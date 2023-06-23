Водопады и каньоны: Мартвильский и Окаце

Водопады и каньоны

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Каньон Мартвили — одно из самых запоминающихся мест в Грузии, а каньон Окаце — природная достопримечательность Хонийского края.
Водопады и каньоны: Мартвильский и Окаце
Водопады и каньоны: Мартвильский и Окаце
Водопады и каньоны: Мартвильский и Окаце
Водопады и каньоны: Мартвильский и Окаце
Водопады и каньоны: Мартвильский и Окаце
Водопады и каньоны: Мартвильский и Окаце
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Описание

Что вас ожидает:

Природные «жемчужины» Грузии:

  • Прокатимся на лодке и увидим фантастически красивые водопады.
  • Ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров.
  • Каньон Мартвили — уникальный памятник природы со следами доисторических животных.
  • Полюбуемся шикарными видами с удобных обзорных площадок.
  • Пешая прогулка по красивому лесопарку длиной 2 км. и по узкому подвесному мосту длиной более 1 км. и высотой около 140 метров. В этом году в каньоне Окаце была произведена реконструкция, и пол подвесного моста стал стеклянным — захватывающая прогулка над пропастью.
  • Великолепные каскадные водопады Кинчха, самый большой из которых высотой около 100 метров, территория только что открыта после длительной реконструкции, теперь там построена отличная обзорная площадка.
  • Купание в небольших озерцах с чистейшей водой, среди белоснежных камней — очень приятно охладиться в летнюю жару.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Рекомендуемое время начала: с 06:00 до 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Экскурсия
  • Комфортабельный автомобиль
  • Услуги сопровождающего
  • Куча положительных эмоций
Что не входит
  • Входные билеты: Мартвили, Окаце, Кинчха — 17-25 лари каждый объект
  • Возврат на внедорожнике от каньона Окаце к выходу
  • Обед в кафе — 10-15 лари с человека, еду можно взять с собой
  • Катание на лодке по каньону Мартвили — 15 лари с человека (рекомендуем)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Рекомендуемое время начала: с 06:00 до 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • За день-два с вами свяжется гид и уточнит все детали Вашего путешествия: расскажет о погоде, сообщит время выезда, уточнит адрес вашего проживания.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Природа и пейзажи
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Каньоны

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