Несмотря на небольшие размеры, село Местиа на протяжении столетий являлось культурным и религиозным центром горной Сванетии.

В посёлке расположены историко-этнографический музей 🖼, где хранятся уникальные иконы и рукописи, дом-музей и бюст уроженца Местиа, знаменитого альпиниста М. В. Хергиани.

В Местиа сохранилось несколько десятков средневековых сванских каменных домов со сторожевыми и жилыми башнями; церкви (X — XIV века), в том числе Мацхвари (Спаса), Тарнгзел (Святых архангелов) и др. Многочисленные средневековые церкви и укрепления Местийского района включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местиа является также центром высокогорного туризма и альпинизма; отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и др. 1 декабря 2010 года здесь открылся горнолыжный курорт.

Ушгу́ли — сванская община в Местийском районе провинции Самегрело - Земо Сванети Республики Грузия, состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.

Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе сохранились традиционные сванские дома-башни. На холме рядом с селом Жибиани находится церковь ⛪ Богоматери (по-свански Ламария), построенная в XI веке.