39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествуя по западной Грузии, вы откроете мир
Описание экскурсии
Затерянный мир каньона Мартвили
Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.
Спуск в пещеру Прометея
Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет. А после сможете выплыть из пещеры на лодке по руслу подземной реки.
Термальные источники
Температура горячих источников около 70 °С. Но там, где они смешиваются с водами горной реки, температура оптимальная и приятна для человеческого тела. Вы полежите в лечебных ванночках, полюбуетесь окружающей природой и восстановите силы.
Культурные особенности и легенды Грузии
Во время путешествия мы поговорим об особенностях грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды, прикоснетесь к наследию колхидской культуры, которая вдохновила греков на создание мифа об аргонавтах, и попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми (греческое слово, означающее «старая крепость»). А еще я расскажу о мифическом городе Фазисе и проведу вас через границу Востока и Запада, проходящую по реке Риони.
Организационные детали
- Перенос заказа за 24 часа невозможен
- Дополнительные расходы: входные билеты (каньон Мартвили — 40 лари с человека, пещера Прометея — 40 лари, до 6 лет — бесплатно), прогулки на лодках (каньон Мартвили — 30 лари, пещера Прометея — 30 лари), обед (остановка на обед по желанию)
- Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 м
- Берите с собой купальные принадлежности
- Экскурсию также можно начать из Кобулети
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