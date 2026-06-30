39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми

Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее.

Путешествуя по западной Грузии, вы откроете мир
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завораживающей природы — проплывете между зелеными склонами каньона, прикоснетесь к сталагмитам и пройдете по коридорам пещеры Прометея.

А в итоге — исследуете самые вдохновляющие места Имерети и лучше поймете философию грузинского народа.

4.8
314 отзывов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми

Описание экскурсии

Затерянный мир каньона Мартвили

Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.

Спуск в пещеру Прометея

Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет. А после сможете выплыть из пещеры на лодке по руслу подземной реки.

Термальные источники

Температура горячих источников около 70 °С. Но там, где они смешиваются с водами горной реки, температура оптимальная и приятна для человеческого тела. Вы полежите в лечебных ванночках, полюбуетесь окружающей природой и восстановите силы.

Культурные особенности и легенды Грузии

Во время путешествия мы поговорим об особенностях грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды, прикоснетесь к наследию колхидской культуры, которая вдохновила греков на создание мифа об аргонавтах, и попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми (греческое слово, означающее «старая крепость»). А еще я расскажу о мифическом городе Фазисе и проведу вас через границу Востока и Запада, проходящую по реке Риони.

Организационные детали

  • Перенос заказа за 24 часа невозможен
  • Дополнительные расходы: входные билеты (каньон Мартвили — 40 лари с человека, пещера Прометея — 40 лари, до 6 лет — бесплатно), прогулки на лодках (каньон Мартвили — 30 лари, пещера Прометея — 30 лари), обед (остановка на обед по желанию)
  • Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 м
  • Берите с собой купальные принадлежности
  • Экскурсию также можно начать из Кобулети

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт
Роберт — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5939 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем
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велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, национальным паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 314 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
292
4
12
3
3
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4
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3
П
Дата посещения: 27 июн 2026
Поездка прошла замечательно. Гид Саба не только много знает, но и умеет интересно и увлекательно рассказать о жителях разных районов Грузии, об истории страны, ответить на самые неожиданные вопросы. И
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даже дождливый день, не позволивший нам покататься на лодках, но зато намного увеличивший количество воды в водопадах каньона Мартвили, которые произвели на нас огромное впечатление, не уменьшил нашего удовольствия от этой поездки.

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Д
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12 часов экскурсии пошли на одном дыхании. Локации были невероятно красивые и интересные.
В наш день
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река на одной из локации поднялась из-за дождя, но Георгий предложил альтернативу, которая оказалась еще лучше заявленной, так еще и без толпы туристов.
На обратном пути предложил заехать в уютное местечко, которого даже не было в программе. Это нас очень тронуло, так как это был песчаный пляж, где мы смогли поплавать и полюбоваться красивым закатом.

Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
Всем рекомендую просить дать гида Георгия. Это всесторонне развитый человек с интересной жизнью. Как следствие, 12
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К
Мартвильский каньон и пещера Прометея — идеальный индивидуальный день из Батуми Брали индивидуальную экскурсию на машине — для семьи с двумя 5 и 9 лет, гид на своём авто. Без
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чужих людей, без тесного минивэна и расписания, подстроенного под всю группу. Гид (Георгий) заехал за нами прямо к адресу проживания в 8утра, и дальше весь день прошёл в нашем темпе.
Мартвильский каньон. Река Абаша за тысячелетия прорезала в известняке узкое и глубокое ущелье с отвесными стенами, покрытыми мхом и лианами. Вода изумрудная, прозрачная до дна. Гид договорился с местными лодочниками, так что без нашего участия было все прекрасно организовано. Прогулка на лодке по каньону — минут двадцать, между высокими скалами, мимо водопадов. Грести нужно самим, но неспеша: главное не торопиться, иначе красота пролетит мимо. Отдельный восторг был у ребенка который получил весло и управлял весь путь лодкой, еще и с купанием в реке.
Обед — отдельная история. Гид привёз нас в местное кафе в стороне от туристических маршрутов. Все было вкусно, заранее организованный заказ с прекрасными видами. Поскольку экскурсия индивидуальная, никто не торопил и не звал дальше — спокойно доели, отдохнули, поболтали.

Дальше — Пещера Прометея — первое, что впечатлило. Огромные подземные залы со сталактитами и сталагмитами, цветная подсветка, фоновая музыка — ощущение, будто попал в подземный собор. Прошли около полутора километров по маршруту.

Большим плюсом был заезд на пляж с магнитным песком, был полный восторг от атмосферы пляжа, дети перезагрузились от длинной дороги.

Итог: индивидуальный формат себя полностью оправдал. Никуда не спешили, везде успели, обед был роскошный, а гибкость в расписании — большой плюс. Дорога длинная — около 220 км в одну сторону, — но на личной машине с хорошим гидом она пролетела незаметно. Если хотите каньон и пещеру в своём ритме — берите персональную экскурсию.

Боялись, что укачает на серпантинах — нет, водитель ехал спокойно. Пещеры красивые, источники горячие, обед вкусный. Гид подстроился под наш темп, не торопил. Всё чётко по времени, без накладок.

Мартвильский каньон и пещера Прометея — идеальный индивидуальный день из Батуми Брали индивидуальную экскурсию на машине
Мартвильский каньон и пещера Прометея — идеальный индивидуальный день из Батуми Брали индивидуальную экскурсию на машине
Мартвильский каньон и пещера Прометея — идеальный индивидуальный день из Батуми Брали индивидуальную экскурсию на машине
Мартвильский каньон и пещера Прометея — идеальный индивидуальный день из Батуми Брали индивидуальную экскурсию на машине
Мартвильский каньон и пещера Прометея — идеальный индивидуальный день из Батуми Брали индивидуальную экскурсию на машине
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Алексей
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом путешествии стала поездка в каньон Мартвили и пещеру Прометея. Технически-организационная сторона - практически безупречна,
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что, во многом, явилось заслугой нашего гида и водителя Лаши. Очень приятно, что, по договоренности с организаторами, наш маршрут начинался и заканчивался в Кобулети, где мы отдыхали, спасибо за такую возможность! Он достаточно протяженный, на целый день, много времени провели непосредственно в дороге, поэтому хочется отметить как важный фактор очень комфортную машину с отличным водителем. С утра мы отправились на горную речку, в которую вливаются воды расположенного на берегу живописно-известкового водопадика с почти кипяточком. Соответственно, можно за дополнительную плату (10 лари с человека) посидеть в термальных бассейнах (глубина около метра), можно просто в лужицах, где горячая вода соединяется с ледяной в речке (бесплатно). Есть возможность за 40 лари с персоны совершить рафтинг. Следующая локация - небольшой, но тоже живописный водопад. Приехали к каньону Мартвили и были неприятно поражены просто толпами, которые стояли в очереди на вход, давно такого количества народу не видели. Поэтому с удовольствием согласились на предложение местных предприимчивых ребят совершить прогулку на джипе по нескольким окрестным водопадам, увидеть "неофициальные" части каньона. Стоимость поездки сопоставима с ценой в каньон (40 лари), но мы избежали столпотворения, которое точно убило бы все впечатления. Тем более, что погода начала портиться, утреннее солнышко сменилось серыми тучами и живописность каньона это бы убавило. В конце поездки нас привезли к семейному ресторану, где Лаша нас ждал и уже сделал заказ (ранее он скинул нам меню, проконсультировал по блюдам, дал хорошие рекомендации, которыми мы и воспользовались). Замечательное место, очень вкусная местная кухня, мы попробовали божественный харчо, специалитеты, продегустировали напитки)). И отправились в пещеру Прометея, куда Лаша днем позвонил и узнал, пускают ли в нее. Дело в том, что несколько дней до нашей поездки в этих краях шли дожди и вход в пещеру 3 дня был закрыт. Мы, честно говоря, весьма взволновались, когда с утра узнали, что нас могут и не пустить, собственно, ради пещеры вся поездка и затевалась. Но, к счастью, в этот день ее вновь открыли, мы прибыли и успели на ближайший сеанс (снова спасибо оргталанту Лаши!)) Пещера оправдала наши ожидания, очень хороша! Несмотря на то, что группа входит огромная, все растягиваются по дорожке и можно спокойно осмотреть и сфотографировать шикарные, завораживающие каменные фигуры, напластования, сталактиты и сталагмиты, своды и стены. Вернулись в Кобулети, еще и накупаться успели, так толково было все организовано. В поездке было очень приятно и просто пообщаться с Лашей "за жизнь аджарскую", и послушать интересные рассказы об этих краях. Большое спасибо команде гидов под руководством Роберта и отдельное - нашему гиду Лаше!

Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом+2
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
Вернулись из Грузии, осмыслили впечатления и ощущения, настало время отзывов! Одной из самых замечательных в этом
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Тигран
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Всё было продумано до мелочей: комфортная поездка, удобный маршрут и прекрасная организация.

Отдельное спасибо нашему
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гиду Георгию! Это не просто экскурсовод, а человек, который искренне любит свою страну и умеет увлекательно о ней рассказывать. За время поездки мы узнали множество интересных исторических фактов, легенд и особенностей Грузии. Благодаря Георгию экскурсия получилась не только красивой, но и очень познавательной.

Мартвильский каньон и пещера Прометея произвели невероятное впечатление — места, которые обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Спасибо Роберту и Георгию за этот незабываемый день! Искренне рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Грузии и получить удовольствие от путешествия. ⭐⭐⭐⭐⭐

Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.+1
Хотим выразить огромную благодарность организатору Роберту за отлично организованную экскурсию в Мартвильский каньон и пещеру Прометея.
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А
Шикарная живописная экскурсия. Экскурсовод Лаша (он же водитель) оказался отличным рассказчиком и собеседником, помог без очереди купить входные билеты в каньон и пещеру и точно рассчитал время прибытия, так что
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не пришлось долго ждать. А еще рекомендовал отличный ресторан, где мы попробовали самый вкусный шашлык в Грузии. Локации (Мартвильский каньон и пещера Прометея) оказались гораздо живописнее и впечатляющие, чем ожидали. Лаша завез еще в одну локацию - теплые источники, где и погрелись в водах источника и охладились в горной реке, еще и гранатовым вином угостили. Очень рекомендую взять там сплав. Протяженность маршрута 4 км по горному и узкому каньону с парой порогов

Шикарная живописная экскурсия. Экскурсовод Лаша (он же водитель) оказался отличным рассказчиком и собеседником, помог без очереди
Шикарная живописная экскурсия. Экскурсовод Лаша (он же водитель) оказался отличным рассказчиком и собеседником, помог без очереди
Шикарная живописная экскурсия. Экскурсовод Лаша (он же водитель) оказался отличным рассказчиком и собеседником, помог без очереди
Шикарная живописная экскурсия. Экскурсовод Лаша (он же водитель) оказался отличным рассказчиком и собеседником, помог без очереди
Шикарная живописная экскурсия. Экскурсовод Лаша (он же водитель) оказался отличным рассказчиком и собеседником, помог без очереди
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