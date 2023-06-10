Прогуляться по старому кварталу, отыскать яркие примеры уличного искусства и узнать его историю
Ещё недавно жители возмущались, что Батуми портят рисунки на стенах — а сегодня они стали неотъемлемой частью города.
Здесь необязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к искусству — приготовьтесь к встрече с ним в городском пространстве! Приглашаю вас на прогулку, чтобы не только увидеть работы художников со всего мира, но и разобраться в стрит-арте и его истории.
Здесь необязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к искусству — приготовьтесь к встрече с ним в городском пространстве! Приглашаю вас на прогулку, чтобы не только увидеть работы художников со всего мира, но и разобраться в стрит-арте и его истории.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Грузинскому стрит-арту немногим больше 20 лет. Это молодое явление стало изюминкой Батуми, стены которого превратились в холсты. Уличное искусство здесь поддерживают городские власти, проводятся тематические фестивали, а художники из других стран переезжают в Грузию специально, чтобы рисовать. Мы отыщем интересные работы, и вы узнаете:
- что такое стрит-арт и какое развитие он получил в Грузии;
- в чём разница между граффити, паблик-артом и стрит-артом;
- на какие темы творят уличные художники в Батуми;
- кто скрывается за псевдонимами и тегами;
- когда и где зародилось уличное искусство и почему современное понимание термина искажено;
- кто был первым райтером в 19 веке и как на него реагировали современники;
- и многое другое!
Также в электронном формате я познакомлю вас с другими работами мастеров, чтобы вы лучше поняли стиль и замысел каждого.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Рекомендуемый возраст детей — от 8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на нижней станции канатной дороги Арго
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Valeria — ваш гид в Батуми
Меня зовут Валерия, и я профессиональный гид из Петербурга. Каждая моя экскурсия — это не просто заученный текст, а настоящее путешествие по судьбам и историям. Уже несколько тысяч людей прошли вместе со мной по разным маршрутам: буду рада, если и мы с вами станем попутчиками в исследовании Батуми!Задать вопрос
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