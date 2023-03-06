Что вас ожидает

Мы увидим крепость Бога — Уплисцихе. В скале высечены несколько сотен разных сооружений - храмов, общественных зданий, домов, улиц, площадей. Уплисцихе был культовым храмовым городом, крупным языческим центром до принятия Грузией христианства (IV в.).

Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны, святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.

Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Познакомитесь с его историей и знаковыми событиями прошлого. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного.

Прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского.

Джвари — символ Грузии. Вам предстоит отправиться к красивейшему пейзажу — слиянию рек Арагви и Куры, который гармонично дополняет великолепный храм Джвари. Вы побываете на том месте, где в 4 веке был установлен первый крест в Грузии, почувствуете древнюю энергетику храма, узнаете о его легендах и ярких событиях и полюбуетесь панорамой Мцхеты.

С традиционными блюдами грузинской кухни вы познакомитесь в легендарном кабаке «Салобие», самой посещаемой «столовой» в пригороде Тбилиси. В знаменитой «фасольной» меню не меняется уже более 50-ти лет! Здесь вам будет предложено лобио, блюдо из баклажанов, хинкали, кебаб и конечно, настоящее домашнее вино (обед оплачивается отдельно).

Важно знать:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.