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Путешествие по Западной Грузии из Батуми

Отправляйтесь в уникальное путешествие по Западной Грузии, чтобы насладиться её природными и историческими сокровищами. Откройте для себя неизведанные уголки
Экскурсия из Батуми предлагает насыщенное путешествие по Западной Грузии, где можно увидеть пещеру Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, а также старинные монастыри и крепость Нокалакеви.

Путешественники смогут насладиться природными красотами и историческими местами, а также отдохнуть на пляже Уреки. Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой Грузии
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные объекты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортное передвижение на джипах
  • 🌊 Возможность посетить пляж Уреки
  • 🎶 Скульптуры музыкантов в Шекветили

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия по Западной Грузии из Батуми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для посещения природных достопримечательностей и пляжей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и меньшую температуру воды. В остальные месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за погодных условий, но всё же остаётся возможность насладиться уникальными видами и историческими местами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Пещера Прометея
  • Каньон Окаце
  • Монастырь Мартвили
  • Каньон Мартвили
  • Крепость Нокалакеви
  • Пляж Уреки
  • Парк Музыкантов в Шекветили

Описание экскурсии

Пещера Прометея. По оборудованным дорожкам вы прогуляетесь по крупнейшей пещере Грузии, рассматривая подсвеченные сталактиты и сталагмиты.

Каньон Окаце. Вы пройдёте по мощёной тропе и полюбуетесь грандиозным 50-метровым каньоном с разных ракурсов. Я расскажу, как он образовался.

Монастырь Мартвили. Мы посетим православный монастырский комплекс, построенный в 7–10 веках.

Каньон Мартвили. Вы посмотрите на него с панорамной площадки и по желанию прокатитесь по нему на лодке.

Крепость Нокалакеви. Вы побываете в заброшенном городе-крепости и прикоснётесь к его многовековой истории. Если захотите, окунётесь в одноимённый термальный источник.

Пляж Уреки. Если позволит погода, мы заедем на песчаный пляж с чёрным магнитным песком. На нём есть возможность искупаться.

Парк Музыкантов в Шекветили. Вы увидите скульптуры знаменитых музыкантов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипах Chevrolet Captiva и Mitsubishi Pajero IO
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: пещера Прометея — 25 лари, каньон Окаце — 20 лари, каньон Мартвили — 20 лари, катание на лодке (по желанию) — 20 лари, крепость Нокалакеви — 10 лари
  • В экскурсии могут принять участие только дети выше 120 см (это связано с правилами посещения достопримечательностей)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
O
3 июл 2025
Если мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсии у Малхаза. Поездка нам очень сильно понравилась: было интересно, познавательно и комфортно. Малхаз -
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профессиональный и опытный гид, который поразил нас знанием архитектуры, историческими и географическими фактами. Целый день в дороге и 350км расстояния пролетели как пара часов. За день побывали в Пещере Прометея, двух каньонах, заехали на фабрику по приготовлению пастилы и чурчхеллы, сероводородные источники и пляж с магнитным песком.

Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить Малхаза за бережное и безопасное вождение, пунктуальность, а так же за гибкость и чуткость во время всей экскурсии. Очень рекомендуем!

Если мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсииЕсли мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсииЕсли мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсииЕсли мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсииЕсли мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсииЕсли мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсииЕсли мы ещё раз окажемся в Батуми, в первую очередь будем узнавать есть ли свободные эксукрсии
К
20 июн 2025
Все заявленное в туре соответствует описанию.
Малхаз, наш гид заранее написал в Ватсап и согласовал детали маршрута, наши предпочтения и рассказал про нюансы и доп расходы во время поездки. Свою работу,
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как гид, он выполнил хорошо, за что ему большое спасибо.

Пещера Прометея и каньон Мартвильский каньон это прямо Must Visit.
Катание на лодке в пещере Прометея - пустая трата времени и денег, не советую. Там смотреть уже нечего, все интересное, а оно того стоит, в самой пещере во время пешей прогулки вы уже увидите.

Каньон Окаце несколько разочаровал «услугами местного трансфера», видимо, туристический бандитизм. За дорогу до места спуска и обратно (суммарно максимум 15 мин) за двоих заплатили 120 Лари. Для сравнения, меньше 100 лари мы отдали за двоих за поезд Тбилиси-Батуми (ехать 5 с половиной часов). Почему наш гид не повез нас туда сам на своем внедорожнике, остается загадкой, местные приезжали туда на обычных седанах. О том, что этот «трансфер» будет, гид предупреждал, но что за эти деньги дорога всего 7 мин в один конец… без комментариев.

Тур предполагает длинный переезд из Батуми почти до Кутаиси, это 2.5 часа, будьте готовы, с маленькими детьми не рекомендовал бы.
Выехали из Батуми в 8:00, вернулись в 20:30.

Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.Все заявленное в туре соответствует описанию.
Юлия
4 апр 2025
Большое спасибо Малхазу за отличную организацию индивидуальной экскурсии. Спасибо за интересный рассказ о Грузии. Экскурсия длинная, но Малхаз не давал нам скучать, он отличный водитель и прекрасный рассказчик. День прошел очень насыщенно и интересно, хочется вернуться в Грузии еще не раз. Грузия прекрасна. Экскурсией мы очень довольны. Рекомендуем всем посетить эту прекрасную страну.
Большое спасибо Малхазу за отличную организацию индивидуальной экскурсии. Спасибо за интересный рассказ о Грузии. Экскурсия длинная,Большое спасибо Малхазу за отличную организацию индивидуальной экскурсии. Спасибо за интересный рассказ о Грузии. Экскурсия длинная,Большое спасибо Малхазу за отличную организацию индивидуальной экскурсии. Спасибо за интересный рассказ о Грузии. Экскурсия длинная,Большое спасибо Малхазу за отличную организацию индивидуальной экскурсии. Спасибо за интересный рассказ о Грузии. Экскурсия длинная,Большое спасибо Малхазу за отличную организацию индивидуальной экскурсии. Спасибо за интересный рассказ о Грузии. Экскурсия длинная,

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