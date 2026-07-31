Мои заказы

Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов

Понять характер города через его историю и архитектуру
Неужели старейшее здание города, о котором писал ещё Аристотель, это Маяк 19 века? Да, время не пощадило Батуми — войны и пожары лишили его старинных построек.

Но нам повезло: город-порт заново расцвел, став, по словам Мандельштама, «русской спекулятивной Калифорнией». Уже не терпится узнать больше любопытностей о Батуми и запечатлеть его контрасты? Тогда вперёд!
5
37 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов

Описание экскурсии

Немного истории

Как так вышло, что в древнем городе, который упоминал сам Аристотель больше 2000 лет назад, древности как таковой нет? Во времена, когда Чёрное море называлось Понт Эвксинский, на его берегах одна цивилизация сменяла другую, на место античных храмов и крепостей приходили христианские церкви, а их, в свою очередь, сменяли мечети… В то же время город постоянно страдал от войн и пожаров, что и привело к тому, что самое старое здание — Маяк — датируется 19 веком. И это очень символично, ведь только море и крики чаек остаются теми же, что и тьму веков прежде.

Что же тогда смотреть?

К счастью, с 19 века и поныне город постоянно развивался. Вас ждут уютные улочки с малоэтажной застройкой, шедевры советской архитектуры и современные небоскребы и арт-объекты. За ними и отправимся.

⚓️ Начнем с Морского вокзала, где вспомним миф о Ясоне, Медее и Золотом руне и поговорим о том, как он «рифмуется» с археологическими находками на территории Грузии и как его можно трактовать с точки зрения психологии.

🚪 Затем пройдем через Турецкий квартал, заглянем на площадь Пьяцца — да, в Батуми прослеживаются влияния других культур. По пути рассмотрим резные и кованные двери — гордость батумских улиц — и многие другие детали.

💰 Отыщем потайные дворики, и я расскажу, как расцвел Батуми в конце 19 века. «Русской спекулятивной Калифорнией» называл этот приморский город Осип Мандельштам. Вы услышите истории о законных и не очень источниках обогащения Батуми, выдающихся гражданах, знаменитых гостях — от Максима Горького до Агаты Кристи. А также поговорим о стиле жизни, менталитете и привычках местных.

🏙 И вот мы на Батумском бульваре. Полюбуемся его прихотливой застройкой, а заодно разберёмся в современной архитектуре в общем и в архитектуре курортных городов в частности. Вы увидите ключевые локации бульвара и узнаете, зачем архитекторы придумывают что-то новое, когда уже есть столько красивого старого. Лучше поняв, как и что строят сегодня в Батуми, вы сможете по возвращении домой свежим взглядом посмотреть на новые здания и районы вашего города.

Во время экскурсии я буду показывать вам архивные фотографии с видами города, изображения исторических персоналий и репродукции картин. Также послушаем грузинскую музыку!

Если проголодаетесь, то я посоветую вам лучшие местечки с аджарской или европейской кухней.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, обувайтесь и одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Нижней станции канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5593 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
читать дальшеуменьшить

в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
1
3
2
1
В
Галина - замечательный гид - исчерпывающие знания истории, повседневного быта жителей Батуми и Грузии, в целом. Экскурсия - структурированная, продуманный маршрут, сопровождение экскурсии историческими фотографиями. Помимо исторического аспекта, Галина владеет
читать дальшеуменьшить

обширными знаниями в других областях, что позволяет разнообразить экскурсию, сделать её максимально увлекательной (все, что рассказывает Галина, прекрасно воспринимается, вызывает огромный интерес, не перегружает сухими фактами и датами). Всем рекомендуем данную экскурсию. Галина - профессионал, любящий и получающий удовольствие от своей деятельности.

Галина - замечательный гид - исчерпывающие знания истории, повседневного быта жителей Батуми и Грузии, в целом.
Галина - замечательный гид - исчерпывающие знания истории, повседневного быта жителей Батуми и Грузии, в целом.
Галина - замечательный гид - исчерпывающие знания истории, повседневного быта жителей Батуми и Грузии, в целом.
Галина - замечательный гид - исчерпывающие знания истории, повседневного быта жителей Батуми и Грузии, в целом.
Галина - замечательный гид - исчерпывающие знания истории, повседневного быта жителей Батуми и Грузии, в целом.
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Экскурсия по Батуми оставила самые приятные впечатления! Несмотря на то, что мы уже успели немного погулять по городу самостоятельно, именно благодаря Галине удалось увидеть Батуми совсем с другой стороны. Было
читать дальшеуменьшить

очень интересно узнать историю города, его архитектуры, традиций и то, как он менялся на протяжении многих лет.

Маршрут был отлично продуман: без спешки, с красивыми локациями и интересными фактами, которые не найдешь в обычных путеводителях. Гид рассказывал живо, с юмором и искренней любовью к своему городу, поэтому экскурсия прошла легко и увлекательно. Отдельное спасибо за ответы на все вопросы и полезные рекомендации, куда еще сходить, что попробовать и на что обратить внимание в Батуми.

Если хотите не просто посмотреть достопримечательности, а действительно лучше понять и почувствовать город, очень рекомендую эту экскурсию. Спасибо за прекрасный день!

Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Познакомились с Батуми вместе с Галиной. Остались довольны экскурсией. Основные достопримечательности показали и рассказали, дали советы на интересующие нас вопросы. Легко и непринуждённо прошла экскурсия. Взяли экскурсию именно в начале пребывания в Батуми, что бы лучше понимать город и не ошиблись.
Вам был полезен этот отзыв?
а
очень понравилась экскурсия. видно, что Галина неравнодушна к Батуми, много знает и по-настоящему интересуется историей, культурой и искусством. получили удовольствие от прогулки и даже что-то удалось запомнить)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Галина, прекрасный рассказчик, влюбленная в город Батуми!
Гибкая, подстраивает экскурсию под ваши интересы.
Даёт полную историческую картину города.
Рекомендую данную экскурсию, а главное экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь
Потрясающе!!! Без Галины я бы вообще не поняла атмосферу Батуми. экскурсия очень насыщенная и информативная.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии на «Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов»

Пешком по старому Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
166 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
€21 за человека
Многоликий Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
3 часа
559 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
10 авг в 12:00
11 авг в 12:30
от €70 за всё до 4 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
На машине
Канатная дорога «Арго»
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
Сегодня в 09:00
13 авг в 09:00
от €70 за всё до 6 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Пешая
2 часа
7 отзывов
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €30 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми
от €80 за группу