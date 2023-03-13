Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов

Понять характер города через его историю и архитектуру

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Неужели старейшее здание города, о котором писал ещё Аристотель, это Маяк 19 века? Да, время не пощадило Батуми — войны и пожары лишили его старинных построек.

Но нам повезло: город-порт заново расцвел, став, по словам Мандельштама, «русской спекулятивной Калифорнией». Уже не терпится узнать больше любопытностей о Батуми и запечатлеть его контрасты? Тогда вперёд!
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
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Описание

Что вас ожидает

Немного истории

Как так вышло, что в древнем городе, который упоминал сам Аристотель больше 2000 лет назад, древности как таковой нет? Во времена, когда Чёрное море называлось Понт Эвксинский, на его берегах одна цивилизация сменяла другую, на место античных храмов и крепостей приходили христианские церкви, а их, в свою очередь, сменяли мечети… В то же время город постоянно страдал от войн и пожаров, что и привело к тому, что самое старое здание — Маяк — датируется 19 веком. И это очень символично, ведь только море и крики чаек остаются теми же, что и тьму веков прежде.

Что же тогда смотреть?

К счастью, с 19 века и поныне город постоянно развивался. Вас ждут уютные улочки с малоэтажной застройкой, шедевры советской архитектуры и современные небоскребы и арт-объекты. За ними и отправимся.

⚓️ Начнем с Морского вокзала, где вспомним миф о Ясоне, Медее и Золотом руне и поговорим о том, как он «рифмуется» с археологическими находками на территории Грузии и как его можно трактовать с точки зрения психологии.

🚪 Затем пройдем через Турецкий квартал, заглянем на площадь Пьяцца — да, в Батуми прослеживаются влияния других культур. По пути рассмотрим резные и кованные двери — гордость батумских улиц — и многие другие детали.

💰 Отыщем потайные дворики, и я расскажу, как расцвел Батуми в конце 19 века. «Русской спекулятивной Калифорнией» называл этот приморский город Осип Мандельштам. Вы услышите истории о законных и не очень источниках обогащения Батуми, выдающихся гражданах, знаменитых гостях — от Максима Горького до Агаты Кристи. А также поговорим о стиле жизни, менталитете и привычках местных.

🏙 И вот мы на Батумском бульваре. Полюбуемся его прихотливой застройкой, а заодно разберёмся в современной архитектуре в общем и в архитектуре курортных городов в частности. Вы увидите ключевые локации бульвара и узнаете, зачем архитекторы придумывают что-то новое, когда уже есть столько красивого старого. Лучше поняв, как и что строят сегодня в Батуми, вы сможете по возвращении домой свежим взглядом посмотреть на новые здания и районы вашего города.

Во время экскурсии я буду показывать вам архивные фотографии с видами города, изображения исторических персоналий и репродукции картин. Также послушаем грузинскую музыку!

Если проголодаетесь, то я посоветую вам лучшие местечки с аджарской или европейской кухней.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, обувайтесь и одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Нижней станции канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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