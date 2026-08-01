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Ещё и водой дорогу снабдила. Вот это клиентоориентированность!

Одна из самых продолжительных экскурсий. Организация отлажена. Интересно от начала до конца! Гид рассказывает исторические факты, легенды - живо, с юмором, на двух языках.

Парк Боржоми не очень интересен (только воду попробовать и в бутыль набрать).

Немного не хватило времени на осмотр крепости Рабат: она большая и ухоженная. И это финальная точка маршрута.

Смотрите прогноз на день экскурсии: если дождь и ветер, обязательно надевать что-то непродуваемое/непромокаемое и удобную обувь - придётся много ходить по крутым каменным ступенькам)

Что можно улучшить: точнее рассчитывать количество гостей и посадочных мест. Не попали в автобус и ехали в отдельной машине без гида. С гидом было бы интереснее.

Однозначно рекомендую.