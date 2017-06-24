4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения «Неизвестного Кутаиси» - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для активных прогулок и изучения местных достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также достаточно комфортна, но возможны дожди, что может усложнить некоторые маршруты. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холод и влажность могут снизить комфортность путешествия.

Вас ждет настоящее приключение в далекое прошлое: знакомство с атмосферой аутентичной части Кутаиси, прогулка по бывшему дну древнего моря, посещение пещер, где обитали древние люди, и множество интересных историй о

легендарных аргонавтах. Вы увидите старинные дома, базары, таверны, древнюю церковь и полузаброшенную железнодорожную платформу. Путешествие по живописной железной дороге к каньону, где царит особая атмосфера, и посещение малоизвестных пещер, откуда вытекает подземная река с питьевой водой. Завершится экскурсия посещением монастыря князей Мхеидзе - Моцамета, спрятанного в гуще зелени

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колорит старого Кутаиси

Вы рассмотрите старинные аутентичные дома и парадные (аналоги тбилисских), пройдете по местному базару и увидите старые таверны. В районе Сапичхиа осмотрите древнюю церковь и увидите полузаброшенную железнодорожную платформу. По дороге я буду рассказывать вам историю Кутаиси, древней столицы государства Айа, куда плыли аргонавты за золотым руном.

Живописный каньон на месте древних морей

Пройдя через старый город, мы направимся по живописной железной дороге, прорубленной среди скал на обрыве, к каньону. На дне каньона царит совершенно особая атмосфера – над головами нависают скалы, которые когда-то были дном древних морей баррема и апта. Если посчастливится, вы увидите окаменелых рыб и огромных доисторических раковин! В каньоне вы научитесь переходить вброд горные реки, двигаться среди нагромождения валунов и подниматься по крутым горным склонам через лес. Настоящий прилив адреналина!

Малоизвестные пещеры

Мы с вами посетим пещеру, откуда вытекает подземная река с питьевой водой. Второй пещерой будет Сакаджиа, где давным-давно жили люди, о чем говорят кострища и многочисленные разбросанные орудия и кости животных. В пещерах вы по-настоящему ощутите дух древних цивилизаций и проникнитесь глубокой историей края.

Отрешенная красота древнего монастыря

В конце экскурсии вы посетите монастырь князей Мхеидзе – Моцамета. Его трудно увидеть с дороги, монастырь будто спрятан в гуще зелени, в горах. В этом месте как будто останавливается время и на мгновение можно уловить тихую и истинную мудрость, из которой соткан здешний воздух…

Кому подходит экскурсия

Активным путешественникам-непоседам, жаждущим максимально впитать красоту и историю места.

В экскурсию могут отправиться дети с 10 лет и взрослые люди в хорошей физической форме.

Организационные детали