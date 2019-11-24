3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. О Кутаиси с юмором и любовью!

Посетить знаковые места «города улыбок» и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии

Tamar
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Tamar – ваш гид
Вы увидите все самые интересные достопримечательности Кутаиси: Колхидский фонтан, царскую резиденцию, Ботанический сад, крепость и древний храм.

Я весело расскажу местные легенды, помогу ощутить домашний уют Кутаиси и познакомлю с местной кухней.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!

Что вас ожидает

Символы Кутаиси
Мы начнем прогулку у Колхидского фонтана, где я поделюсь известной легендой о Золотом руне с присущим мне кутаисским юмором. Вы услышите, кто и как планирует совершить путь, проделанный аргонавтами, и кто из энтузиастов реконструирует корабль Арго. Далее вы посетите резиденцию последнего царя Грузии, загадаете желание у 600-летнего чинара, пройдете по мосту влюбленных и узнаете связанные с ним интересные истории.

Ботанический сад, рынок и старинная крепость
Вы исследуете грандиозный храм и руины царского дворца на территории древней Кутаисской крепости. Насладитесь великолепной панорамой города с высоты и заглянете на местный рынок, пестрящий сочными фруктами, ароматными специями, орехами и сухофруктами. Прогулка продолжится в Ботаническом саду, где вас встретит колхидский фазан, обожающий позировать для фото.

Кутаиси на вкус
Кутаиси славится не только историей и природой, но и вкусными напитками, едой и веселыми душевными людьми. Вы сможете послушать всеми любимую песню и выпить вкусный кофе с ванильными бубликами. А также ощутить «вкус детства» каждого кутаисца, продегустировав грузинский натуральный лимонад с имеретинским хачапури.

Организационные детали

  • Входные билеты, еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: Ботанический сад — 1 лари, резиденция царя — 2 лари.
  • По вашему желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию посещение рыбного хозяйства, контактного зоопарка, монастырей Гелати и Моцамета или мастер-класс по приготовлению хачапури. Стоимость можно уточнить в личном сообщении.
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!
О Кутаиси с юмором и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tamar
Tamar
Здравствуйте! Я Тамар, профессиональный гид. Родилась и живу в Кутаиси, люблю его всей душой. Работала в историческом музее, вожу экскурсии с 2008 года, обожаю свою профессию. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Были на обзорной экскурсии с гидом Тамар в Кутаиси.
Экскурсия понравилась, гид забрала нас из гостевого дома, в котором мы остановились на 2 дня. С ее помощью нам удалось попасть в отреставрированную синагогу, за что отдельное спасибо. Показала нам город, лучшие места для фото., угостила вкуснейшими бубликами. Рассказ был очень интересный. Благодаря гиду Тамар специально для нас была исполнена грузинскими певцами песня Сулико, рядом с храмом Багарата. Также мы посетили местный рынок и закупили фрукты на ужин и завтрак. Посетили ботанический сад, по дороге к которому угостились хурмой прямо с дерева. Всем рекомендую эту экскурсию и гида Тамар, позитивного и интересного человека.
11 ноября 2019
С удовольствием побывали на экскурсии у Тамар :)
Заряд бодрости и позитива! Интересные места, самые вкусные места, исторические места, неожиданные места... Пропитываешься интересом и любовью к городу и его жителям :)
Истории о мелочах и эпические предания и легенды)
Если хотите ощутить атмосферу города, погрузиться в историю этой прекраснейший местности и отлично и с пользой провести время - смело выбирайте эту экскурсию! :)
27 августа 2019
Тамар отличный компетентный гид и замечательный человек. Экскурсионная программа насыщенная и интересная. Гид ответила на все вопросы. Нам понравилось, что экскурсия не перегружена историческими фактами, информация хорошо сбалансирована, узнали много интересного об истории и современности Кутаиси. Экскурсия прошла в непринужденной обстановке и создала прекрасное впечатление о городе и желание вернуться снова.

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