2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры.

А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.
5
16 отзывов
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Описание экскурсии

Тбилиси

Серные бани — к истокам Тбилиси

Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы. Я расскажу вам о легенде, связанной с царем Вахтангом и основанием города, а также о самих банях, которые всегда пользовались популярностью у тбилисцев. Они обсуждали тут последние новости, устраивали застолья, а местные свахи даже проводили смотрины. Кроме того, на горячие источники приезжали многие знаменитые люди — Пушкин, Дюма-отец, а из недавних гостей — Стинг.

От водопада — к старейшей площади города

Затем мы пройдем вдоль ущелья Легвтахеви, которое стало излюбленным местом всех гостей города после расчистки в 2012 г. Здесь вы увидите редчайшее явление — водопад в центре города. Перейдём на другую сторону ущелья, поднимемся по винтовой лестнице и пройдем по красивым улочкам к самой старой площади города — Мейдану. Именно здесь читал свои стихи известный армянский поэт Саят-Нова, а неподалеку торговал молоком знаменитый художник Нико Пиросмани.

Бывшие ремесленные ряды и караван-сарай

Далее мы перейдём в квартал улицы Шардена, здесь когда-то находились ряды ремесленников, и каждая улица носит свое название: Ватные ряды, Железные ряды и Темные ряды (ныне ул. им. Жана Шардени). По пути вы увидите караван-сарай, в котором принимали наследника российского престола — Александра Второго. А на Сионской улице вас будет ждать статуя «Тамада», увеличенная копия древнейшей статуэтки, найденной в Ванском городище.

История храма Сиони

Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино. Кроме того, поговорим об Александре Грибоедове, который венчался в этой церкве с княжной Нино Чавчавадзе. Напротив Сиони вы увидите колокольню 1812 г., подаренную городу императором Александром Вторым.

Торговые ряды, старинные церкви и мост Мира

На прогулке вы также увидите здания бывших караван-сараев, где раньше находились торговые точки, гостиничные номера и склады. Заглянув в магазин ковров, вы словно перенесетесь на пару веков назад и сможете представить, какими были торговые лавки раньше. Вы прогуляетесь по современному символу города — мосту Мира, увидите старейшую святыню Тбилиси — храм Анчисхати 6 века. И сфотографируетесь у самой необычной башни с часами у театра марионеток.

Мцхета

Святыни первой столицы Грузии

Затем мы отправимся в Мцхету — первую столицу и одновременно один из самых древних городов Грузии. Здесь находится много святынь, одна из которых — храм Светицховели, главный храм Грузии. Именно под ним покоится хитон Иисуса Христа. Внутри вы увидите и другие реликвии храма: сень животворящего столба, мощи Андрея первозванного, деревянный крест, куда вставлена частица истинного креста, на котором был распят Иисус. Также сможете увидеть могильные плиты царей и многое другое.

Монастырь Джвари и местная кулинария

Прогулявшись по красивым маленьким улочкам и попробовав местные сладости и вино, вы отправитесь к монастырю Джвари. Обитель находилась на месте первого креста, установленного святой Нино, благодаря которой Грузия приняла православие в 4 веке. Именно этот монастырь упоминался М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда же вам откроется замечательный вид на слияние двух рек Куры и Арагви, давно ставший одной из традиционных «открыток» Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсию провожу или я или один из гидов нашей команды
  • Стоимость экскурсии для групп выше указанного количества — дополнительно €50 с чел.
  • Еда, сувениры в стоимость экскурсии не входят
  • Продолжительность экскурсии от 4,5 до 5,5 часов (зависит от темпа группы, времени на шоппинг и ситуации на дороге)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1731 туриста
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по нашей прекрасной стране. Грузия
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— словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Диана прекрасный гид!
Рассказала массу интересного, ответила на все вопросы. Маршрут удобный, машина, на которой мы путешествовали, просторная и удобная: мы были вдвоем, и было место и для нас, и для
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наших перекусов)

Диана очень глубоко знает историю и Грузии, и соседних стран, рассказывает о ней интересно и живо. А ещё Диана посоветовала нам много хороших мест и на маршруте, и в Тбилиси.

Если хотите спокойно и комфортно посмотреть Грузию в приятной компании — вам к Диане!

Диана прекрасный гид!
Диана прекрасный гид!
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Daniel
Прекрасный, опытный экскурсовод. Все очень профессионально, доброжелательно, идеально подстраивается под просьбы путешественников.
Однозначно рекомендую.
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И
Вау.
Мне кажется мы говорили это каждые 5 минут экскурсии. Очень рекомендуем Диану, как очень интересного и умеющего впечатлить гида.
Вау.
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O
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
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А
Эта экскурсия была просто превосходной! Провела ее прекрасная Ирина, которая не только знаток своего дела, но и очень увлекательная личность сама по себе! Рассказала все от и до и дальше
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больше, ведь знает не только общепринятые трактовки событий, но и частные непопулярные мнения.

Особенно порадовало и впечатлило то, как она смогла быстро сменить намеченный маршрут, когда узнала, что старый Тбилиси мы уже посмотрели: в итоге мы посмотрели на удивительные красоты парадных и двориков!

И помимо профессиональных качеств, Ирина прекрасный человек, с которым было очень приятно провести время!

И также не обделю вниманием нашего водителя Ноэля, который также делился интересными фактами о Грузии и крайне аккуратно возил нас до точек назначения.

Очень рекомендую именно эту экскурсию!

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Т
Мы побывали на двух экскурсиях -"Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы" и "Тбилиси-Мцхета: две древние легенды".
Диана - отличный гид. Она не только была внимательной и оперативно отвечала на
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все наши вопросы до начала экскурсий, но и проявила себя как приятный собеседник и настоящий профессионал в своем деле.
Спасибо, Диана, за ваше теплое отношение, за интересные факты и за создание такого прекрасного дня! Мы унесли с собой не только великолепные фотографии, но и невероятные воспоминания, которые будут с нами надолго. Ваш профессионализм и доброжелательность сделали наши экскурсии неповторимыми. Благодарим вас за такой незабываемый опыт!

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