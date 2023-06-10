Стрит-арт в Батуми

Прогуляться по старому кварталу, отыскать яркие примеры уличного искусства и узнать его историю

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Ответы на вопросы
Ещё недавно жители возмущались, что Батуми портят рисунки на стенах — а сегодня они стали неотъемлемой частью города.

Здесь необязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к искусству — приготовьтесь к встрече с ним в городском пространстве! Приглашаю вас на прогулку, чтобы не только увидеть работы художников со всего мира, но и разобраться в стрит-арте и его истории.
Стрит-арт в Батуми
Стрит-арт в Батуми
Стрит-арт в Батуми
Стрит-арт в Батуми
Стрит-арт в Батуми
Стрит-арт в Батуми
Стрит-арт в Батуми
Ближайшие даты:
10
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Грузинскому стрит-арту немногим больше 20 лет. Это молодое явление стало изюминкой Батуми, стены которого превратились в холсты. Уличное искусство здесь поддерживают городские власти, проводятся тематические фестивали, а художники из других стран переезжают в Грузию специально, чтобы рисовать. Мы отыщем интересные работы, и вы узнаете:

  • что такое стрит-арт и какое развитие он получил в Грузии;
  • в чём разница между граффити, паблик-артом и стрит-артом;
  • на какие темы творят уличные художники в Батуми;
  • кто скрывается за псевдонимами и тегами;
  • когда и где зародилось уличное искусство и почему современное понимание термина искажено;
  • кто был первым райтером в 19 веке и как на него реагировали современники;
  • и многое другое!

Также в электронном формате я познакомлю вас с другими работами мастеров, чтобы вы лучше поняли стиль и замысел каждого.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Рекомендуемый возраст детей — от 8 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на нижней станции канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
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