Идея тура — показать Сванетию как сердце горной Грузии, где история, культура и природа соединяются в одном пространстве. Это путешествие не только по живописным дорогам, но и по следам древних сванов — народа, сохранившего свои традиции, язык и дух свободы. Мы увидим величественные башни Местии, древнее Ушгули, ледник Чалаади и познакомимся с настоящей атмосферой горной жизни. Тур рассчитан на тех, кто хочет почувствовать подлинную Грузию и вдохновиться её красотой! Тур в Сванетию — 3 дня, 2 ночи Погрузитесь в уникальный мир горной Грузии! Сванетия — это край суровой красоты и древней истории, где величественные горы сменяются зелёными долинами, а старинные башни хранят легенды столетий. Почему стоит выбрать этот тур:

Неповторимая природа: панорамные виды на Кавказские пики, ледники и кристально чистые реки.

История и культура: вы увидите знаменитые сванские башни, уникальные музеи под открытым небом и храмы, где сохранились древние фрески.

Аутентичная атмосфера: небольшие деревни, где жизнь течёт в ритме гор, а местные жители с радостью делятся традициями и кухней.

*Комфорт и организация: мы заранее проверяем все маршруты, отели и рестораны, чтобы ваш отдых был безопасным и комфортным. Особенности тура: