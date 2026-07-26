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От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии

Попробовать минеральную воду, полюбоваться панорамами Кавказа и посетить грузинские святыни
Это путешествие объединяет главные символы духовной и природной Грузии.

Мы посетим древнюю Мцхету и монастырь Джвари, прогуляемся по знаменитому парку в Боржоми, попробуем минеральную воду прямо из источника. А затем отправимся к Зелёному монастырю — месту тишины, горных лесов и особой атмосферы.
От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии
От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии
От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии

Описание экскурсии

9:30 — монастырь Джвари

Посетим святыню 6 века с панорамным видом на слияние рек Мтквари и Арагви. Поговорим о его роли в истории христианства Грузии и сделаем красивые фотографии.

10:30 — Мцхета и Светицховели

Прогуляемся по древней столице Грузии, посетим главный собор страны и познакомимся с историей и легендами этого священного места.

12:30 — Боржоми

Отправимся на знаменитый курорт среди гор: прогуляемся по парку, попробуем минеральную воду из источника и, по желанию, прокатимся на канатной дороге.

15:00 — Зелёный монастырь

Посетим тихий монастырь среди лесов и гор — место с особой атмосферой спокойствия, природы и уединения.

20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в парк «Боржоми» — 5 лари (€1,6) за чел.
  • Канатная дорога — 15 лари (€5) в одну сторону (по желанию)
  • Обед — от 30 лари (€10) за чел. (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Боржоми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 12570 туристов
Гамарджоба, Генацвале! Меня зовут Ирина, и это моё любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и
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поделимся забавными преданиями. Все наши гиды в совершенстве владеют русским и английским языками. Наши маршруты охватывают как популярные достопримечательности, так и малоизвестные, но удивительные места, которые редко входят в классические туры. На экскурсиях мы не просто «рассказываем факты», а погружаем в живые истории, делимся местными байками, личными наблюдениями и интересными деталями, которые не найти в путеводителях. Мы не водим «толпы» — наши группы обычно небольшие, чтобы каждый чувствовал себя участником, а не статистом. Часто гости становятся нашими друзьями и возвращаются снова.

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