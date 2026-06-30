39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее.Путешествуя по западной Грузии, вы откроете мир

завораживающей природы — проплывете между зелеными склонами каньона, прикоснетесь к сталагмитам и пройдете по коридорам пещеры Прометея. А в итоге — исследуете самые вдохновляющие места Имерети и лучше поймете философию грузинского народа.

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Описание экскурсии

Затерянный мир каньона Мартвили

Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.

Спуск в пещеру Прометея

Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет. А после сможете выплыть из пещеры на лодке по руслу подземной реки.

Термальные источники

Температура горячих источников около 70 °С. Но там, где они смешиваются с водами горной реки, температура оптимальная и приятна для человеческого тела. Вы полежите в лечебных ванночках, полюбуетесь окружающей природой и восстановите силы.

Культурные особенности и легенды Грузии

Во время путешествия мы поговорим об особенностях грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды, прикоснетесь к наследию колхидской культуры, которая вдохновила греков на создание мифа об аргонавтах, и попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми (греческое слово, означающее «старая крепость»). А еще я расскажу о мифическом городе Фазисе и проведу вас через границу Востока и Запада, проходящую по реке Риони.

Организационные детали