читать дальше

моего первого письма в эту компанию, до последнего трансфера в аэропорт Тбилиси! Спасибо Егору за советы по выбору отелей, ресторанов и программе путешествия!!! Отличные трансферы с классными водителями и хорошими автомобилями, экскурсовод Ольга по всему маршруту - умница, красавица, интересная рассказчица и помощница в любом вопросе!!! Прекрасные отели по всему маршруту в рамках 3*, но по комфорту и видам все 4+, виды и возможность сделать фото в самых красивых местах!!! Спасибо огромное за все удовольствия!! Искренне рекомендую эту компанию и сама мечтаю ещё раз вернуться в Грузию и посетить ещё и Азербайджан и Армению!!