Это путешествие объединяет главные символы духовной и природной Грузии.
Мы посетим древнюю Мцхету и монастырь Джвари, прогуляемся по знаменитому парку в Боржоми, попробуем минеральную воду прямо из источника. А затем отправимся к Зелёному монастырю — месту тишины, горных лесов и особой атмосферы.
Мы посетим древнюю Мцхету и монастырь Джвари, прогуляемся по знаменитому парку в Боржоми, попробуем минеральную воду прямо из источника. А затем отправимся к Зелёному монастырю — месту тишины, горных лесов и особой атмосферы.
Описание экскурсии
9:30 — монастырь Джвари
Посетим святыню 6 века с панорамным видом на слияние рек Мтквари и Арагви. Поговорим о его роли в истории христианства Грузии и сделаем красивые фотографии.
10:30 — Мцхета и Светицховели
Прогуляемся по древней столице Грузии, посетим главный собор страны и познакомимся с историей и легендами этого священного места.
12:30 — Боржоми
Отправимся на знаменитый курорт среди гор: прогуляемся по парку, попробуем минеральную воду из источника и, по желанию, прокатимся на канатной дороге.
15:00 — Зелёный монастырь
Посетим тихий монастырь среди лесов и гор — место с особой атмосферой спокойствия, природы и уединения.
20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в парк «Боржоми» — 5 лари (€1,6) за чел.
- Канатная дорога — 15 лари (€5) в одну сторону (по желанию)
- Обед — от 30 лари (€10) за чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Боржоми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 12570 туристов
Гамарджоба, Генацвале! Меня зовут Ирина, и это моё любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и
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