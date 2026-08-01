Мои заказы

Экскурсии в Боржоми

Найдено 5 экскурсий в Боржоми, цены от €39, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
Конные прогулки
10 часов
-
4%
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
На лошадях - по Грузии, о которой вы мечтали: горной, дикой, лесной, исцеляющей душу
Начало: У сквера Костава
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€95€99 за человека
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
На автобусе
14 часов
8 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Начало: Офис компании Мено Тревел ул. Галактиона Табидзе, ...
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$39 за человека
От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии
Попробовать минеральную воду, полюбоваться панорамами Кавказа и посетить грузинские святыни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Боржоми
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Боржоми
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
15 часов
Индивидуальная
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
Расписание: смотрите свободные даты
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Дарья
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это чувствуется! Удобные седла, комфортный
читать дальшеуменьшить

темп.
Лошади обученные, спокойные и послушные — подходят даже для новичков.
Спокойно можно договориться за разумные деньги сделать пикник во время отдыха. Отдых в комфортных местах, в заповеднике есть путевые домики для туристов — можно даже поспать)
Мы отлично отдохнули и перезагрузились!

Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это+6
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Отличные места для конной прогулки! Продуманный маршрут, профессиональный гид. Любит и заботится о лошадях — это
Вам был полезен этот отзыв?
е
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
Очень рада, что решила сходить в этот поход и горячо рекомендую его остальным! Прекрасный проводник Бачо, доброжелательный, внимательный, обученные лошади
читать дальшеуменьшить

и очень спокойные. Сразу видно, что они содержатся с любовью. Хотелось продлить это приключение и я обязательно вернусь снова, чтобы пойти в поход в этом Кхарагаульском парке на несколько дней. Виды просто потрясающие!! Домики для ночлега новые и очень комфортные, возле каждого можно развести костер и приготовить пищу, есть родниковая вода. А еще мне посчастливилось встретить маленького красивого оленёнка на пути ❤️

Очень рада, что решила сходить в этот поход и горячо рекомендую его остальным! Прекрасный проводник Бачо,
Очень рада, что решила сходить в этот поход и горячо рекомендую его остальным! Прекрасный проводник Бачо,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
Если честно, было страшновато ехать на такую экскурсию с трехлетним ребенком. Но зря боялась! Поездка превзошла все ожидания. За такие
читать дальшеуменьшить

деньги это просто бесценный опыт! Отдельное огромное спасибо нашему проводнику Бачо — он так трогательно заботился о дочке, посадил ее к себе на лошадь, и она проехала с ним почти весь маршрут. Ребенок под таким впечатлением, что теперь постоянно спрашивает, когда мы снова поедем кататься с Бачо. Команде огромная благодарность за этот день, места там просто невероятной красоты, дух захватывает. Однозначно советую всем, ну а мы обязательно вернемся через пару лет!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия была очень насыщенной, интересной, прекрасно организованной. Особая благодарность гиду Левани и водителю Тенго. Мы посмотрели изумительные по красоте места, благодаря Левани узнали много нового. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Лилия
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
Замечательная прогулка на лошадях! 🐎 Получила массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Маршрут проходит по очень красивым местам, где можно
читать дальшеуменьшить

насладиться природой и сделать отличные фотографии. Спасибо за прекрасную организацию и тёплую атмосферу! Обязательно вернусь ещё и с удовольствием порекомендую это место другим.

Замечательная прогулка на лошадях! 🐎 Получила массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Маршрут проходит по очень
Замечательная прогулка на лошадях! 🐎 Получила массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Маршрут проходит по очень
Замечательная прогулка на лошадях! 🐎 Получила массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Маршрут проходит по очень
Вам был полезен этот отзыв?
С
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Безумно понравилась экскурсия! Переживали, что сильно устанем, так как дорога достаточно долгая, но благодаря гиду Роману и всем организаторам поездка прошла отлично! Очень рекомендуем всем кто хочет насладиться чудесной природой Грузии ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
И
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия 03.04.2026. Гид - Георгий.
Менеджер компании Оксана заранее связалась в вотсапе, забрала нас на такси и привезла в точке встречи!
читать дальшеуменьшить

Ещё и водой дорогу снабдила. Вот это клиентоориентированность!
Одна из самых продолжительных экскурсий. Организация отлажена. Интересно от начала до конца! Гид рассказывает исторические факты, легенды - живо, с юмором, на двух языках.
Парк Боржоми не очень интересен (только воду попробовать и в бутыль набрать).
Немного не хватило времени на осмотр крепости Рабат: она большая и ухоженная. И это финальная точка маршрута.
Смотрите прогноз на день экскурсии: если дождь и ветер, обязательно надевать что-то непродуваемое/непромокаемое и удобную обувь - придётся много ходить по крутым каменным ступенькам)
Что можно улучшить: точнее рассчитывать количество гостей и посадочных мест. Не попали в автобус и ехали в отдельной машине без гида. С гидом было бы интереснее.
Однозначно рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
Артем
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие от самой езды и
читать дальшеуменьшить

красот вокруг:)
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Бачо! Подробно отвечал на вопросы до тура, много помогал на самом маршруте и приготовил на костре очень вкусное мясо и рыбу. Спасибо большое грузинское сердце и гостеприимство! И отдельное спасибо маме за ткемали:)

Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие+3
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие
Поразительный тур! Очень спокойные и ухоженные лошади, катались без опыта верховой езды и получили огромное удовольствие
Вам был полезен этот отзыв?
A
Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»
"Побег из Боржоми" оказался для нас с девушкой настоящим приключенем, превзошедшем все ожидания. Нас научили общаться с конями, провели по
читать дальшеуменьшить

живописному маршруту, рассказали много нового и интересного и покормили вкусным обедом на вершине горы. За всё это огромная благодарность нашему проводнику Бачо!
Организация: 10 из 10.
Если хочется в горы, свежего воздуха, драйва и общения с конями - вам сюда:)

Вам был полезен этот отзыв?
A
Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия
Хочу поблагодарить команду Meno Travel за волшебное путешествие! ✨ Это было настоящее приключение, полное ярких впечатлений, уюта и душевной теплоты
читать дальшеуменьшить

🧡 Всё было организовано с большой любовью и вниманием к деталям — от экскурсий до маленьких, но приятных моментов. Наш гид был просто супер: добрый, весёлый и очень знающий 📚👏 Особенно запомнились Вардзиа 🏞️ — как будто попала в другой мир, и Рабат 🏰 — настоящая сказка! А в Боржоми я почувствовала настоящее грузинское гостеприимство и силу природы 🌿💧 Спасибо вам за заботу, тепло и безопасность на протяжении всей поездки 🙏 Я уезжала с лёгким сердцем и массой приятных воспоминаний. Обязательно вернусь с вами снова! 💫💼

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 14 отзывов в Боржоми

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Боржоми

Самые популярные экскурсии в Боржоми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Верхом на свободе: побег из Боржоми в нацпарк «Харагаули»;
  2. Однодневный тур в Боржоми, Рабат и пещерный город Вардзия;
  3. От древней Мцхеты до Боржоми: путешествие по зелёному сердцу Грузии;
  4. Пешеходная экскурсия по Боржоми;
  5. Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати.
Сколько стоит экскурсия по Боржоми в августе 2026
Сейчас в Боржоми можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 300 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Исследуйте великолепие Боржоми, выбрав одну из наших экскурсий. Отправляйтесь в путешествие по историческим местам, пейзажам и культурным достопримечательностям, которые делают этот город уникальным. Наши экскурсии из Боржоми предлагают не только увлекательные истории, но и комфортное путешествие. Забронируйте своё приключение прямо сейчас и узнайте, почему тысячи туристов выбирают именно нас для знакомства с Грузией!