25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите самые главные достопримечательности горной Аджарии и познакомитесь с древней историей края, узнаете, кто такие аджарцы, чем отличается хачапури по-аджарски от других видов сырного пирога, сделаете шикарные фотографии у могучего водопада и пройдете по мосту времен царицы Тамары.

Что вас ожидает

История края

Грузино-турецкая граница часто становится отправной точкой разных маршрутов, а сама по себе она воплощает в себе контраст религий: с грузинской стороны – православный храм, с турецкой – мечеть. В 800 метрах от границы находится памятник Андрею Первозванному, как символ пути в Иверию, которым шел апостол после Вознесения. А знаменитые слова «Дорога Грузии – дорога просвещения Андрея Первозванного» – именно об этом участке. На экскурсии вы узнаете о том, как развивался наш регион, какими легендами и мифами окутана история края и кто такие аджарцы.

Самая древняя крепость Грузии

В устье реки Чорохи вы увидите остатки Гонио-Апсаросской крепости, история которой насчитывает не одно тысячелетие. Когда-то она была римским форпостом, а по легенде, именно здесь был захоронен сын царя Аэта, Апсирт, убитый Ясоном. Здесь же находится могила, которую принято считать последней пристанью апостола Матфея. Вы узнаете не только легенды крепости, но и познакомитесь с особенностями ее архитектуры и планировки, который на удивление сохранились со времен Римской империи.

Великолепный водопад Махунцети

Водопад Махунцети – один из наиболее живописных и популярных уголков Аджарии. Это сочетание первозданной красоты леса и силы горной реки. Мощь воды, с ревом падающей с высоты 20 метров, невозможно описать словами. Здесь вы сможете не только полюбоваться видами, но и искупаться в чаше водопада – вода здесь кристально чистая и прохладная, а фотографии получаются

Арочный мост времен царицы Тамары

Такие мосты строились из обломков скал, которые склеивались между собой обычным известковым раствором. Вы увидите, насколько гармонично вписываются арочные постройки в горный пейзаж, а попути узнаете об истории строительства этих мостов, а также времени правления самой известной царицы Грузии. Неподалеку есть отличные места, где можно позагорать, а смельчаки смогут совершить прыжки в воду с 6-метровой высоты.