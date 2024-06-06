читать дальше

моем сердце самые теплые воспоминания! От начала до конца этот тур был полон впечатлений и ярких моментов. Организаторы Владлена и Мераби - настоящие профессионалы своего дела, всегда на связи и готовы помочь в любой момент. Отдельное спасибо хочу сказать нашим экскурсоводам и моему любимому водителю Мамуке, который оставил самые душевные воспоминания. Все эти люди создавали атмосферу, в которой каждый момент был заполнен восторгом и удивлением. Грузия поразила меня своим разнообразием красот: от величественных гор до живописных долин, от древних монастырей до современных городов. Грузия — это не просто страна, это настоящий рай, где природа величественна и красива, как нигде в мире. Это место, где душа находит покой и вдохновение, где можно забыть обо всем на свете и просто наслаждаться прекрасными моментами жизни. Местная кухня — это вообще отдельная тема. Кто знает, тот все поймет. Но самое ценное в этом путешествии — это гостеприимство замечательных грузинских людей. Их теплота и открытость сделали мое пребывание еще более особенным и запоминающимся. Грузинская душевность и теплота просто поражают: каждая встреча с местными жителями наполняла меня положительными эмоциями и оставляла незабываемые впечатления. Грузины гостеприимны, открыты и всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Их готовность помочь и поддержать создает атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Спасибо организаторам за великолепно проведенное время в Грузии! Я обязательно вернусь снова, чтобы продолжить это удивительное путешествие.