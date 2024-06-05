1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€47 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилина5 июня 2024Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
- ССергей11 мая 2024Замечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна в Батуми, поскольку здесь проедставленна
- ИИрина12 февраля 2024Всегда стараюсь ходить на подобные экскурсии, чтобы получить ещё один взгляд на город и его насущные влпросики. Вполне могу порекомендовать этот тур. Каких-то супер потайных закоулков тут не будет, но маршрут в целом хорош.
- ЖЖаркын6 января 2024Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
- ООльга5 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Город заиграл новыми красками. Галина - чудесный гид. Рекомендуем однозначно!
- ННадежда21 сентября 2023Для первого впечатления о Батуми прекрасная экскурсия: ёмко и интересно Галина рассказала о самом главном, сориентировала по истории и географии города, обратила внимание на такие места и факты, которые сам не заметишь. Мы остались очень довольны, спасибо за познавателную прогулку.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Необычные дома»
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