6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, живописные улицы и пряные ароматы на душевной обзорной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы услышите самые интересные факты захватывающей истории древней столицы Колхиды.

Впечатлитесь старинными храмами, фантастическими панорамами, уютным колоритом и гостеприимством Кутаиси.

Я как радушный хозяин покажу и расскажу, чем богат наш удивительный край!
От 20 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у туристического инфоцентра
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Кутаиси сквозь века
Кутаиси сквозь века

Что вас ожидает

Кутаиси вчера и сегодня
Вы посетите бывшее имение имеретинских царей Окрос Чардахи и отдохнете в тени 1000-летнего платана, под сенью которого вершил дела Соломон — последний царь Имеретии. Проверите на прочность стеклянное покрытие Белого моста и узнаете, что общего у него с Эйфелевой башней. А еще сделаете фото с сидящим на перилах мальчиком со шляпами, полюбуетесь живописными берегами Риони и погуляете по узким улочкам, которыми бегал в школу маленький Володя Маяковский.

Секреты еврейского квартала
Я покажу необычайно красивую каскадную композицию Колхидского фонтана в самом центре Кутаиси и расскажу о его позолоченных фигурках, отражающих ювелирное искусство бронзового периода. Кроме того, вы услышите историю любви немецкого принца к грузинской княжне и увидите построенный им замок. Далее пройдете по улочкам еврейского квартала, некогда самого многочисленного в Грузии, рассмотрите действующую старинную синагогу и ощутите пряные ароматы, доносящиеся из окон. А также узнаете, почему храм, венчающий этот древний квартал, называется «Зеленый цветок».

Кутаиси как на ладони
Вы заглянете на колоритный рынок, найдете на улицах города пять маленьких статуэток и услышите их историю. В завершение подниметесь на холм Укимериони и посетите собор Баграта, который впечатлит вас величием, изысканными пропорциями и фантастическим видом на город.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • Детям до 10 лет бесплатно.
Кутаиси сквозь века
Кутаиси сквозь века
Кутаиси сквозь века
Кутаиси сквозь века
Кутаиси сквозь века
Кутаиси сквозь века
Кутаиси сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у туристического инфоцентра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна, работаю гидом давно и с большим удовольствием. Расскажу вам о самых интересных местах Кутаиси познавательно, интересно, легко и доступно. Я долго и скрупулезно подбирала материал, составляя маршрут. Учитывала многие нюансы: хронологию событий, историю не только отдельно взятого города, но и страны в целом, параллели между нынешним временем и древностью. Я стараюсь не превращать экскурсии в урок истории и всегда привношу в них долю юмора, ведь вы приезжаете не только увидеть и узнать что-то новое, но и отдохнуть. До встречи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Гид Татьяна очень профессионально провела экскурсию. Она знает наверно все знает про Кутаиси и по смежным темам, ее очень интересно слушать. Один из лучших экскурсоводов, которых я видел.
Анастасия
1 марта 2020
Интересная и позавательная экскурсия. Татьяна очень много знает и увлекательно рассказывает. Большое спасибо за приятное общение и занятные истории.
10 января 2020
Хотели бы поблагодарить гида Татьяну за увлекательную экскурсию по Кутаиси и его окрестностям. Мы впервые посетили ваш город и встретили очень радушный прием. А вернулись домой с самыми добрыми воспоминаниями и впечатлениями. Всего за день смогли увидеть очень красивые пейзажи, необычные достопримечательности. Спасибо за интереснейшие экскурсии по городскому центру, обширные знания истории и культуры, которыми вы делилась с нами, за любовь к своему делу, за доброту и внимание .
4 октября 2019
Экскурсия отличная. Но слова не могут передать увиденного и поэтому надо обязательно приехать и посмотреть.
1 сентября 2019
Огромная благодарность Татьяне за интереснейшую экскурсию. Всем , кто будет в Кутаиси рекомендуем обязательно пройтись с Татьяной по улочкам города и открыть его для себя. Татьяна ,экскурсовод и историк одновременно, за три часа изменила в корне наше впечатление от города. Исторические факты, легенды, современность-все гармонично сочеталось в экскурсии.
14 августа 2019
Прекрасно организована и проведена экскурсия.Татьяна-очень приятный человек,замечательный рассказчик.Экскурсовод с огромным опытом,прекрасными знаниями.Не только познакомит Вас с интересными местами Кутаиси,сопровождая свой рассказ необычными историями,а не только сухими историческими фактами,но и подскажет,где лучше и как сделать фотографию.С душой подходит к своей работе и действительно старается сделать максимально для удобства туристов.Настоятельно рекомендую всем обращаться к Татьяне.Мы сами из Санкт-Петербурга.Тбилиси разочаровал гидами,к большому нашему сожалению.Татьяна смогла это загладить,за что ей огромное спасибо.

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