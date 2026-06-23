25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа особенно красива. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовыми к возможным дождям. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные возможности для купания.

Индивидуальная экскурсия по горной Аджарии подарит уникальную возможность познакомиться с историей и культурой региона. Туристы смогут увидеть остатки древней Гонио-Апсаросской крепости, где, по легенде, был захоронен сын царя Ээта. Водопад Махунцети впечатлит своей мощью и кристально чистой водой. Арочные мосты времён царицы Тамары гармонично вписываются в горный пейзаж. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы

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Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

История края

Грузино-турецкая граница воплощает в себе контраст религий: с грузинской стороны — православный храм, с турецкой — мечеть. Здесь мы поговорим о том, как развивался регион, какими легендами и мифами окутан и кто такие аджарцы. У памятника Андрею Первозванному вы услышите об апостоле и его связи с Грузией.

Самая древняя крепость Грузии

В устье реки Чорохи вы увидите остатки Гонио-Апсаросской крепости, история которой насчитывает не одно тысячелетие. Когда-то она была римским форпостом, по легенде, именно здесь был захоронен сын царя Ээта, Апсирт, убитый Ясоном. Здесь же находится могила, которую принято считать последней пристанью апостола Матфея.

Великолепный водопад Махунцети

Мы посетим живописный и популярный уголок Аджарии. Мощь воды, с ревом падающей с высоты 20 метров, невозможно описать словами. Вы не только полюбуетесь видами, но и сможете искупаться в чаше водопада — вода здесь кристально чистая и прохладная.

Арочный мост времён царицы Тамары

Такие мосты строились из обломков скал, которые склеивались между собой обычным известковым раствором. Вы увидите, насколько гармонично вписываются арочные постройки в горный пейзаж, а по пути узнаете историю их строительства. Поговорим и о правлении самой известной царицы Грузии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.