Это путешествие объединяет главные символы духовной и природной Грузии. Мы посетим древнюю Мцхету и монастырь Джвари, прогуляемся по знаменитому парку в Боржоми, попробуем минеральную воду прямо из источника. А затем отправимся к Зелёному монастырю — месту тишины, горных лесов и особой атмосферы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €300 за экскурсию

Описание экскурсии

9:30 — монастырь Джвари

Посетим святыню 6 века с панорамным видом на слияние рек Мтквари и Арагви. Поговорим о его роли в истории христианства Грузии и сделаем красивые фотографии.

10:30 — Мцхета и Светицховели

Прогуляемся по древней столице Грузии, посетим главный собор страны и познакомимся с историей и легендами этого священного места.

12:30 — Боржоми

Отправимся на знаменитый курорт среди гор: прогуляемся по парку, попробуем минеральную воду из источника и, по желанию, прокатимся на канатной дороге.

15:00 — Зелёный монастырь

Посетим тихий монастырь среди лесов и гор — место с особой атмосферой спокойствия, природы и уединения.

20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы