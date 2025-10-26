Трансфер в Батуми предлагает уникальную возможность познакомиться с тремя замечательными местами. Ботанический сад Батуми - это рай для любителей природы, где собраны растения со всего мира.
5 причин купить этот трансфер
- 🌿 Уникальные растения со всего мира
- 🏰 Историческая крепость VI века
- 🗺️ Миниатюрные копии памятников
- 🌊 Потрясающие виды на море
- 🎨 Культурное разнообразие
Что можно увидеть
- Ботанический сад Батуми
- Крепость Петра
- Парк Грузия в миниатюре
Описание трансферВеликолепие природы Путешествие начинается в Ботаническом саду Батуми, расположенном между Чёрным морем и живописными горами. Здесь гармонично соседствуют растения из разных климатических зон. Прогулка по саду — это возможность насладиться тишиной и красотой уникальных ландшафтов. Историческое наследие Далее вас ждёт крепость Петра — мощная цитадель VI века, возвышающаяся на скалах Цихисдзири. Её стратегическое расположение открывает панорамные виды на море и окрестности, а стены хранят множество историй о прошлом этого места. Миниатюрная Грузия Завершает маршрут Парк «Грузия в миниатюре», где собраны копии самых известных архитектурных памятников страны — от древних храмов и крепостей до современных сооружений. Здесь за короткое время вы совершите «путешествие» по всей Грузии и сможете проследить развитие её культуры и архитектуры. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
- Экскурсия проходит в формате пешей прогулки.
- В дождливую погоду время прогулки может быть сокращено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Wi-Fi в пути
- Транспорт с кондиционером
- Услуги гида
- Оплата по прибытии - наличными или картой
Что не входит в цену
- Входные билеты в Ботанический сад Батуми - 20 лари с человека, детям до 6 лет бесплатно
- Входные билеты в крепость Петра - 8 лари с человека
- Входные билеты в Парк «Грузия в миниатюре» - 10 лари с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер к месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 окт 2025
Экскурсия не особо впечатлила, ездили вместе с гидом Георгием, к гиду претензий нет, но сама экскурсия довольно скучная и своих денег-на двоих вышло 9 тыс р вообще не стоит.
А
Алиса
26 июн 2025
Мы — две девушки — прекрасно провели день с Георгием: посетили три классных места с увлечённым и интересным гидом, который отлично знает свой регион. Но он с удовольствием общался и на другие темы. Рекомендуем этот тур (и Георгия)!
К
Ксения
17 мая 2025
Отлично спланированная и спокойная поездка с отдыхом в Ботаническом саду. Гид давал информацию кратко и понятно. Транспорт был комфортный, а водитель — опытный. Никаких нареканий, с удовольствием рекомендуем.
М
Марсель
4 мар 2025
Георгий — замечательный гид! Очень вежливый и приятный человек. Рекомендую на 100%!
в
владимир
5 фев 2025
Очень интересно, гид был просто отличным.
В
Виола
5 апр 2024
Потрясающе!
Входит в следующие категории Батуми
