно задавать любые вопросы, двигаться в удобном темпе и выбирать, на чём задержаться дольше. Такой формат делает путешествие максимально насыщенным и персональным. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
Пожалуйста, бронируйте не менее чем за 2 дня до даты проведения активности.
Что включено
- Услуги гида
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: MJ2P+XV3, Rustaveli Ave, Batumi, Georgia
Завершение: По договорённости с участниками
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
