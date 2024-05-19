Туры к горам Тбилиси

Найдено 26 туров в категории «Горы» в Тбилиси, цены от $159, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Во второй половине дня мы рекомендуем самостоятельную прогулку — особенно хороши Сололаки с изысканными резными верандами, Мтацминда (район у подножия одноимённой горы) и бурлящая энергией Вера»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Начало: Тбилиси
«Хевсуретия — один из самых экзотичных и аутентичных уголков Грузии: на высоких склонах Кавказских гор, среди первозданной природы и средневековых крепостей, живёт одно из старейших племен земли Сакартвело — хевсуры»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3680023 920 за человека
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
«Оставляем позади будни и хлопоты и едем туда, где высокие горы, пряное вино и живописная природа»
18 авг в 13:00
15 сен в 13:00
68 900 за человека
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 отзывов
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
«С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, окружённую неприступными горными склонами»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активная поездка в горы к каньону Дашбаши и озеру Паравани за доплату»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Начало: Тбилиси, до 8:00
«Увидим символ края в Ушгули, древнюю церковь и поднимемся на джипах к подножию горы Шхара»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 000 за человека
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Начнём новый год с ярких впечатлений, активного отдыха в горах Грузии и знакомства с колоритной культурой»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Винная перезаГРУЗИЯ
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Мцхети: Монастырь Джавари — самобытный и красивый храм на вершине горы»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Знакомство с Грузией за 7 дней
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«Первая остановка — Жинвальское водохранилище, затем крепость Ананури, слияние белого и черного Арагви, Гудаури арка дружбы народов с красивейшими видами на горы и Казбеги»
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«После завтрака отправимся в горы Дарьяльского ущелья, что лежит между Россией и Грузией»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164 за человека
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
«Прокатимся на канатной дороге в стиле ретро, спустимся в пещеру Прометея и расслабимся в серном бассейне под открытым небом с видом на горы»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
7500067 500 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«По прибытии разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали и хачапури»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
60 000 за человека
Все красоты Сванетии за 4 дня
Авторский тур
4 дня
Все красоты Сванетии за 4 дня
Начало: По договоренности
«серпантина, глубоких ущелий, бурных рек, лесистых склонов и вечных снегов на вершинах гор»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$1 300 за всё до 7 чел.
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
«В стоимость включены плотный ужин и завтрак в горах, а также напитки и закуски»
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
180 за человека
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
«После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки»
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Начало: Тбилиси, утро
«Созерцая, как белоснежные шапки гор отражаются в реках, а в башнях по вечерам зажигаются уютные огни, вы не заметите, как пролетит время, но частичка Грузии навсегда останется в вашем сердце»
27 июня в 08:00
10 сен в 08:00
$2 900 за всё до 6 чел.
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
«В гостинице «Миргвела» в горах в 2-3-местных номерах»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000 за человека
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
«Размещение в гостевом доме в горах в 2-местных комнатах (санузлы общие)»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
800$680 за всё до 6 чел.
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
570$542 за человека
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
«Активная часть маршрута включает хайкинг к леднику на склоне горы Ушба и водопаду Шдугра, а также сплав на надувной лодке по реке в Мартвильском каньоне»
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Поднимемся на самую высокую точку Мцхеты — гору у слияния Арагви и Куры»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Проехать сквозь всю страну, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гид...
«Вы полюбуетесь заснеженными пиками гор, продегустируете вина и знаменитую минеральную воду, рассмотрите старинные крепости, монастыри и пещерный город»
14 сен в 08:00
870 за человека
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
910$865 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • a
    ana
    28 апреля 2024
    Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
    1. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .
  • С
    Сергей
    25 марта 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
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    моего первого письма в эту компанию, до последнего трансфера в аэропорт Тбилиси! Спасибо Егору за советы по выбору отелей, ресторанов и программе путешествия!!! Отличные трансферы с классными водителями и хорошими автомобилями, экскурсовод Ольга по всему маршруту - умница, красавица, интересная рассказчица и помощница в любом вопросе!!! Прекрасные отели по всему маршруту в рамках 3*, но по комфорту и видам все 4+, виды и возможность сделать фото в самых красивых местах!!! Спасибо огромное за все удовольствия!! Искренне рекомендую эту компанию и сама мечтаю ещё раз вернуться в Грузию и посетить ещё и Азербайджан и Армению!!

  • Д
    Диляра
    6 марта 2024
    Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
    Очень харизматичный гид😍 проездили все улочки Грузии с ней, побывали на экскурсии. С ней вы увидите все достопримечательности 😍 каждый день был просто восторг.
  • В
    Виктория
    13 февраля 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с
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    удовольствием, - влюбила в Грузию! Гуджа - прекрасный водитель, очень чуткий и внимательный, пунктуальный, скромный и при этом с тонким чувством юмора! Водит аккуратно, чувствуешь себя с ним в безопасности! И водитель Роберт на трансфере был внимателен и пунктуален! Сотрудники были всегда на связи, что дает ощущение защищенности и спокойствия! Спасибо большое

  • Д
    Диляра
    2 февраля 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Мы были на в потрясающем трипе, и наши экскурсии проводила Тати. Очень жизнерадостная, весёлая, начитанная, интеллектуальная и компанейская! Составлены маршруту очень грамотно. Мы приехали из Казани и остались довольны! Приедем ещё!
  • Е
    Екатерина
    24 января 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с
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    Тати работать всегда. Очень люблю эту женщину. И кстати, я сотрудничаю с ней. Доверяю своих клиентов только ей, моей дорогой. Всегда о них заботиться. Она нам там и свадьбу организовала!

    Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и крутоТати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто
  • А
    Анна
    10 января 2024
    Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
    Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
  • О
    Ольга
    24 декабря 2023
    Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
    Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре
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    за предложение этого тура (изначально рассматривался тур без Грузии), за его организацию. Отдельное спасибо Рамзану за массу донесенных до нас событий, обычаев, исторических фактов (поражал своими богатыми, глубокими знаниями), спасибо Алине за прекрасную экскурсию по Владикавказу (очень понравилось как рассказывала про этот уютный городок, его жителей), Магомеду, что быстро, без приключений нас возил, Зазе - интересному и впечатляющиму гиду, всем, кто сопровождал наш тур! Немного жаль, что ничего не посмотрели на военно-грузинской дороге из-за погодных условий, но колорит и красота мест, которые мы посетили, затмил недосмотренное))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
  2. Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
  3. Душевная Грузия: романтика, вино и горы
  4. Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
  5. Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Горы" можно забронировать 26 авторских туров от 159 до 73 164 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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