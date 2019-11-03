39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды

Robert
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Robert – ваш гид
Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее.

Путешествуя по западной Грузии, вы откроете мир завораживающей природы — проплывете между зелеными склонами каньона, прикоснетесь к сталагмитам и пройдете по коридорам пещеры Прометея.

А в итоге — исследуете самые вдохновляющие места Имерети и лучше поймете философию грузинского народа.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии39 отзывов
4.79
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея

Что вас ожидает

Затерянный мир каньона Мартвили
Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.

Спуск в пещеру Прометея
Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет. А после сможете выплыть из пещеры на лодке по руслу подземной реки.

Культурные особенности и легенды Грузии
Во время путешествия мы поговорим об особенностях грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды, прикоснетесь к наследию колхидской культуры, которая вдохновила греков на создание мифа об аргонавтах, и попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми (греческое слово, означающее «старая крепость»). А еще я расскажу о мифическом городе Фазисе и проведу вас через границу Востока и Запада, проходящую по реке Риони.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты (каньон Мартвили — 17.25 лари с человека, пещера Прометея — 23 лари), прогулки на лодках (каньон Мартвили — 15 лари, пещера Прометея — 17.25 лари), обед (остановка на обед по желанию)
  • Экскурсию также можно начать из Кобулети
  • По понедельникам вход в каньон закрыт
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Robert
Robert
Мы — команда гидов, влюбленных в свою страну и свое дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузию, ее природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта, предлагаем велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, Национальным Паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Экскурсия состоит из дороги более 2.5 часов в одну сторону и столько же в обратную. В пещеры гид не спускался с нами, мы были с общей группой и девушкой-гидом, которая говорит только по-английски и слышно только тем, кто находится прямо рядом с ней. Нет времени ничего толком рассмотреть, фотографии тоже наспех. Имейте ввиду, что там грязно и недостаточно освещения, с ребенком 5 лет было сложно. Внутри же пещер действительно очень красиво, только организация всего этого портит впечатление. Далее после пещер - каньон. На лодках из-за плохой погоды мы естественно не покатались, но там и так обалденные виды и это место легко можно назвать "местом силы", которое заряжает энергетически. Кушать в кафе возле каньона я бы не советовала, мы заказывали много чего, невкусно и дороже, чем в хороших ресторанах в Батуми. Гид Роберт хорошо эрудирован, действительно аккуратно водит и в целом я бы рекомендовала эту экскурсию только при отличной погоде и без маленьких детей.
22 октября 2019
Очень понравилась экскурсия и рассказы гида. Роберт грамотный и спокойный гид и аккуратный водитель. Пещера очень впечатлила, хоть и побывали во многих пещерах. Каньон тоже впечатляет, но к нашему разочарованию невозможно было проплыть на лодке из-за высокого уровня воды после дождя накануне.
11 октября 2019
Спасибо Роберту за то, что отвёз нас в эти красивые места, правда, прокатиться на лодках по каньону не получилось, они были закрыты, но полюбоваться красотами водопада и карстовой пещерой Прометея мы смогли. Роберт отлично водит машину, любит Аджарию, может что-то рассказать по дороге. Но я бы рекомендовала просто самим съездить в эти места и полюбоваться на Красоты природы, так как экскурсия там не проводится
28 сентября 2019
Роберт, отличный гид! Снижаю оценку за то, что это получилось слишком дорого) по факту на месте мы ему доплатили 235 лари, здесь в трипстере указано 72 евро, но у нас не было интернета, мы поверили роберту и доплатили сколько он сказал сам, не уверена, что эта цена равносильна.
21 сентября 2019
Долгая дорога утомительна. Но только не тогда, когда с тобой интересный человек. Истории, грузинские песни, легенды, красивые виды за окном, хороший автомобиль. И вот в километре всего метров 900, а может и меньше! Пещера Прометея загадочная и величественная! Но каньон поразил нас в самое сердце. Миллионы лет Природа создавала для нас это чудо!!! Увидеть его это счастье! Обязательно прокатитесь на лодочках! Мы были в восторге!!! Спасибо большое.
Иван
11 сентября 2019
Экскурсия включает посещение двух мест - Пещеры Прометея и каньона Марта или. Пещера представляет собой пешую прогулку по пещере длиной 1420 метров и при желании прогулку на лодочке по пещерной реке (если позволяет уровень воды). Внутри пещера подсвечена разными цветами и имеет огромное количество сталактитов и сталагмитов - выглядит впечатляюще. Каньон Мартвили включает обзор каньона сверху с площадок и прогулку по воде на лодке (если нет сильного ветра). На эти места стоит посмотреть. Единственная особенность - ехать из Батуми в каждую сторону по 2 часа. Между пещерой и каньоном ехать около получаса.
1 сентября 2019
Это была самая незабываемая экскурсия. Роберт прекрасный гид. Очень хорошо знает историю своей страны . Места по которым он нас возил нереальной красоты! Спасибо за яркие эмоции ,незабываемые впечатления и волшебный колхидский лес!!
27 августа 2019
Спасибо Роберту за проведенный потрясающий положительными эмоциями день. Он прекрасный знаток истории и современности всех регионов Грузии, их национальных традиций, песен, кухни. Мы посетили каньон Мартвили, пещеру Прометея, прокатились на лодках по этим сказочным местам и искупались в горной реке Абаха. Всё путешествие прошло на комфортабельном авто, с грузинским фольклором и рассказами о культуре, искусстве, быте и жизни народов Аджарии, Гурии, Имиретии и Мартвилии. Советуем посетить эти края Грузии особенно в сопровождении такого гида. С земным поклоном, Сергей и его семья из Минска.
5 августа 2019
Спасибо огромное, Роберту за прекрасный и насыщенный день, увлекательное путешествие в пещеру Прометея, Мартвильский каньон, и бонусный заезд на пляж с черными магнитными песками вблизи Поти. Кроме того по рекомендации Роберта мы ещё и очень вкусно и сытно пообедали в гостеприимном заведении, которое находится недалеко от входа в каньон. Рекомендую эту экскурсию, вы останетесь очень довольны и получите море незабываемых впечатлений.
20 июля 2019
Каньон не разачаровал, потрясающая природа, виды, прогулка на лодочке обязательно!))) пещера поразила своими природными скульптурами! Спасибо гиду за музыкальное сопровождение в дороге , это добавило калорита к путешествию!
Ещё 29 отзывов

Robert проводит ещё 2 экскурсии

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