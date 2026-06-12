3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Экскурсия по Кутаиси включает посещение Колхидского фонтана, царской резиденции и Ботанического сада.
Узнайте легенды о Золотом руне, загадайте желание у 600-летнего чинара и пройдите по мосту влюбленных.
Исследуйте храм и руины царского читать дальшеуменьшить
дворца на территории древней крепости, насладитесь панорамой города и посетите местный рынок. В Ботаническом саду вас встретит колхидский фазан. Насладитесь вкусными напитками и блюдами, такими как имеретинский хачапури и грузинский лимонад. Возможны дополнительные посещения рыбного хозяйства, контактного зоопарка и монастырей
Мы начнем прогулку у Колхидского фонтана, где я поделюсь известной легендой о Золотом руне с присущим мне кутаисским юмором. Вы услышите, кто и как планирует совершить путь, проделанный аргонавтами, и кто из энтузиастов реконструирует корабль Арго. Далее вы посетите резиденцию последнего царя Грузии, загадаете желание у 600-летнего чинара, пройдете по мосту влюбленных и узнаете связанные с ним интересные истории.
Ботанический сад, рынок и старинная крепость
Вы исследуете грандиозный храм и руины царского дворца на территории древней Кутаисской крепости. Насладитесь великолепной панорамой города с высоты и заглянете на местный рынок, пестрящий сочными фруктами, ароматными специями, орехами и сухофруктами. Прогулка продолжится в Ботаническом саду, где вас встретит колхидский фазан, обожающий позировать для фото.
Кутаиси на вкус
Кутаиси славится не только историей и природой, но и вкусными напитками, едой и веселыми душевными людьми. Вы сможете послушать всеми любимую песню и выпить вкусный кофе с ванильными бубликами. А также ощутить «вкус детства» каждого кутаисца, продегустировав грузинский натуральный лимонад с имеретинским хачапури.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются еда напитки и входные билеты: Ботанический сад — 5 лари, резиденция царя — 2 лари
По вашему желанию мы можем дополнительно включить в экскурсию посещение рыбного хозяйства, контактного зоопарка, монастырей Гелати и Моцамета или мастер-класс по приготовлению хачапури. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников, доплата составит 10 евро с человека
Экскурсию можно заказать на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональдс на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамар — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1129 туристов
Здравствуйте! Я Тамар, профессиональный гид. Родилась и живу в Кутаиси, люблю его всей душой. Работала в историческом музее, вожу экскурсии с 2008 года, обожаю свою профессию. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Давид
Замечательная экскурсия с Тамар! Продуманный маршрут, интересное повествование. Неожиданное погружение в миры батоно Резо Габриадзе! Открыл для себя город заново. Безусловно - это лучшая локация моего небольшого отпуска (Тбилиси - Кутаиси - Батуми). Очень рекомендую!
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Дарья
Это была самая прекрасная экскурсия! Меня влюбили в этот город и провели по всему закоулочкам с материнской заботой❤️ большое спасибо!
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Светлана
Экскурсия очень интересная и содержательная. Тамар очень увлеченный рассказчик. Прекрасно провела 8 марта. Многое узнала об истории Кутаиси. Прекрасный город с душой.
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О
Ольга
Отличная экскурсия по Кутаиси! Большое спасибо гиду Тамари за интересный, тёплый и очень познавательный рассказ. Узнали много нового об истории города, его культуре, традициях и знаковых местах. Тамари — прекрасный гид, читать дальшеуменьшить
который с любовью рассказывает о Кутаиси, умеет увлечь и создать лёгкую, дружелюбную атмосферу. Экскурсия прошла комфортно, насыщенно и оставила самые приятные впечатления. Благодаря Тамари Кутаиси запомнился как красивый, живой и гостеприимный город. Искренне рекомендуем экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящий дух Грузии!
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Илья
Мы в восторге от экскурсии по Кутаиси — всё было прекрасно организовано и продумано. Тамар — великолепный гид: образованная, начитанная, с живым интересом к истории и легендам города. Её рассказ читать дальшеуменьшить
был захватывающим с первой минуты, цельным и легко воспринимался — благодаря этому прогулка по главным достопримечательностям превратилась в настоящее путешествие во времени. Мы узнали много интересных фактов и местных историй, о которых раньше не слышали. Отдельно хотелось отметить, что Тамар подробно и внимательно отвечала на все наши вопросы — она с радостью делилась дополнительными деталями и источниками. Видно, что Тамар искренне любит Кутаиси и Грузию — такие гиды помогают почувствовать истинное очарование места. И отдельное спасибо за отличные фотографии — у нас теперь чудесные снимки на память. Очень рады, что нашли именно её — смело рекомендуем всем, кто хочет увидеть Кутаиси по-настоящему. ❤️
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А
Анна
Замечательная экскурсия, время прошло не заметно. Тамар, не просто прекрасный экскурсовод с профильным образованием, но и душевный человек с тонким чувством юмора. Экскурсия могла бы длиться вечно, но нам пора было уезжать в другой город. Благодаря Тамар хочется приезжать в Грузию ещё и ещё.
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