Путешествие из аэропорта Кутаиси в Батуми на скоростном поезде - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Железнодорожная компания Грузии обеспечивает надёжность и доступные цены. Поездка займёт
5 причин купить этот билет
- 🚄 Скорость и комфорт
- 🕒 Чёткое расписание
- 💺 Удобные сиденья
- 🧳 Простота бронирования
- 🛡️ Безопасность поездки
Описание билетаБыстро и без задержек Мы предлагаем приобрести у нас билеты на поезд из аэропорта Кутаиси в Батуми и отправиться в дорогу с комфортом. В отличие от автомобилей и автобусов, поезд следует по расписанию, а время в пути — всего 1 час 59 минут. Удобство и безопасность Железнодорожная компания Грузии известна своей надёжностью, скоростью и доступной ценой. Поезда удобные, чистые и безопасные — вы сможете спокойно наслаждаться дорогой без лишних забот. Детали и расписание Место отправления находится примерно в 30 минутах пешком или 5 минутах на автомобиле от аэропорта Кутаиси. Расписание поездов: Отправление 11:21 — Прибытие в Батуми 13:20 Отправление 20:26 — Прибытие в Батуми 22:25
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пасека с разными типами ульев
- Национальный парк Мтирала
Что включено
- Билет из Кутаиси до Батуми
Что не входит в цену
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 5FJ8+R62 Zeda Bashi, Грузия
Завершение: MM5G+FX6, Batumi, Грузия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
