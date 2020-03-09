6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кутаиси вчера и сегодня

Вы посетите бывшее имение имеретинских царей Окрос Чардахи и отдохнете в тени 1000-летнего платана, под сенью которого вершил дела Соломон — последний царь Имеретии. Проверите на прочность стеклянное покрытие Белого моста и узнаете, что общего у него с Эйфелевой башней. А еще сделаете фото с сидящим на перилах мальчиком со шляпами, полюбуетесь живописными берегами Риони и погуляете по узким улочкам, которыми бегал в школу маленький Володя Маяковский.

Секреты еврейского квартала

Я покажу необычайно красивую каскадную композицию Колхидского фонтана в самом центре Кутаиси и расскажу о его позолоченных фигурках, отражающих ювелирное искусство бронзового периода. Кроме того, вы услышите историю любви немецкого принца к грузинской княжне и увидите построенный им замок. Далее пройдете по улочкам еврейского квартала, некогда самого многочисленного в Грузии, рассмотрите действующую старинную синагогу и ощутите пряные ароматы, доносящиеся из окон. А также узнаете, почему храм, венчающий этот древний квартал, называется «Зеленый цветок».

Кутаиси как на ладони

Вы заглянете на колоритный рынок, найдете на улицах города пять маленьких статуэток и услышите их историю. В завершение подниметесь на холм Укимериони и посетите собор Баграта, который впечатлит вас величием, изысканными пропорциями и фантастическим видом на город.