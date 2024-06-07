Выездные экскурсии из Батуми

Найдено 74 экскурсии в категории «Выездные» в Батуми, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
162 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
144 отзыва
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
39 за человека
Лучше гор только горы и вино
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Красоты горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Аджария круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
89 отзывов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 99 за всё до 18 чел.
Невероятная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
81 отзыв
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 100 за всё до 15 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130117 за всё до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120108 за всё до 6 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
64 отзыва
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
Открыть природу горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
121 отзыв
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
99 за всё до 4 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
175 за всё до 6 чел.
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 76 за всё до 2 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
40 за человека
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
В гостях у винодела: уникальное путешествие в мир вина и гастрономии
Исследуйте секреты грузинского виноделия и кулинарии в уютном семейном винном доме, расположенном в живописной горной Аджарии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
290 за всё до 2 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Неизведанная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
125 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Дачный Батуми: путешествие по историческим усадьбам
Откройте для себя роскошь и тайны старинных дач Батуми, погрузитесь в атмосферу прошлого в уникальной экскурсии
Начало: Возле канатной дороги Арго
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Погрузитесь в историю и природу Аджарии, посетив ущелье Мачахела. Узнайте о древних мостах, крепостях и традиционных ремеслах
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 140 за всё до 6 чел.
Очаровательная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 5 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230196 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день
Начало: У вашего отеля в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 150 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
138 за всё до 7 чел.
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено)
Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 60 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
53 за человека
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
105 за человека
Вино и семейный погреб
Групповая
4 часа
3 отзыва
Вино и семейный погреб в Батуми: история, культура и дегустация
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по семейному винному погребу в Батуми, где вы познакомитесь с историей и традициями грузинского виноделия
Начало: УЛ.Ш. Руставели, № 1 (театр драмы), Батуми
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Прогулка по окрестностям Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Из Батуми - Каньоны и водопады Имеретии
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Батуми - Каньоны и водопады Имеретии
Начало: Ул. Гогебашвили, 38, Батуми
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$230 за всё до 3 чел.
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Индивидуальная
5 часов
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Водопады. Мост. Вино
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не забываем!!! Настоящее гостеприимство, вкуснейшая еда и потрясающая природа!
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не
  • A
    Aleksandra
    6 июня 2024
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
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    ответит. Я получила большое удовольствие от поездки. Хоть поездка проходила в +42, мы почти не почувствовали. Ребята, всем советую. (Я любитель поболтать, мой гид все 1000000%)

  • И
    Инесса
    6 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза - потрясающий рассказчик, внимательный водитель
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    и очень душевный человек. Несмотря на то, что нас предупреждали, что на лодки с ребенком меньше 1метра не пустят, мы плавали и в пещере, и в каньоне; потому что это просто потрясающие впечатления, которые нам хотелось получить. 10 км пешком, 25 этажей вверх (по подсчетам айфона 😮) и целое море удовольствия! Домашний обед у гостеприимных хозяев, купание в ледяной горной реке, шикарные виды, пронзительный горный воздух - всё это подарила нам гостеприимная Грузия и большой профессионал своего дела - Заза. Куча интересных фактов, загадок на сообразительность, помощь во всех мелочах дороги - вот что значит повезло с гидом. Большая благодарность и… до следующей встречи!!!

    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
    Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
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    сердце. у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам. Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом) Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
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    сделало наше путешествие не только познавательным, но и очень увлекательным. С самого начала экскурсии чувствовалось, что гид с удовольствием делится его историей, культурой и традициями. Он показал нам самые интересные достопримечательности и невероятные виды! Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам и интересным фактам, которые Иридний умело преподносил. Кроме того, гид был очень внимателен к нашим интересам и пожеланиям, адаптируя маршрут и темп экскурсии так, чтобы всем было комфортно! Мы также попробовали местную кухню в рекомендованном гидом ресторане, и это был настоящий гастрономический праздник! Благодарим нашего гида за отличный совет. Если вы планируете посетить Батуми, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами гида Иридния.

    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
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    и все благодаря ему. Огромная благодарность, и однозначно советую данную экскурсию. Пещеры Прометея необычное место, стоит посетить, также и каньоны очень живописные, остались все довольны. Еще Заза нас отвез к горячим источникам, открыл для нас очередную локацию, в следующий раз обязательно посетим ее))

    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Выездные»

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  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Выездные" можно забронировать 74 экскурсии от 25 до 290 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1694 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Батуми и местам Грузии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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