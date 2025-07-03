Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для путешествия по Западной Грузии из Батуми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для посещения природных достопримечательностей и пляжей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и меньшую температуру воды. В остальные месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за погодных условий, но всё же остаётся возможность насладиться уникальными видами и историческими местами.

Экскурсия из Батуми предлагает насыщенное путешествие по Западной Грузии, где можно увидеть пещеру Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, а также старинные монастыри и крепость Нокалакеви. Путешественники смогут насладиться природными красотами и историческими местами, а также отдохнуть на пляже Уреки. Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой Грузии

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Ваш гид в Батуми

Малхаз Ваш гид в Батуми

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Пещера Прометея. По оборудованным дорожкам вы прогуляетесь по крупнейшей пещере Грузии, рассматривая подсвеченные сталактиты и сталагмиты.

Каньон Окаце. Вы пройдёте по мощёной тропе и полюбуетесь грандиозным 50-метровым каньоном с разных ракурсов. Я расскажу, как он образовался.

Монастырь Мартвили. Мы посетим православный монастырский комплекс, построенный в 7–10 веках.

Каньон Мартвили. Вы посмотрите на него с панорамной площадки и по желанию прокатитесь по нему на лодке.

Крепость Нокалакеви. Вы побываете в заброшенном городе-крепости и прикоснётесь к его многовековой истории. Если захотите, окунётесь в одноимённый термальный источник.

Пляж Уреки. Если позволит погода, мы заедем на песчаный пляж с чёрным магнитным песком. На нём есть возможность искупаться.

Парк Музыкантов в Шекветили. Вы увидите скульптуры знаменитых музыкантов.

Организационные детали