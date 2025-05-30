Индивидуальная
до 1 чел.
Волшебная Рача: вино и горы
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Раче, где горы встречаются с вином. Уникальные виды и дегустация ждут вас на каждом шагу
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 08:00-09:00
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
$380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Цхалтубо и святыни Грузии
Однодневное путешествие по историческим местам и природным чудесам Кутаиси и Цхалтубо. Узнайте больше о грузинской культуре и истории
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 08:00-09:00
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
$350 за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур «Исполнение желаний»
Тур «Исполнение желаний» предлагает вам посетить загадочные места вокруг Кутаиси, где исполняются мечты. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: Кутаиси, по договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Сегодня в 10:00
31 мая в 10:00
$180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Моцамета»
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