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По популярности
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Во второй половине дня мы рекомендуем самостоятельную прогулку — особенно хороши Сололаки с изысканными резными верандами, Мтацминда (район у подножия одноимённой горы) и бурлящая энергией Вера»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Начало: Тбилиси
«Хевсуретия — один из самых экзотичных и аутентичных уголков Грузии: на высоких склонах Кавказских гор, среди первозданной природы и средневековых крепостей, живёт одно из старейших племен земли Сакартвело — хевсуры»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3680023 920₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
«Оставляем позади будни и хлопоты и едем туда, где высокие горы, пряное вино и живописная природа»
18 авг в 13:00
15 сен в 13:00
68 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
«С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, окружённую неприступными горными склонами»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активная поездка в горы к каньону Дашбаши и озеру Паравани за доплату»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Авторский тур
3 дня
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Начало: Тбилиси, до 8:00
«Увидим символ края в Ушгули, древнюю церковь и поднимемся на джипах к подножию горы Шхара»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Начнём новый год с ярких впечатлений, активного отдыха в горах Грузии и знакомства с колоритной культурой»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Мцхети: Монастырь Джавари — самобытный и красивый храм на вершине горы»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«Первая остановка — Жинвальское водохранилище, затем крепость Ананури, слияние белого и черного Арагви, Гудаури арка дружбы народов с красивейшими видами на горы и Казбеги»
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«После завтрака отправимся в горы Дарьяльского ущелья, что лежит между Россией и Грузией»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
«Прокатимся на канатной дороге в стиле ретро, спустимся в пещеру Прометея и расслабимся в серном бассейне под открытым небом с видом на горы»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
7500067 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«По прибытии разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали и хачапури»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Все красоты Сванетии за 4 дня
Начало: По договоренности
«серпантина, глубоких ущелий, бурных рек, лесистых склонов и вечных снегов на вершинах гор»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$1 300 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
«В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски»
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
€180 за человека
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
«После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки»
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Начало: Тбилиси, утро
«Созерцая, как белоснежные шапки гор отражаются в реках, а в башнях по вечерам зажигаются уютные огни, вы не заметите, как пролетит время, но частичка Грузии навсегда останется в вашем сердце»
27 июня в 08:00
10 сен в 08:00
$2 900 за всё до 6 чел.
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
«В гостинице «Миргвела» в горах в 2-3-местных номерах»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
«Размещение в гостевом доме в горах в 2-местных комнатах (санузлы общие)»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
800$680 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
570$542 за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
«Активная часть маршрута включает хайкинг к леднику на склоне горы Ушба и водопаду Шдугра, а также сплав на надувной лодке по реке в Мартвильском каньоне»
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Поднимемся на самую высокую точку Мцхеты — гору у слияния Арагви и Куры»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Авторский тур
9 дней
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Проехать сквозь всю страну, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гид...
«Вы полюбуетесь заснеженными пиками гор, продегустируете вина и знаменитую минеральную воду, рассмотрите старинные крепости, монастыри и пещерный город»
14 сен в 08:00
€870 за человека
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
910$865 за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- aana28 апреля 20241. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .
- ССергей25 марта 2024Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
- ЕЕлена7 марта 2024Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
- ДДиляра6 марта 2024Очень харизматичный гид😍 проездили все улочки Грузии с ней, побывали на экскурсии. С ней вы увидите все достопримечательности 😍 каждый день был просто восторг.
- ВВиктория13 февраля 2024Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с
- ДДиляра2 февраля 2024Мы были на в потрясающем трипе, и наши экскурсии проводила Тати. Очень жизнерадостная, весёлая, начитанная, интеллектуальная и компанейская! Составлены маршруту очень грамотно. Мы приехали из Казани и остались довольны! Приедем ещё!
- ЕЕкатерина24 января 2024Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
- ООльга24 декабря 2023Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Горы»
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- Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
- Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
- Душевная Грузия: романтика, вино и горы
- Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
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