4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дикий каньон и пещера эпохи неолита

Sergei
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Sergei – ваш гид
Вам предстоит подружиться с влажными субтропиками Имеретии.

Вы обойдете стороной туристические тропы и увидите Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях.

Это будет настоящее приключение – путешествие в далекое прошлое: вы познакомитесь с атмосферой аутентичной части города, пройдете по бывшему дну древнего моря, заглянете в пещеры, где обитали древние люди и услышите массу интересного о легендарных аргонавтах.
45 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси

Что вас ожидает

Колорит старого Кутаиси
Вы рассмотрите старинные аутентичные дома и парадные (аналоги тбилисских), пройдете по местному базару и увидите старые таверны. В районе Сапичхиа осмотрите древнюю церковь и увидите полузаброшенную железнодорожную платформу. По дороге я буду рассказывать вам историю Кутаиси, древней столицы государства Айа, куда плыли аргонавты за золотым руном.

Живописный каньон на месте древних морей
Пройдя через старый город, мы направимся по живописной железной дороге, прорубленной среди скал на обрыве, к каньону. На дне каньона царит совершенно особая атмосфера – над головами нависают скалы, которые когда-то были дном древних морей баррема и апта. Если посчастливится, вы увидите окаменелых рыб и огромных доисторических раковин! В каньоне вы научитесь переходить вброд горные реки, двигаться среди нагромождения валунов и подниматься по крутым горным склонам через лес. Настоящий прилив адреналина!

Малоизвестные пещеры
Мы с вами посетим пещеру, откуда вытекает подземная река с питьевой водой. Второй пещерой будет Сакаджиа, где давным-давно жили люди, о чем говорят кострища и многочисленные разбросанные орудия и кости животных. В пещерах вы по-настоящему ощутите дух древних цивилизаций и проникнитесь глубокой историей края.

Отрешенная красота древнего монастыря
В конце экскурсии вы посетите монастырь князей Мхеидзе – Моцамета. Его трудно увидеть с дороги, монастырь будто спрятан в гуще зелени, в горах. В этом месте как будто останавливается время и на мгновение можно уловить тихую и истинную мудрость, из которой соткан здешний воздух…

Кому подходит экскурсия

  • Активным путешественникам-непоседам, жаждущим максимально впитать красоту и историю места.
  • В экскурсию могут отправиться дети с 10 лет и взрослые люди в хорошей физической форме.

Организационные детали

  • Встречаемся в заранее оговоренном месте.
  • В стоимость входит походный перекус у костра в каньоне.
  • Посещение второй пещеры Сакаджиа – по вашему желанию (очень трудный подъем).
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси
Неизвестный Кутаиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2018
Вчера были на экскурсии « Неизвестный Кутаиси», программу немного скорректировали, т.к.у нас был всего один день, поэтому решили с гидом посмотреть и « известные» места. Экскурсия была интересная, немного моросил дождик, но это не омрачилось наших прекрасных впечатлений. Произошла задержка экскурсии (сломался автомобиль), поэтому выехали позже, но мы по времени были не ограничены.
Очень понравились каньоны Мартвили, аутентичное местечко! Кутаиси немного депрессивный город. После колоритного Тбилиси показался мне «невеселым».
Церкви редкостной красоты, радует, что идут реставрационные работы! Гармонично вписываются в ландшафт.
Сергей, наш гид, в теме, много знает, хорошо ориентирован по теме,мне понравился как рассказчик .
Рекомендую экскурсию, чтобы лучше проникнуться особой атмосферой «западной столицы «.
17 сентября 2017
В целом экскурсия понравилась. Сергей приятный, отвественный, интеллигентный и очень мудрый молодой человек. Он на месте меняет маршрут, исходя из физических возможностей и интересов экскурсантов. У него большой багаж знаний об истории страны, об особенностях народностей, в ней проживающих. Мы побывали и в туристических местах, и там, где не ездят туристические автобусы - где можно любоваться первозданной красотой природы. К сожалению, не удалось близко подойти к водопаду Кинчха, так как "цивилизация" до него добралась и строительные работы загородили проход. Но княжеские купальницы компенсировали все. В этом месте хотелось и искупаться, и побыть подольше. Экскурсия подойдет тем, кто любит много ходить пешком, в походы, а физически подготовленным может посчастливиться попасть в пещеры, которые недоступны массовому туристу.
1 июля 2017
После пары экскурсий сделали вывод, что в Грузии везде красиво, но - места надо знать. И Сергей знает Очень интересные местечки - рекомендуем.
Вообще основная задача туриста, чтобы хорошо и необломно провести день своего отпуска- выбрать гида, с которым комфортно и находишься на одной волне. Для нас Сергей вполне мог бы быть другом наших друзей в Грузии.Намо очень все понравилось. Спасибо большое
24 июня 2017
Это была далеко не первая наша экскурсия в Грузии и вторая с Серго ( первая в Рачу и Шаори) Но это первая экскурсия, описание которой на трипстере сначала не очень впечатлило, но в действительности все оказалось очень классно, начиная с того, что в описании делается упор на пещеры и каньоны. На самом деле экскурсия очень сбалансированная - начинается в городе ( конечно, это не тот Кутаиси, который увидели мы, даже основательно начитавшись отзывов в интернете) .Посетили древний монастырь, стоящий над очень живописным каньоном. Ну и для нас опять же гвоздем программы была богатейшая природа Грузии - потрясающие виды глубокого каньона, в этот раз нам удалось спуститься к самой быстрой горной речке и даже искупаться,а также увидеть несколько пещер.
Очень впечатлила огромная, из которой вытекает ручей- очень живописное место! Это место находится дальше в горах.Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсию рекомнедуем всем любителям диких ландшафтов и древностей. Обязательно приедем снова)

Sergei проводит ещё 10 экскурсий

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