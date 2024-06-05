Необычные дома в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Батуми, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
Стрит-арт в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
45 за всё до 4 чел.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
47 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Замечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна в Батуми, поскольку здесь проедставленна
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    достаточно широкая гамма известных в своём деле художников. Валерия - замечательный проводник и рассказчик. Неспешной прогулкой по городу мы охватили достаточно обширный пласт архитектуры различных эпох и интересных работ современных художников. Батуми очень разнообразен и эта экскурсия - отличное погружение в атмосферу этого замечательного места!

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  • И
    Ирина
    12 февраля 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Всегда стараюсь ходить на подобные экскурсии, чтобы получить ещё один взгляд на город и его насущные влпросики. Вполне могу порекомендовать этот тур. Каких-то супер потайных закоулков тут не будет, но маршрут в целом хорош.
  • Ж
    Жаркын
    6 января 2024
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
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    получили удовольствие от интересных фактов и рассказов Галины, еще раз благодарю порекомендовала где поесть, где взять сувениры и какое кино посмотреть познакомиться с Грузией ближе.

  • О
    Ольга
    5 октября 2023
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Экскурсия очень понравилась. Город заиграл новыми красками. Галина - чудесный гид. Рекомендуем однозначно!
  • Н
    Надежда
    21 сентября 2023
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Для первого впечатления о Батуми прекрасная экскурсия: ёмко и интересно Галина рассказала о самом главном, сориентировала по истории и географии города, обратила внимание на такие места и факты, которые сам не заметишь. Мы остались очень довольны, спасибо за познавателную прогулку.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
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  3. Батуми: свадебные традиции и истории любви
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 60. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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