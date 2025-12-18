Описание экскурсии
Идея тура — показать Сванетию как сердце горной Грузии, где история, культура и природа соединяются в одном пространстве. Это путешествие не только по живописным дорогам, но и по следам древних сванов — народа, сохранившего свои традиции, язык и дух свободы. Мы увидим величественные башни Местии, древнее Ушгули, ледник Чалаади и познакомимся с настоящей атмосферой горной жизни. Тур рассчитан на тех, кто хочет почувствовать подлинную Грузию и вдохновиться её красотой! Тур в Сванетию — 3 дня, 2 ночи Погрузитесь в уникальный мир горной Грузии! Сванетия — это край суровой красоты и древней истории, где величественные горы сменяются зелёными долинами, а старинные башни хранят легенды столетий. Почему стоит выбрать этот тур:
- Неповторимая природа: панорамные виды на Кавказские пики, ледники и кристально чистые реки.
- История и культура: вы увидите знаменитые сванские башни, уникальные музеи под открытым небом и храмы, где сохранились древние фрески.
- Аутентичная атмосфера: небольшие деревни, где жизнь течёт в ритме гор, а местные жители с радостью делятся традициями и кухней.
Аутентичная атмосфера: небольшие деревни, где жизнь течёт в ритме гор, а местные жители с радостью делятся традициями и кухней.
*Аутентичная атмосфера: небольшие деревни, где жизнь течёт в ритме гор, а местные жители с радостью делятся традициями и кухней.
*Комфорт и организация: мы заранее проверяем все маршруты, отели и рестораны, чтобы ваш отдых был безопасным и комфортным. Особенности тура:
- Пешие прогулки по живописным тропам, где каждый поворот открывает новый потрясающий вид.
- Дегустация местных блюд и вина, участие в традиционных сванских застольях.
- Фото-возможности на фоне древних башен и ледников — настоящие «карточки памяти» для вашего путешествия. Сванетия подарит вам не только красивые пейзажи, но и эмоции настоящего горного приключения. Каждый день наполнен открытием, уютом и ощущением настоящей Грузии.
Трёхдневное путешествие в Сванетию: от дворца Дадиани и Ингурской ГЭС до башен Местии, легендарного Ушгули и ледника Чалаади. История, горы и сванское гостеприимство в каждом дне. Стоимость — 450 лари, включено проживание, трансфер, экскурсии и ужин во 2 день; остальное питание — самостоятельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Ингур ГЭС - одна из крупнейших гидроэлектростанций Грузии, впечатляющая инженерная конструкция
- 2. Музей Ингур ГЭС - экспозиция о строительстве станции и истории гидроэнергетики региона
- 3. Дворец Дадиани - величественный дворец с красивой архитектурой, памятник истории Мегрелии
- 4. Водопад Любви - романтичное место среди гор и лесов, где хочется останавливаться на фото
- 5. Каскадные водопады - живописные потоки воды, создающие настоящую атмосферу горного приключения
- 6. Местия - культурный центр Сванетии с традиционными улочками, музеями и сувенирными лавками
- 7. Ушгули - одно из самых высокогорных поселений Европы, внесённое в список ЮНЕСКО, с древними сванскими башнями
- 8. Сванские башни - символ защиты и истории местных семей, уникальные средневековые сооружения
- 9. Башня Любви - легендарная башня, вокруг которой ходят романтические истории и предания
- 10. Ледник Чалаади - величественный ледник, который впечатляет своей мощью и красотой
- 11. Инста-крылья над пропастью - фотозона с захватывающим видом, где каждый кадр получается уникальным
- 12. Видовые площадки - панорамные точки с потрясающими видами на Кавказские горы и долины
Что включено
- Трансфер, проживание, экскурсии, входные билеты, совместный ужин во второй день. /n
Что не входит в цену
- Питание (кроме ужина второго дня).
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Трёхдневное путешествие в Сванетию: от дворца Дадиани и Ингурской ГЭС до башен Местии, легендарного Ушгули и ледника Чалаади. История, горы и сванское гостеприимство в каждом дне. Стоимость — 450 лари, включено проживание, трансфер, экскурсии и ужин во 2 день; остальное питание — самостоятельно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Западной Грузии, чтобы насладиться её природными и историческими сокровищами. Откройте для себя неизведанные уголки
21 дек в 08:00
25 дек в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
-
30%
Групповая
до 20 чел.
Ботанический сад Батуми, крепость Петра и парк Грузия в миниатюре
Путешествие по Батуми с посещением Ботанического сада, крепости Петра и парка «Грузия в миниатюре» подарит незабываемые впечатления
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$48.30
$69 за человека