3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Кутаиси включает посещение Колхидского фонтана, царской резиденции и Ботанического сада.Узнайте легенды о Золотом руне, загадайте желание у 600-летнего чинара и пройдите по мосту влюбленных.Исследуйте храм и руины царского

дворца на территории древней крепости, насладитесь панорамой города и посетите местный рынок. В Ботаническом саду вас встретит колхидский фазан. Насладитесь вкусными напитками и блюдами, такими как имеретинский хачапури и грузинский лимонад. Возможны дополнительные посещения рыбного хозяйства, контактного зоопарка и монастырей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Символы Кутаиси

Мы начнем прогулку у Колхидского фонтана, где я поделюсь известной легендой о Золотом руне с присущим мне кутаисским юмором. Вы услышите, кто и как планирует совершить путь, проделанный аргонавтами, и кто из энтузиастов реконструирует корабль Арго. Далее вы посетите резиденцию последнего царя Грузии, загадаете желание у 600-летнего чинара, пройдете по мосту влюбленных и узнаете связанные с ним интересные истории.

Ботанический сад, рынок и старинная крепость

Вы исследуете грандиозный храм и руины царского дворца на территории древней Кутаисской крепости. Насладитесь великолепной панорамой города с высоты и заглянете на местный рынок, пестрящий сочными фруктами, ароматными специями, орехами и сухофруктами. Прогулка продолжится в Ботаническом саду, где вас встретит колхидский фазан, обожающий позировать для фото.

Кутаиси на вкус

Кутаиси славится не только историей и природой, но и вкусными напитками, едой и веселыми душевными людьми. Вы сможете послушать всеми любимую песню и выпить вкусный кофе с ванильными бубликами. А также ощутить «вкус детства» каждого кутаисца, продегустировав грузинский натуральный лимонад с имеретинским хачапури.

Организационные детали