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Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $158 за экскурсию

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Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия

Что вы увидите

  • Сванети-Местия
  • Ушгу́ли
Несмотря на небольшие размеры, село Местиа на протяжении столетий являлось культурным и религиозным центром горной Сванетии.
В посёлке расположены историко-этнографический музей 🖼, где хранятся уникальные иконы и рукописи, дом-музей и бюст уроженца Местиа, знаменитого альпиниста М. В. Хергиани.
В Местиа сохранилось несколько десятков средневековых сванских каменных домов со сторожевыми и жилыми башнями; церкви (X — XIV века), в том числе Мацхвари (Спаса), Тарнгзел (Святых архангелов) и др. Многочисленные средневековые церкви и укрепления Местийского района включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Местиа является также центром высокогорного туризма и альпинизма; отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и др. 1 декабря 2010 года здесь открылся горнолыжный курорт.
Ушгу́ли — сванская община в Местийском районе провинции Самегрело - Земо Сванети Республики Грузия, состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.
Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе сохранились традиционные сванские дома-башни. На холме рядом с селом Жибиани находится церковь ⛪ Богоматери (по-свански Ламария), построенная в XI веке.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Начало и место завершения
🚩 Батуми
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
Dreams T.
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