3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Кутаиси

Мы начнем прогулку у Колхидского фонтана, где я поделюсь известной легендой о Золотом руне с присущим мне кутаисским юмором. Вы услышите, кто и как планирует совершить путь, проделанный аргонавтами, и кто из энтузиастов реконструирует корабль Арго. Далее вы посетите резиденцию последнего царя Грузии, загадаете желание у 600-летнего чинара, пройдете по мосту влюбленных и узнаете связанные с ним интересные истории.

Ботанический сад, рынок и старинная крепость

Вы исследуете грандиозный храм и руины царского дворца на территории древней Кутаисской крепости. Насладитесь великолепной панорамой города с высоты и заглянете на местный рынок, пестрящий сочными фруктами, ароматными специями, орехами и сухофруктами. Прогулка продолжится в Ботаническом саду, где вас встретит колхидский фазан, обожающий позировать для фото.

Кутаиси на вкус

Кутаиси славится не только историей и природой, но и вкусными напитками, едой и веселыми душевными людьми. Вы сможете послушать всеми любимую песню и выпить вкусный кофе с ванильными бубликами. А также ощутить «вкус детства» каждого кутаисца, продегустировав грузинский натуральный лимонад с имеретинским хачапури.