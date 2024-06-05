🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 441 отзыв Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры Начало: У места вашего проживания в Кутаиси € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 82 отзыва О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд... € 50 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 93 отзыва Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 78 отзывов Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города Начало: У туристического инфоцентра € 50 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов 19 отзывов Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой Начало: Кутаиси от € 180 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Путешествие по Имеретии из Кутаиси: Вина, Природа и Культура Вас ждет захватывающее путешествие по Имеретии, где вы встретите уникальные традиции, пейзажи и вкусы этого региона Грузии Начало: ваш адрес в черте города от € 140 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 55 отзывов Кутаиси: История и природа Имеретии - путешествие в сердце Грузии Познайте душу Грузии через исторические рассказы и великолепные пейзажи Кутаиси. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и культуре Имеретии € 84 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси) от € 188 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: В вашем отеле € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи из Кутаиси Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас Начало: У Макдоналдс в центре от € 260 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп... 115 € 98 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми € 180 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 10 отзывов Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида Начало: От центральной площади Кутаиси от € 120 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Грузия в тарелке: уникальный кулинарный мастер-класс в Кутаиси Погрузитесь в мир грузинской кулинарии! Приготовьте традиционные блюда и узнайте секреты их приготовления в уютной деревенской обстановке от € 65 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт Начало: В вашем отеле от € 270 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции Начало: Гостиница € 99 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие Начало: От Вашего отеля от € 180 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 38 отзывов Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси от € 88 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья от € 45 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу... 115 € 92 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури Начало: От Вашего отеля от € 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа Начало: От центральной площади Кутаиси от € 198 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса Начало: У театра в центре города € 240 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси € 180 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Право на отдых: курорт Цхалтубо Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах Начало: На центральной площади в Кутаиси от € 120 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа от € 220 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей Начало: На площади Давида Агмашенебели 115 € 92 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Пешая экскурсия по Кутаиси: от древности до современности Вас ждет путешествие по времени в самом сердце Грузии. Откройте для себя уникальные истории и традиции Кутаиси в увлекательной двухчасовой прогулке Начало: Площадь им Давида Строителя №1 Драматический театр Расписание: По договоренности с туристом от $ 50 за человека

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 110 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Кутаиси и наследие Имеретии: от древних храмов до винодельни Погрузитесь в богатую историю Имеретии, исследуя древние храмы и монастыри Кутаиси, а также насладитесь дегустацией местных вин Начало: Кутаиси, Площадь Давида Агмашенебели Расписание: Ежедневно в 10:15 $ 110 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа Трансфер из аэропорта Кутаиси в Тбилиси: комфорт каждой детали Выберите удобный трансфер из аэропорта Кутаиси в Тбилиси и начните свое путешествие с приятных моментов Начало: По договоренности Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально. от $ 150 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа Индивидуальный трансфер из аэропорта Кутаиси: Батуми, Тбилиси, Местия, Гудаури Встреча в аэропорту Кутаиси и комфортная поездка до вашего отеля в Батуми, Тбилиси, Местия или Гудаури. Наслаждайтесь путешествием с профессиональным водителем Начало: Аэропорт Копитнари Расписание: В ночное время по запросу от $ 100 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час Рафтинг на реке Цхенисцкали: приключение длиной в 12 км в Кутаиси Погрузитесь в мир приключений с рафтингом на реке Цхенисцкали. Эмоции, которые останутся с вами навсегда, ждут вас в Кутаиси Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом $ 40 за человека

Индивидуальная 9 часов Экстремальный рафтинг в Кутаиси: приключение среди каньонов и водопадов Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к нам в путешествие по бурным рекам и живописным каньонам Грузии Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом в 10:00 $ 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки Начало: На центральной площади Кутаиси от € 80 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции Начало: В вашем отеле € 380 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Гастрономическое путешествие в Кутаиси: от рынка до стола Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить пхали и сациви и насладитесь ужином с бокалом вина от € 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Кутаиси с русскоговорящим водителем Индивидуальный трансфер в Кутаиси с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу € 30 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках Начало: На Центральной площади, у фонтана € 20 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом от € 110 за всё до 10 чел.