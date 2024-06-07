🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 511 отзывов Популярное предложение Батуми и горная Аджария за 1 день Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина Начало: На улице Руставели € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 162 отзыва Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии Начало: Возле Макдональдс € 160 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 144 отзыва Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 10:00 € 39 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 46 отзывов Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда € 150 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 35 отзывов Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 89 отзывов Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии от € 99 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 81 отзыв Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином Начало: На площади Нептуна от € 100 за всё до 15 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии Начало: В вашем месте проживания от 130 € 117 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 119 отзывов Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки Начало: В вашем месте проживания от 120 € 108 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 85 отзывов Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина Начало: В вашем отеле в Батуми от € 130 за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 6 часов 64 отзыва Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала Начало: В районе Макдональдс, Магнолия Расписание: в воскресенье в 10:00 € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 121 отзыв Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас € 99 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье Начало: У вашего отеля € 175 за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По серпантинам Аджарии - на мотоцикле Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины Начало: На улице Шерифа Химшиашвили от € 76 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 1 отзыв Популярное предложение Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми Начало: Возле Макдональдса Расписание: во вторник и пятницу в 09:00 € 40 за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины € 125 за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы € 90 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Дачный Батуми: путешествие по историческим усадьбам Откройте для себя роскошь и тайны старинных дач Батуми, погрузитесь в атмосферу прошлого в уникальной экскурсии Начало: Возле канатной дороги Арго от € 150 за всё до 10 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря Погрузитесь в историю и природу Аджарии, посетив ущелье Мачахела. Узнайте о древних мостах, крепостях и традиционных ремеслах € 150 за всё до 6 чел.

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🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней от € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Очаровательная горная Аджария Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 100 за всё до 5 чел.

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🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов Начало: У канатной дороги Арго 230 € 196 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Батуми - в национальный парк Колхети Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день Начало: У вашего отеля в Батуми € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 150 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели от € 125 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями Начало: У вашего отеля € 138 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено) Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем от € 60 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 1 отзыв Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух Начало: на улице Руставели или у вашего отеля Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 € 53 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов 1 отзыв Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии Начало: От вашего отеля в Батуми Расписание: в воскресенье в 09:30 € 105 за человека

Групповая 4 часа 3 отзыва Вино и семейный погреб в Батуми: история, культура и дегустация Приглашаем вас на увлекательное путешествие по семейному винному погребу в Батуми, где вы познакомитесь с историей и традициями грузинского виноделия Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми $ 28 за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии» Начало: Ваше место пребывания в Батуми Расписание: Ежедневно в 11:00 $ 90 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Прогулка по окрестностям Батуми Начало: Забираю от места Вашего проживания от $ 120 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Батуми - Каньоны и водопады Имеретии Начало: Ул. Гогебашвили, 38, Батуми Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 230 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Тур-пикник «По дороге к Мачахела» Начало: Ваше место пребывания в Батуми Расписание: Ежедневно в 11:00 $ 90 за человека