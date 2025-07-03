Путешественники смогут насладиться природными красотами и историческими местами, а также отдохнуть на пляже Уреки. Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой Грузии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные объекты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное передвижение на джипах
- 🌊 Возможность посетить пляж Уреки
- 🎶 Скульптуры музыкантов в Шекветили
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Пещера Прометея
- Каньон Окаце
- Монастырь Мартвили
- Каньон Мартвили
- Крепость Нокалакеви
- Пляж Уреки
- Парк Музыкантов в Шекветили
Описание экскурсии
Пещера Прометея. По оборудованным дорожкам вы прогуляетесь по крупнейшей пещере Грузии, рассматривая подсвеченные сталактиты и сталагмиты.
Каньон Окаце. Вы пройдёте по мощёной тропе и полюбуетесь грандиозным 50-метровым каньоном с разных ракурсов. Я расскажу, как он образовался.
Монастырь Мартвили. Мы посетим православный монастырский комплекс, построенный в 7–10 веках.
Каньон Мартвили. Вы посмотрите на него с панорамной площадки и по желанию прокатитесь по нему на лодке.
Крепость Нокалакеви. Вы побываете в заброшенном городе-крепости и прикоснётесь к его многовековой истории. Если захотите, окунётесь в одноимённый термальный источник.
Пляж Уреки. Если позволит погода, мы заедем на песчаный пляж с чёрным магнитным песком. На нём есть возможность искупаться.
Парк Музыкантов в Шекветили. Вы увидите скульптуры знаменитых музыкантов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на джипах Chevrolet Captiva и Mitsubishi Pajero IO
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: пещера Прометея — 25 лари, каньон Окаце — 20 лари, каньон Мартвили — 20 лари, катание на лодке (по желанию) — 20 лари, крепость Нокалакеви — 10 лари
- В экскурсии могут принять участие только дети выше 120 см (это связано с правилами посещения достопримечательностей)
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Отзывы и рейтинг
Малхаз, наш гид заранее написал в Ватсап и согласовал детали маршрута, наши предпочтения и рассказал про нюансы и доп расходы во время поездки. Свою работу,