Водопады и каньоны
Каньон Мартвили — одно из самых запоминающихся мест в Грузии, а каньон Окаце — природная достопримечательность Хонийского края.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Природные «жемчужины» Грузии:
- Прокатимся на лодке и увидим фантастически красивые водопады.
- Ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров.
- Каньон Мартвили — уникальный памятник природы со следами доисторических животных.
- Полюбуемся шикарными видами с удобных обзорных площадок.
- Пешая прогулка по красивому лесопарку длиной 2 км. и по узкому подвесному мосту длиной более 1 км. и высотой около 140 метров. В этом году в каньоне Окаце была произведена реконструкция, и пол подвесного моста стал стеклянным — захватывающая прогулка над пропастью.
- Великолепные каскадные водопады Кинчха, самый большой из которых высотой около 100 метров, территория только что открыта после длительной реконструкции, теперь там построена отличная обзорная площадка.
- Купание в небольших озерцах с чистейшей водой, среди белоснежных камней — очень приятно охладиться в летнюю жару.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Рекомендуемое время начала: с 06:00 до 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Экскурсия
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги сопровождающего
- Куча положительных эмоций
- Что не входит
- Входные билеты: Мартвили, Окаце, Кинчха — 17-25 лари каждый объект
- Возврат на внедорожнике от каньона Окаце к выходу
- Обед в кафе — 10-15 лари с человека, еду можно взять с собой
- Катание на лодке по каньону Мартвили — 15 лари с человека (рекомендуем)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Рекомендуемое время начала: с 06:00 до 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- За день-два с вами свяжется гид и уточнит все детали Вашего путешествия: расскажет о погоде, сообщит время выезда, уточнит адрес вашего проживания.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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