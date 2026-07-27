Вы отправитесь в город Мартвили и посетите старинный монастырь — усыпальницу князей Дадиани. Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем.
Заросший мхом лес и прогулка на лодках
Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета. По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее. А еще погуляете по магическому лесу с причудливыми деревьями, заросшими мхом, встретите папоротники со свисающими лианами и 900-летний ясень.
Каньоны Балда, Окаце
В нескольких минутах езды от Мартвили находится каньон Балда, который восхитит вас первозданными пейзажами, древним храмом и высокими горными водопадами. Следом мы отправимся в сторону каньону Окаце, обустроенному князьями Дадиани в XVIII веке в качестве летней резиденции. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы.
Пещера Прометея
Наша следующая цель — пещера Прометея на северо-западе от Кутаиси. Вы исследуете живописные гроты, поплаваете на лодке по настоящей подземной речке и увидите захватывающие дух сталактиты, сталагмиты, водопады и даже целое озеро.
Организационные детали
Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
Поездка на автомобиле Dodge Durango
Дополнительны расходы
Мартвили — 40 лари/взрослые, 40 лари/дети, до 6 лет бесплатно
Прогулка на лодке — 20 лари/чел.
Окаце — 30 лари/чел.
Пещера Прометея — 40 лари/взрослые, 40 лари/дети 6-18 лет, до 6 лет бесплатно
Прогулка на лодке — 30 лари/чел
Еда, напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1102 туристов
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам читать дальшеуменьшить
красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ruslan
Группа 6 человек. Водитель/гид ответил на вопросы по организации тура очень быстро. Некоторые комментарии касательно безопасности вождения вызывали опасения, но как показал опыт они не имеют под собой почвы. Мы попали на день читать дальшеуменьшить
после дождей и не смогли посетить некоторую часть программы (из-за поднятия уровня воды), но это никак не вина организатора и впечатления все равно были положительные. Следите за прогнозом. Организатор показал себя как очень приятный в общении и знающий человек. Не курил в салоне, не включал музыку, следил за комфортом пассажиров, помогал с покупкой билетов и др. Также помог вне программы тура с выбором вина:) Крайне рекомендуем (все 6 человек в восторге). Картинка как на всех фото в описании, только куда красивее вживую.
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Кира
Абсолютно волшебные места:) 400км дороги и весь день того стоили! И ребенок (10 лет) и мы в большом восторге. Попросили Давида организовать обед после пещеры перед серпантинной дорогой, чтобы не читать дальшеуменьшить
укачивало, что он и сделал, благодаря чему поездка прошла хорошо. План поездки был таким: - пещера Прометея (на наш взгляд интереснее карстовых пещер Чехии) - обед - каньон Окаце (берите джипы, чтобы добраться - впечатления атас!) - местная фабрика чурчхелы с экскурсом от главного технолога (сыну даже дали самому окунуть орехи в виноградные сок) - Мартвильский каньон с лодками (невероятная красота природы и буйство красок) - Мартвильский монастырь (потрясающая атмосфера, умиротворение)
Поездка была очень насыщенной и полной впечатлений.
+2
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А
Анастасия
Добрый день! Хороший вариант увидеть горную Грузию, если вы приехали в морской Батуми. Дорога долгая, нужно выделять целый день, но виды потрясающие. Давиду отдельная благодарность, было максимально комфортно всю поездку. Спасибо!
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A
Aleksandra
Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу ответит. Я получила большое удовольствие от поездки. Хоть поездка проходила в +42, мы почти не почувствовали. Ребята, всем советую. (Я любитель поболтать, мой гид все 1000000%)
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Александр
Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
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Viktoriia
Все было идеально - Давид очень приятный человек, с которым было легко и приятно провести день в изучении страны. В машине не было скучно, хотя поездка была долгая - вернулись около полуночи. Достопримечательности просто невероятные, хотелось гулять и гулять дальше. Всем рекомендую.
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