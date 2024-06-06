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По популярности
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём ...
«Кахетия — это край бесконечных виноградников и живописных тушинских гор, старинных традиций и загадочных мертвых городов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3500022 750₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Во второй половине дня мы рекомендуем самостоятельную прогулку — особенно хороши Сололаки с изысканными резными верандами, Мтацминда (район у подножия одноимённой горы) и бурлящая энергией Вера»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Тур насыщен природными локациями — мы отправимся в горную область Грузии, где расположен популярный горнолыжный курорт и средневековая цитадель, и через перевал в Кахетию»
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Начало: Тбилиси
«Хевсуретия — один из самых экзотичных и аутентичных уголков Грузии: на высоких склонах Кавказских гор, среди первозданной природы и средневековых крепостей, живёт одно из старейших племен земли Сакартвело — хевсуры»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3680023 920₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
«Оставляем позади будни и хлопоты и едем туда, где высокие горы, пряное вино и живописная природа»
18 авг в 13:00
15 сен в 13:00
68 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«На обратном пути снова полюбуемся пейзажами Военно-Грузинской дороги»
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
«Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Авторский тур
7 дней
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«В программу нашего путешествия мы включили разнообразные локации: от городов до природных достопримечательностей, — чтобы вы могли исследовать Грузию в полном объёме»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Начало: Тбилиси, до 8:00
«Разбавим природные достопримечательности посещением музея, где рассмотрим сванские иконы, книги и предметы военного снаряжения разных эпох»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых путешественников»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и полюбуемся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
60 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«Там же возле крепости на красивейшей природе сами пожарим шашлыки по-грузински и пообедаем с грузинским тамадой»
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Начало: Тбилиси, утро
«Чехов, эту дорогу надо «пережить», а окружающие пейзажи и»
27 июня в 08:00
10 сен в 08:00
$2 900 за всё до 6 чел.
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
«Полюбуемся нерукотворной природой и погрузимся в атмосферу старины»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
«Тур-перезагрузка, в котором сочетаются нетипичные природные локации и традиционное застолье с вином и шашлыком в деревне в горах»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
800$680 за всё до 6 чел.
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
«Воздух здесь целебный, виды захватывают дух, а близость к природе успокаивает душу и мысли»
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
€180 за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Грузия — это волшебный сплав эффектных пейзажей, вкусной еды и самобытной архитектуры»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
570$542 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Насладимся природой и величием гор, заедем на источник минеральной воды и смотровую площадку у захватывающего дух Млетского спуска»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
«По дороге насладимся видами, словно придуманными художником: быстрыми реками и водопадами, широкими лугами и заснеженными вершинами»
31 авг в 16:00
€520 за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
«Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
7500067 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
«В 08:30 поедем в Чегемское ущелье, чтобы полюбоваться водопадами»
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
«Доберёмся до каньона Дашбаши, имеющего вулканическое происхождение»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€400 за всё до 2 чел.
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Сегодня мы доберёмся до туристического центра Грузии — Батуми, но сначала осмотрим пару природных достопримечательностей»
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
«После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки»
15 июня в 08:00
17 июня в 00:00
50 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Остановимся, чтобы насладиться пейзажами со смотровой площадки арки Дружбы народов»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Она является лицом Грузии — христианского острова, затерянного в прекрасной природе»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Выезжаем к Мартвильскому каньону, чтобы вдоволь налюбоваться природными пейзажами»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«После этого доберёмся до Мартвильского каньона, чтобы вдоволь налюбоваться природными пейзажами»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
4 дня
Все красоты Сванетии за 4 дня
Начало: По договоренности
«Подъем становится круче и ощутимее, особенно на последних 400 метрах пути, но грандиозная гряда горных вершин и непередаваемые природные красоты вокруг наполняют внутренней силой и закалом двигаться дальше навстречу облакам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$1 300 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Вы посетите важнейшие храмы страны, полюбуетесь пейзажами с крепостной стены в Сигнахи и отведаете блюда аппетитной местной кухни»
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
290$276 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Затем, за доплату, вас ждёт прогулка по живописным лесам и ущельям верхом на лошади в спокойном темпе, чтобы успеть всё рассмотреть и насладиться гармонией с природой вдали от суеты мегаполисов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
«Доберёмся до высоты 1900 метров, отдохнём, полюбуемся пейзажами»
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
«Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, с давних времён соединявшей Грузию и Северный Кавказ, и полюбуетесь головокружительными пейзажами»
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Троицкая церковь в Гергети на высоте 2170 м, куда поднимемся на джипах и увидим великолепные пейзажи»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$1 100 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
«Затем проедем через живописный перевал — вы полюбуетесь потрясающими горными пейзажами»
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- aana28 апреля 20241. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
- ССергей25 марта 2024Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
- ЕЕлена7 марта 2024Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
- ДДиляра6 марта 2024Очень харизматичный гид😍 проездили все улочки Грузии с ней, побывали на экскурсии. С ней вы увидите все достопримечательности 😍 каждый день был просто восторг.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Природа и пейзажи»
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