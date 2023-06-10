Ещё недавно жители возмущались, что Батуми портят рисунки на стенах — а сегодня они стали неотъемлемой частью города. Здесь необязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к искусству — приготовьтесь к встрече с ним в городском пространстве! Приглашаю вас на прогулку, чтобы не только увидеть работы художников со всего мира, но и разобраться в стрит-арте и его истории.

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Описание

Что вас ожидает

Грузинскому стрит-арту немногим больше 20 лет. Это молодое явление стало изюминкой Батуми, стены которого превратились в холсты. Уличное искусство здесь поддерживают городские власти, проводятся тематические фестивали, а художники из других стран переезжают в Грузию специально, чтобы рисовать. Мы отыщем интересные работы, и вы узнаете:

что такое стрит-арт и какое развитие он получил в Грузии;

в чём разница между граффити, паблик-артом и стрит-артом;

на какие темы творят уличные художники в Батуми;

кто скрывается за псевдонимами и тегами;

когда и где зародилось уличное искусство и почему современное понимание термина искажено;

кто был первым райтером в 19 веке и как на него реагировали современники;

и многое другое!

Также в электронном формате я познакомлю вас с другими работами мастеров, чтобы вы лучше поняли стиль и замысел каждого.

Организационные детали