Из Батуми — в удивительную Мегрелию!

Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии

Вы погуляете по волшебному моховому лесу с папоротниками и лианами, пройдете по подвесной дороге над пропастью, найдете следы динозавров и покатаетесь на лодке по каньону.

А еще исследуете один из самых известных монастырей Грузии и услышите о местной жизни, кухне, истории и менталитете!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!
Из Батуми — в удивительную Мегрелию!

Что вас ожидает

Мартвильский монастырь

Вы отправитесь в город Мартвили и посетите старинный монастырь — усыпальницу князей Дадиани. Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем.

Заросший мхом лес и прогулка на лодках

Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета. По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее. А еще погуляете по магическому лесу с причудливыми деревьями, заросшими мхом, встретите папоротники со свисающими лианами и 900-летний ясень.

Каньоны Балда, Окаце и озеро Ломине

В нескольких минутах езды от Мартвили находится каньон Балда, который восхитит вас первозданными пейзажами, древним храмом и высокими горными водопадами. Следом мы отправимся в сторону каньону Окаце, обустроенному князьями Дадиани в XVIII веке в качестве летней резиденции. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы. В завершение отдохнете на озере Ломине, полюбуетесь горными вершинами и попробуете свежеприготовленную форель.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
  • Еда, напитки и входные билеты оплачиваются отдельно: Мартвили — 17, 25 лари взрослым, 5, 5 лари детям; прогулка на лодке — 15 лари; Окаце — 17, 25 лари; водопад Кинчха — 17, 25 лари

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Давид
Давид
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!
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