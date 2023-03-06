Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари

Мы увидим крепость Бога - Уплисцихе

Мы увидим крепость Бога — Уплисцихе, посетим святое место для каждого грузина — Мцхету, посетим собор Светицховели и храм Самтавро, полюбуемся на великолепный храм Джвари у слияния рек Арагви и Куры.

Мы полакомимся традиционными блюдами грузинской кухни в самой посещаемой «столовой» в пригороде Тбилиси.
Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Пещерный город Уплисцихе, Мцхета и Джвари

Что вас ожидает 🤩

  • Уплисцихе
  • Мцхета
  • Собор Светицховели
  • Храм Самтавро
  • Храм Джвари
  • Самая посещаемая «столовая» в пригороде Тбилиси
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Описание

Что вас ожидает

Мы увидим крепость Бога — Уплисцихе. В скале высечены несколько сотен разных сооружений - храмов, общественных зданий, домов, улиц, площадей. Уплисцихе был культовым храмовым городом, крупным языческим центром до принятия Грузией христианства (IV в.).
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны, святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Познакомитесь с его историей и знаковыми событиями прошлого. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного.
Прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского.
Джвари — символ Грузии. Вам предстоит отправиться к красивейшему пейзажу — слиянию рек Арагви и Куры, который гармонично дополняет великолепный храм Джвари. Вы побываете на том месте, где в 4 веке был установлен первый крест в Грузии, почувствуете древнюю энергетику храма, узнаете о его легендах и ярких событиях и полюбуетесь панорамой Мцхеты.
С традиционными блюдами грузинской кухни вы познакомитесь в легендарном кабаке «Салобие», самой посещаемой «столовой» в пригороде Тбилиси. В знаменитой «фасольной» меню не меняется уже более 50-ти лет! Здесь вам будет предложено лобио, блюдо из баклажанов, хинкали, кебаб и конечно, настоящее домашнее вино (обед оплачивается отдельно).

Важно знать:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Рекомендуемое время начала: 09:00 до 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • За день-два с вами свяжется гид и уточнит все детали Вашего путешествия: расскажет о погоде, сообщит время выезда, уточнит адрес вашего проживания.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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