25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древнейшая крепость Грузии, великолепный водопад и старинный арочный мост

Мария
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Мария – ваш гид
Вы увидите самые главные достопримечательности горной Аджарии и познакомитесь с древней историей края, узнаете, кто такие аджарцы, чем отличается хачапури по-аджарски от других видов сырного пирога, сделаете шикарные фотографии у могучего водопада и пройдете по мосту времен царицы Тамары.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.96
Красоты горной Аджарии
Красоты горной Аджарии

Что вас ожидает

История края
Грузино-турецкая граница часто становится отправной точкой разных маршрутов, а сама по себе она воплощает в себе контраст религий: с грузинской стороны – православный храм, с турецкой – мечеть. В 800 метрах от границы находится памятник Андрею Первозванному, как символ пути в Иверию, которым шел апостол после Вознесения. А знаменитые слова «Дорога Грузии – дорога просвещения Андрея Первозванного» – именно об этом участке. На экскурсии вы узнаете о том, как развивался наш регион, какими легендами и мифами окутана история края и кто такие аджарцы.

Самая древняя крепость Грузии
В устье реки Чорохи вы увидите остатки Гонио-Апсаросской крепости, история которой насчитывает не одно тысячелетие. Когда-то она была римским форпостом, а по легенде, именно здесь был захоронен сын царя Аэта, Апсирт, убитый Ясоном. Здесь же находится могила, которую принято считать последней пристанью апостола Матфея. Вы узнаете не только легенды крепости, но и познакомитесь с особенностями ее архитектуры и планировки, который на удивление сохранились со времен Римской империи.

Великолепный водопад Махунцети
Водопад Махунцети – один из наиболее живописных и популярных уголков Аджарии. Это сочетание первозданной красоты леса и силы горной реки. Мощь воды, с ревом падающей с высоты 20 метров, невозможно описать словами. Здесь вы сможете не только полюбоваться видами, но и искупаться в чаше водопада – вода здесь кристально чистая и прохладная, а фотографии получаются

Арочный мост времен царицы Тамары
Такие мосты строились из обломков скал, которые склеивались между собой обычным известковым раствором. Вы увидите, насколько гармонично вписываются арочные постройки в горный пейзаж, а попути узнаете об истории строительства этих мостов, а также времени правления самой известной царицы Грузии. Неподалеку есть отличные места, где можно позагорать, а смельчаки смогут совершить прыжки в воду с 6-метровой высоты.

Красоты горной Аджарии
Красоты горной Аджарии
Красоты горной Аджарии
Красоты горной Аджарии
Красоты горной Аджарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Как и любой житель Батуми безумно люблю свой край и знаю все его самые красивые уголки. Могу показать все самое интересное, посоветую как ресторанчики с вкусной едой, так и удачные и необычные места для фото-сессий. Хочу поделится красотой своей Родины, заразить всех грузинским гостеприимством и всегда хорошим настроением!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 июня 2018
Сказать что ОЧЕНЬ понравилась экскурсия—это сказать ничего! Великолепная экскурсия,необыкновенный человек Мария! Если еще приедем в Батуми, то только с Марией на экскурсию.
Галина
18 июня 2018
Все понравилось, Мария подбирает маршрут и программу согласно общему настрою. Все легко, интересно и с душой
15 июня 2018
Marija ljogkij i veselij chelovek.
3 мая 2018
МАРИЯ!!!! СПАСИБО!!!!!!!! НЕ УСТАНУ ПОВТОРЯТЬ, ЧТО ЭТО БЫЛ ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ! Лучшая экскурсия которую себе можно представить: мы в восторге, дочка- в восторге! Хочется приезжать в Батуми снова и снова, и снова ради встречи с такими людьми!Теперь по сути: Мария- прекрасный водитель с которым очень комфортно, прекрасный рассказчик которого приятно слушать. Мы увидели небывалые красоты горной Аджарии при это были в дали от туристов, благодаря Марии- вся эта красота была только для нас! Еще раз СПАСИБО!
27 апреля 2018
Огромное спасибо Марии за любовь к своей прекрасной стране, которую она передала нам, душевное отношение к туристам и знание своего дела. Мы увидели неповторимые пейзажи, услышали удивительные истории, отведали потрясающую аджарскую кухню. Обязательно вернемся и поедем с ней познавать Аджарию и Грузию . Спасибо
25 апреля 2018
Путешествие по горной Аджарии нам очень понравилось! Были небольшой группой в 5 человек. Мария создаёт комфортную обстановку и уже через 10-15 минут ты чувствуешь себя её старым другом!) Мы посмотрели все самое интересное и даже больше! Мария угостила местными сладостями, показала места не входящие в основную программу, мы заглянули туда, куда не возят других туристов!) Её рассказ звучит очень жизненно, интересно, а главное с юмором)
Мы очень рады что выбрали путешествие по горной Аджарии вместе с Марией!
Огромное ей спасибо, за красоту, гостеприимство и дружеский подход!
15 апреля 2018
Ездили с Марией по горной Аджарии. Великолепно! Посетили кучу нетуристических аутентичных мест, красоты сумасшедшие ! Мария - прекрасный рассказчик, опытный водитель. Только положительные впечатления, всем рекомендую!!
11 апреля 2018
Экскурсия очень понравилась. Побывали в таких уголках Аджарии, куда самим добраться не реально. Мария отличный сопровождающий, очень увлечённый человек. Прекрасная машина. Рекомендую данную экскурсию.
2 апреля 2018
Были на экскурсии в конце марта 2018 г с двумя детьми 2 и 7 лет. Мария прекрасный человек, интересный гид, умелый водитель. Рассказала много интересного, подстроилась под графики детей, предоставила автокресло для малыша. Экскурсия нам очень понравилась. Очень рекомендую Марию как гида.
Владимир
23 декабря 2017
Это было потрясающее приключение в Аджарии. Мария учла все наши пожелания и организовала нам сказочный тур по интереснейших местам. Мы увидели значительно больше чем ожидали. Мария встретила нас у трапа в аэропорту и проводила до вагона на вокзале в конце экскурсии. Мы посетили не всем известные места, где красота природы просто завораживает. Марию любят местные жители, которые угостили нас сладкой хурмой с дерева и нарвали нам ароматных лавровых листьев. Мария очень эрудирована и отлично знает природу родного края. Мы увидели цветущий чай, барбарис, киви, орехи и тп.
Благодаря Марии мы попробовали вкуснейшие хачапури в Батуми.
Мария очень душевный, обаятельный, открытый, доброжелательный человек. В конце мы расставались с нею как с родным человеком.
Искренне благодарим за экскурсию и рекомендуем обращаться к ней.
Ещё 15 отзывов

Мария проводит ещё 1 экскурсию

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