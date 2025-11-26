Советское наследие в современном городе Сегодня Батуми известен своей современной архитектурой и стремительным развитием, но в нём сохранились уникальные следы советской эпохи. Во время этой прогулки вы откроете для себя мозаики, которые не только украшают город, но и рассказывают его историю. Мозаики как искусство и свидетель времени Вы увидите знаковые мозаичные панно, отражающие художественные и культурные тенденции СССР. Гид расскажет об их сюжете, художественных приёмах, а также об архитектуре зданий, на которых они расположены. Истории о Батуми времён СССР Экскурсия — это не просто прогулка, а погружение в атмосферу города прошлого. Вы узнаете о повседневной жизни жителей, культуре и быте, а также о том, как советский период повлиял на развитие Батуми и всей Грузии. В приватной прогулке можно задавать любые вопросы, двигаться в удобном темпе и выбирать, на чём задержаться дольше. Такой формат делает путешествие максимально насыщенным и персональным. Важная информация: Важно знать перед поездкой:

Пожалуйста, бронируйте не менее чем за 2 дня до даты проведения активности.