Поездка предусматривает знакомство с древней грузинской столицей — городом Мцхета и курортным городком Боржоми, прославившимся своей минеральной водой на весь мир.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
13
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Центральный парк г. Боржоми
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
☎️ Перед бронированием ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь со мной для уточнения свободных дат 👉🏻 Telegram, WhatsApp
Что вас ожидает:
- Итак, мы поедем в древнюю православную столицу Грузии — Мцхета, где вас ждет посещение воспетого великими поэтами, храма Джвари (VI век), а также легендарного кафедрального собора Светицховели (XI век). Мцхета — город, с которым неразрывно связана полная разнообразнейших событий история страны. Здесь гармонично сочетаются старое и новое, прошлое и настоящее.
- Славный курортный городок.
- Далее вас ждет поездка в маленький курортный городок Боржоми, прославившимся своей минеральной водой на весь мир. Здесь великолепные пейзажи и чистейший горный воздух. Прогуляемся по центральному парку Боржоми и продегустируем знаменитую минеральную воду прямо из источника.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Вас повезу я либо мой надёжный напарник.
Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида в Джвари и Мцхете.
- Транспорт, топливо, водитель
- Что не входит
- Услуги гида в Боржоми.
- Входные билеты по программе.
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас оттуда, где вы живетеЗавершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Боржоми
Индивидуальная
Gidy
Пешеходная экскурсия по Боржоми
по согласованию с гидом
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лучшие
Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари
По договоренности
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
$200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
Галина
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Место вашего проживания в Боржоми
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
$360 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании