Экскурсии по каньонам

Найдено 15 экскурсий в категории «Каньоны» в Батуми, цены от €40, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
162 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
«Затерянный мир каньона Мартвили»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
«Вы окажетесь в одном из красивейших мест западной Грузии — Мартвильском каньоне»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
40 за человека
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
«Каньон Окаце и водопады Кинчха»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
«По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230196 за всё до 4 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Мартвильский каньон — величественный каньон, живописно расположенный среди высоких скал»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 150 за всё до 5 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
«По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
138 за всё до 7 чел.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
53 за человека
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
«от Кутаиси находится величественный каньон Мартвили, где гармонично сочетаются пышная растительность и удивительная фауна»
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
105 за человека
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $245 за всё до 3 чел.
Из Батуми - Каньоны и водопады Имеретии
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Батуми - Каньоны и водопады Имеретии
Начало: Ул. Гогебашвили, 38, Батуми
«Живописные каньоны Нас ждёт каньон Мартвили»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$230 за всё до 3 чел.
Каньоны западной Грузии
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: Забираю вас от места проживания
«Затем наш путь приведет нас к красивейшему Мартвильскому каньону»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон
«Затем отправимся за природными красотами в соседний регион Гурия, увидим небольшой красочный каньон Сакукхиа и удивительное творение природы — уникальный горящий источник»
2 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от 41 за всё до 5 чел.
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
🚶 Пешая
скидка
11%
Групповая
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
45$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    6 июня 2024
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
    читать дальше

    ответит. Я получила большое удовольствие от поездки. Хоть поездка проходила в +42, мы почти не почувствовали. Ребята, всем советую. (Я любитель поболтать, мой гид все 1000000%)

  • И
    Инесса
    6 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза - потрясающий рассказчик, внимательный водитель
    читать дальше

    и очень душевный человек. Несмотря на то, что нас предупреждали, что на лодки с ребенком меньше 1метра не пустят, мы плавали и в пещере, и в каньоне; потому что это просто потрясающие впечатления, которые нам хотелось получить. 10 км пешком, 25 этажей вверх (по подсчетам айфона 😮) и целое море удовольствия! Домашний обед у гостеприимных хозяев, купание в ледяной горной реке, шикарные виды, пронзительный горный воздух - всё это подарила нам гостеприимная Грузия и большой профессионал своего дела - Заза. Куча интересных фактов, загадок на сообразительность, помощь во всех мелочах дороги - вот что значит повезло с гидом. Большая благодарность и… до следующей встречи!!!

    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
    читать дальше

    и все благодаря ему. Огромная благодарность, и однозначно советую данную экскурсию. Пещеры Прометея необычное место, стоит посетить, также и каньоны очень живописные, остались все довольны. Еще Заза нас отвез к горячим источникам, открыл для нас очередную локацию, в следующий раз обязательно посетим ее))

    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
    Организация экскурсии на высшем уровне. Начну с того что ее провел сам Каха, а не некий гид из команды. Для меня
    читать дальше

    это важно, потому что читаешь отзывы ищешь конкретного гида под свои запросы. Каха встретил нас на машине у отеля ровно в назначенное время. Экскурсия прошла отлично, Каха много знает, но не перегибает с исторической частью, а старался подстроить рассказ под наши интересы. Программа классная. Нам немного не повезло, из-за высокого уровня воды нигде не было лодок, но природу изменить нельзя, так что ничего страшного. Из всего что посмотрели больше всего поразил каньон, конечно. Всем рекомендую эту экскурсию с Кахой.

    Организация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровне
  • Л
    Лариса
    5 ноября 2023
    Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно,
    читать дальше

    подсветка, музыка, выход на лодке. Каньон невероятно красивый! Особенно понравилось катание на лодке. Дорога в одну сторону 3 часа, но проходит легко, сами дороги хорошие и водитель аккуратный, рассказывал о Грузии, отдельное ему спасибо! Написала поздно, но организаторы нашли возможность меня отправить, дали контакты, чтобы всегда быть на связи, чувствовалось, что им важно, чтобы гостю все понравилось и было комфортно. Эту поездку я особенно рекомендую!

    Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего!
  • А
    Артём
    31 октября 2023
    Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
    Были в сентябре на экскурсии в Верхнюю Аджарию с Виталием. Все очень понравилось)) Забрали прямо от нашего отеля. Посмотрели много интересного, не слишком загружали информацией. В целом приятно и с пользой провели время) Когда придем ещё раз, обязательно будем обращаться
  • А
    Александр
    11 октября 2023
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет
  • Б
    Борис
    10 сентября 2023
    Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
    Замечательный гид,всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
  2. Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
  3. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
  4. Из Батуми - в удивительную Мегрелию
  5. Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Каньоны" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 40 до 245 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Каньоны», 200 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам