1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
«Затерянный мир каньона Мартвили»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
«Вы окажетесь в одном из красивейших мест западной Грузии — Мартвильском каньоне»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
10 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
«Каньон Окаце и водопады Кинчха»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €195 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
«По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Мартвильский каньон — величественный каньон, живописно расположенный среди высоких скал»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
«По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€138 за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€53 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
«от Кутаиси находится величественный каньон Мартвили, где гармонично сочетаются пышная растительность и удивительная фауна»
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
€105 за человека
Индивидуальная
14 часов
Пещера Прометея, каньон Мартвили, Кутаиси, из Батуми
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $245 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Батуми - Каньоны и водопады Имеретии
Начало: Ул. Гогебашвили, 38, Батуми
«Живописные каньоны Нас ждёт каньон Мартвили»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: Забираю вас от места проживания
«Затем наш путь приведет нас к красивейшему Мартвильскому каньону»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон
«Затем отправимся за природными красотами в соседний регион Гурия, увидим небольшой красочный каньон Сакукхиа и удивительное творение природы — уникальный горящий источник»
2 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от €41 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
11%
Групповая
10 часов
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь (групповой тур)
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
«Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
45$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra6 июня 2024Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
- ИИнесса6 июня 2024«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза - потрясающий рассказчик, внимательный водитель
- ММария5 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
- ДДиана4 июня 2024Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
- ААнастасия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
- ССергей18 мая 2024Организация экскурсии на высшем уровне. Начну с того что ее провел сам Каха, а не некий гид из команды. Для меня
- ЛЛариса5 ноября 2023Побывала на экскурсии в каньон и пещеру. Из всех экскурсий по Грузии эта понравилась больше всего! В пещере очень интересно,
- ААртём31 октября 2023Были в сентябре на экскурсии в Верхнюю Аджарию с Виталием. Все очень понравилось)) Забрали прямо от нашего отеля. Посмотрели много интересного, не слишком загружали информацией. В целом приятно и с пользой провели время) Когда придем ещё раз, обязательно будем обращаться
- ААлександр11 октября 2023Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
- ББорис10 сентября 2023Замечательный гид,всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Каньоны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Каньоны" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 40 до 245 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Каньоны», 200 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август