25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Индивидуальная экскурсия по горной Аджарии подарит уникальную возможность познакомиться с историей и культурой региона.
Туристы смогут увидеть остатки древней Гонио-Апсаросской крепости, где, по легенде, был захоронен сын царя Ээта. Водопад Махунцети впечатлит своей мощью и кристально чистой водой. Арочные мосты времён царицы Тамары гармонично вписываются в горный пейзаж. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа особенно красива. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовыми к возможным дождям. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные возможности для купания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гонио-Апсаросская крепость
Водопад Махунцети
Арочный мост времён царицы Тамары
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
История края
Грузино-турецкая граница воплощает в себе контраст религий: с грузинской стороны — православный храм, с турецкой — мечеть. Здесь мы поговорим о том, как развивался регион, какими легендами и мифами окутан и кто такие аджарцы. У памятника Андрею Первозванному вы услышите об апостоле и его связи с Грузией.
Самая древняя крепость Грузии
В устье реки Чорохи вы увидите остатки Гонио-Апсаросской крепости, история которой насчитывает не одно тысячелетие. Когда-то она была римским форпостом, по легенде, именно здесь был захоронен сын царя Ээта, Апсирт, убитый Ясоном. Здесь же находится могила, которую принято считать последней пристанью апостола Матфея.
Великолепный водопад Махунцети
Мы посетим живописный и популярный уголок Аджарии. Мощь воды, с ревом падающей с высоты 20 метров, невозможно описать словами. Вы не только полюбуетесь видами, но и сможете искупаться в чаше водопада — вода здесь кристально чистая и прохладная.
Арочный мост времён царицы Тамары
Такие мосты строились из обломков скал, которые склеивались между собой обычным известковым раствором. Вы увидите, насколько гармонично вписываются арочные постройки в горный пейзаж, а по пути узнаете историю их строительства. Поговорим и о правлении самой известной царицы Грузии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1056 туристов
Добро пожаловать в сказочную Аджарию, край неповторимой природы, древней истории и яркой культуры! Наша команда — это сплочённый коллектив энтузиастов, каждый из которых влюблён в этот регион и готов поделиться читать дальшеуменьшить
его сокровищами с вами. Мы сделаем ваше путешествие по Аджарии незабываемым, наполненным впечатлениями и открытием нового.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительную Аджарию вместе с нашей командой профессионалов. Мы готовы сделать ваше путешествие по этому прекрасному краю незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Огромная благодарность Марие за чудесную поездку 🩵 Мы изначально не простые гости, тк мы семья с 3 детьми, младшему из которых 1 год:) Я изначально обратилась с запросом на индивидуальный читать дальшеуменьшить
подход, тк нам было важно адаптировать маршрут, не проводить в дороге очень много времени и ехать с комфортом, для чего необходимо было так же наличие подходящего автокресла. Мария полностью услышала наши пожелания и смогла их реализовать. И конечно же, отдельная благодарность за информационную составляющую - познавательно, объемно и очень интересно. Что круто, сам рассказ - это не просто заученный текст, а общение в формате диалога. Красивые виды + интересные факты + вкуснейшая еда в семейном кафе = идеальное комбо. Довольны были и взрослые и дети.
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Е
Екатерина
Все очень понравилось! Посетили все точки до того, как туда приехал поток туристов! Наслаждались видами и рассказами Марии!!! Рекомендуем!!!
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И
Игорь
Профессиональное знание региона, уверенное и адекватное вождение. Приятное общение и учёт пожеланий. Рекомендуем Марию для экскурсий по Грузии!
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Елена
чудесный день в горной колыбели! хорошо выстроенный маршрут, прекрасные панорамы. Мария очень внимательный гид, рассказала много интересного! рекомендую 👍
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Д
Дарья
Благодарю за чудесную экскурсию, которую я заказывала для своих родителей и смогла оплатить из России. Они остались очень довольны, увидели много красоты, а путешествие было комфортным и безопасным. Мария, спасибо!
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Ольга
Шикарная экскурсия с Марией. Много красивых локаций, море впечатлений и удобство передвижения со всеми главными остановками.
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