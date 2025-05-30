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1 чел. По популярности 10 часов Индивидуальная до 1 чел. Волшебная Рача: вино и горы Отправьтесь в увлекательное путешествие по Раче, где горы встречаются с вином. Уникальные виды и дегустация ждут вас на каждом шагу Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 08:00-09:00 $380 за экскурсию 7 часов Индивидуальная до 1 чел. Цхалтубо и святыни Грузии Однодневное путешествие по историческим местам и природным чудесам Кутаиси и Цхалтубо. Узнайте больше о грузинской культуре и истории Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 08:00-09:00 $350 за экскурсию 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Тур «Исполнение желаний» Тур «Исполнение желаний» предлагает вам посетить загадочные места вокруг Кутаиси, где исполняются мечты. Погрузитесь в атмосферу древнего города Начало: Кутаиси, по договорённости Расписание: Ежедневно в 10:00. $180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кутаиси

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Моцамета»

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