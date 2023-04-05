Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день

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Поездка предусматривает знакомство с древней грузинской столицей — городом Мцхета и курортным городком Боржоми, прославившимся своей минеральной водой на весь мир.
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Центральный парк г. Боржоми
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

☎️ Перед бронированием ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь со мной для уточнения свободных дат 👉🏻 Telegram, WhatsApp

Что вас ожидает:

  • Итак, мы поедем в древнюю православную столицу Грузии — Мцхета, где вас ждет посещение воспетого великими поэтами, храма Джвари (VI век), а также легендарного кафедрального собора Светицховели (XI век). Мцхета — город, с которым неразрывно связана полная разнообразнейших событий история страны. Здесь гармонично сочетаются старое и новое, прошлое и настоящее.
  • Славный курортный городок.
  • Далее вас ждет поездка в маленький курортный городок Боржоми, прославившимся своей минеральной водой на весь мир. Здесь великолепные пейзажи и чистейший горный воздух. Прогуляемся по центральному парку Боржоми и продегустируем знаменитую минеральную воду прямо из источника.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Вас повезу я либо мой надёжный напарник.

Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида в Джвари и Мцхете.
  • Транспорт, топливо, водитель
Что не входит
  • Услуги гида в Боржоми.
  • Входные билеты по программе.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас оттуда, где вы живете
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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