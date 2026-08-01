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4%
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
На лошадях - по Грузии, о которой вы мечтали: горной, дикой, лесной, исцеляющей душу
Начало: У сквера Костава
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€95
€99 за человека
Групповая
до 16 чел.
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Начало: Офис компании Мено Тревел ул. Галактиона Табидзе, ...
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии
Попробовать минеральную воду, полюбоваться панорамами Кавказа и посетить грузинские святыни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Боржоми
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
Расписание: смотрите свободные даты
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$290 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это чувствуется! Удобные седла, комфортный
+6
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е
Очень рада, что решила сходить в этот поход и горячо рекомендую его остальным! Прекрасный проводник Бачо, доброжелательный, внимательный, обученные лошади
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Т
Если честно, было страшновато ехать на такую экскурсию с трехлетним ребенком. Но зря боялась! Поездка превзошла все ожидания. За такие
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С
Экскурсия была очень насыщенной, интересной, прекрасно организованной. Особая благодарность гиду Левани и водителю Тенго. Мы посмотрели изумительные по красоте места, благодаря Левани узнали много нового. Всем рекомендую.
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Замечательная прогулка на лошадях! 🐎 Получила массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Маршрут проходит по очень красивым местам, где можно
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С
Безумно понравилась экскурсия! Переживали, что сильно устанем, так как дорога достаточно долгая, но благодаря гиду Роману и всем организаторам поездка прошла отлично! Очень рекомендуем всем кто хочет насладиться чудесной природой Грузии ❤️
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И
Экскурсия 03.04.2026. Гид - Георгий.
Менеджер компании Оксана заранее связалась в вотсапе, забрала нас на такси и привезла в точке встречи!
Менеджер компании Оксана заранее связалась в вотсапе, забрала нас на такси и привезла в точке встречи!
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Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие от самой езды и
+3
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A
"Побег из Боржоми" оказался для нас с девушкой настоящим приключенем, превзошедшем все ожидания. Нас научили общаться с конями, провели по
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A
Хочу поблагодарить команду Meno Travel за волшебное путешествие! ✨ Это было настоящее приключение, полное ярких впечатлений, уюта и душевной теплоты
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Всего 14 отзывов в Боржоми
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Ответы на вопросы от путешественников по Боржоми
Самые популярные экскурсии в Боржоми
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Сколько стоит экскурсия по Боржоми в августе 2026
Сейчас в Боржоми можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 300 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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