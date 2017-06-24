4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Подружитесь с влажными субтропиками Имеретии, обойдите стороной туристические тропы и узнайте Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях
Вас ждет настоящее приключение в далекое прошлое: знакомство с атмосферой аутентичной части Кутаиси, прогулка по бывшему дну древнего моря, посещение пещер, где обитали древние люди, и множество интересных историй о читать дальшеуменьшить
легендарных аргонавтах.
Вы увидите старинные дома, базары, таверны, древнюю церковь и полузаброшенную железнодорожную платформу.
Путешествие по живописной железной дороге к каньону, где царит особая атмосфера, и посещение малоизвестных пещер, откуда вытекает подземная река с питьевой водой. Завершится экскурсия посещением монастыря князей Мхеидзе - Моцамета, спрятанного в гуще зелени
Лучшее время для посещения «Неизвестного Кутаиси» - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для активных прогулок и изучения местных достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также достаточно комфортна, но возможны дожди, что может усложнить некоторые маршруты. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холод и влажность могут снизить комфортность путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинные дома
Местный базар
Сапичхиа
Древняя церковь
Полузаброшенная железнодорожная платформа
Каньон
Пещера с подземной рекой
Пещера Сакаджиа
Монастырь Моцамета
Описание экскурсии
Колорит старого Кутаиси
Вы рассмотрите старинные аутентичные дома и парадные (аналоги тбилисских), пройдете по местному базару и увидите старые таверны. В районе Сапичхиа осмотрите древнюю церковь и увидите полузаброшенную железнодорожную платформу. По дороге я буду рассказывать вам историю Кутаиси, древней столицы государства Айа, куда плыли аргонавты за золотым руном.
Живописный каньон на месте древних морей
Пройдя через старый город, мы направимся по живописной железной дороге, прорубленной среди скал на обрыве, к каньону. На дне каньона царит совершенно особая атмосфера – над головами нависают скалы, которые когда-то были дном древних морей баррема и апта. Если посчастливится, вы увидите окаменелых рыб и огромных доисторических раковин! В каньоне вы научитесь переходить вброд горные реки, двигаться среди нагромождения валунов и подниматься по крутым горным склонам через лес. Настоящий прилив адреналина!
Малоизвестные пещеры
Мы с вами посетим пещеру, откуда вытекает подземная река с питьевой водой. Второй пещерой будет Сакаджиа, где давным-давно жили люди, о чем говорят кострища и многочисленные разбросанные орудия и кости животных. В пещерах вы по-настоящему ощутите дух древних цивилизаций и проникнитесь глубокой историей края.
Отрешенная красота древнего монастыря
В конце экскурсии вы посетите монастырь князей Мхеидзе – Моцамета. Его трудно увидеть с дороги, монастырь будто спрятан в гуще зелени, в горах. В этом месте как будто останавливается время и на мгновение можно уловить тихую и истинную мудрость, из которой соткан здешний воздух…
Кому подходит экскурсия
Активным путешественникам-непоседам, жаждущим максимально впитать красоту и историю места.
В экскурсию могут отправиться дети с 10 лет и взрослые люди в хорошей физической форме.
Организационные детали
Встречаемся в заранее оговоренном месте.
В стоимость входит походный перекус у костра в каньоне.
Посещение второй пещеры Сакаджиа – по вашему желанию (очень трудный подъем).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колхидского фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1467 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Татьяна
Это была далеко не первая наша экскурсия в Грузии и вторая с Серго (первая в Рачу и Шаори) Но это первая экскурсия, описание которой на трипстере сначала не очень впечатлило, читать дальшеуменьшить
но в действительности все оказалось очень классно, начиная с того, что в описании делается упор на пещеры и каньоны. На самом деле экскурсия очень сбалансированная - начинается в городе (конечно, это не тот Кутаиси, который увидели мы, даже основательно начитавшись отзывов в интернете). Посетили древний монастырь, стоящий над очень живописным каньоном. Ну и для нас опять же гвоздем программы была богатейшая природа Грузии - потрясающие виды глубокого каньона, в этот раз нам удалось спуститься к самой быстрой горной речке и даже искупаться,а также увидеть несколько пещер. Очень впечатлила огромная, из которой вытекает ручей- очень живописное место! Это место находится дальше в горах. Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсию рекомнедуем всем любителям диких ландшафтов и древностей. Обязательно приедем снова)
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M
Marianna
В целом экскурсия понравилась. Сергей приятный, отвественный, интеллигентный и очень мудрый молодой человек. Он на месте меняет маршрут, исходя из физических возможностей и интересов экскурсантов. У него большой багаж знаний читать дальшеуменьшить
об истории страны, об особенностях народностей, в ней проживающих. Мы побывали и в туристических местах, и там, где не ездят туристические автобусы - где можно любоваться первозданной красотой природы. К сожалению, не удалось близко подойти к водопаду Кинчха, так как "цивилизация" до него добралась и строительные работы загородили проход. Но княжеские купальницы компенсировали все. В этом месте хотелось и искупаться, и побыть подольше. Экскурсия подойдет тем, кто любит много ходить пешком, в походы, а физически подготовленным может посчастливиться попасть в пещеры, которые недоступны массовому туристу.
Серго
Ответ организатора:
Спасибо! Водопад Кинчха обязательно станет доступен на следующий сезон. Приятно и интересно было общаться с Вами во время экскурсии. Княжеская река, водяные читать дальшеуменьшить
мельницы и комлекс пещер каменного века - самое впечатляющее в этой программе. Программа действительно может меняться, все зависит от человека. Рад был вас видеть и приезжайте снова!)
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С
Сергей
После пары экскурсий сделали вывод, что в Грузии везде красиво, но - места надо знать. И Сергей знает Очень интересные местечки - рекомендуем. Вообще основная задача туриста, чтобы хорошо и необломно читать дальшеуменьшить
провести день своего отпуска- выбрать гида, с которым комфортно и находишься на одной волне. Для нас Сергей вполне мог бы быть другом наших друзей в Грузии. Намо очень все понравилось. Спасибо большое
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елена
Вчера были на экскурсии « Неизвестный Кутаиси», программу немного скорректировали, т. к. у нас был всего один день, поэтому решили с гидом посмотреть и « известные» места. Экскурсия была интересная, читать дальшеуменьшить
немного моросил дождик, но это не омрачилось наших прекрасных впечатлений. Произошла задержка экскурсии (сломался автомобиль), поэтому выехали позже, но мы по времени были не ограничены. Очень понравились каньоны Мартвили, аутентичное местечко! Кутаиси немного депрессивный город. После колоритного Тбилиси показался мне «невеселым». Церкви редкостной красоты, радует, что идут реставрационные работы! Гармонично вписываются в ландшафт. Сергей, наш гид, в теме, много знает, хорошо ориентирован по теме,мне понравился как рассказчик. Рекомендую экскурсию, чтобы лучше проникнуться особой атмосферой «западной столицы «.
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Г
Гульмира
Были небольшие проблемы с оплатой, так как нам удобнее было безналом, по карте, а гиду наличными), но разобрались). А в целом, все хорошо. И внимательный и приятный собеседник и гид хороший.
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А
Алексей
На самом деле могу порекомендовать гида как настоящего знатока Неизвестного Кутаиси и разнообразных интересных мест в окрестностях.)