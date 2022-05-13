Мцхета и легендарные евреи - Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония)

Православные грузины по сей день благодарны евреям за то, что именно евреи раввины Элиоз (Элеазар) из Мцхета, Лонгиноз

Индивидуальная
Православные грузины по сей день благодарны евреям за то, что именно евреи раввины Элиоз (Элеазар) из Мцхета, Лонгиноз из Карсани, Таленав Бодбе Кодисцхаройский и Мисаил Книжник принесли в Грузию хитон (ризу).
Мцхета и легендарные евреи - Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония)
Мцхета и легендарные евреи - Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония)
Мцхета и легендарные евреи - Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония)
Мцхета и легендарные евреи - Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония)
Мцхета и легендарные евреи - Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония)
Мцхета и легендарные евреи - Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония)

Что вас ожидает 🤩

  • Город Мцхета
  • Монастырь креста
  • Собор Светицховели
  • Крепость Старца

Что вас ожидает:

  • По другим данным только раввины Элиоз (Элеазар) и Лонгиноз, присутствовали, согласно преданию, на самой известной в истории казни на иерусалимском холме Голгофа. Хранителем хитона стал Элиоз, который был крещен в водах Иордана, ещё Иоанном Предтечей. Первый поток евреев оказался в Грузии в VI веке до нашей эры, после разрушения Иерусалима Навузарданом — начальником телохранителей нововавилонского владыки Невухаднецара Второго (Набу-кудурри-уцура, Навуходоносора).
Бебрисцихе (крепость старца)
Крепость в Грузии, нынче руинированная, сильно пострадала от оползня. Археологический памятник. Расположена на крутом утёсе на правом берегу реки Арагви, над Военно-Грузинской дорогой, примерно в полутора километрах от впадения Арагви в Куру. Крепость служила охраной от набегов горских племён, датируется примерно I веком до нашей эры.

Храм Светицховели

Эвьятар (Авиатар) и Сидония (Цидония) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь двенадцати Апостолов, в городе Мцхета. Легендарные евреи Мцхета, участники миссионерской деятельности Святой Нины. Им приписывается апокрифическое описание жизни и чудес святой Нины.

Монастырь Самтавро

В храме Самтавро находится множество святынь: часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины, пожертвованная царём Георгием XII своим внукам в 1870 году, могилы святых царей Мириана и Наны, мощи святого Абибоса Некресского (находятся под престолом в алтаре), мощи святых Шио Мгвимского и Гавриила Самтаврийского, часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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