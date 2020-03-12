2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии

Диана
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Диана – ваш гид
Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры.

А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
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Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Что вас ожидает

Тбилиси

Серные бани — к истокам Тбилиси
Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы. Я расскажу вам о легенде, связанной с царем Вахтангом и основанием города, а также о самих банях, которые всегда пользовались популярностью у тбилисцев. Они обсуждали тут последние новости, устраивали застолья, а местные свахи даже проводили смотрины. Кроме того, на горячие источники приезжали многие знаменитые люди — Пушкин, Дюма отец, а из недавних гостей — Стинг.

От водопада — к старейшей площади города
Затем мы пройдем вдоль ущелья Легвтахеви, которое стало излюбленным местом всех гостей города после расчистки в 2012 году. Здесь вы увидите редчайшее явление — водопад в центре города. Перейдя на другую сторону ущелья, поднимемся по винтовой лестнице и пройдем по красивым улочкам к самой старой площади города — Мейдану. Именно здесь читал свои стихи известный армянский поэт Саят-Нова, а неподалеку торговал молоком знаменитый художник Нико Пиросмани.

Бывшие ремесленные ряды и караван-сарай
Далее мы перейдем в квартал улицы Шардена, здесь когда-то находились ряды ремесленников, и каждая улица носит свое название: Ватные ряды, Железные ряды и Темные ряды (ныне ул. им. Жана Шардени). По пути вы увидите караван-сарай, в котором принимали наследника Российского престола — Александра II. А на Сионской улице вас будет ждать статуя «Тамада», увеличенная копия древнейшей статуэтки, найденной в Ванском городище.

История храма Сиони
Спускаясь ниже по улице, мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу вам о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино. Кроме того, поговорим об Александре Грибоедове, который венчался в этой церкве с княжной Нино Чавчавадзе. Напротив Сиони вы увидите колокольню 1812 г., подаренную городу императором Александром II.

Торговые ряды, старинные церкви и мост Мира
На прогулке вы также встретите заброшенное здание караван-сарая Ходжапарукова, где раньше находились торговые точки, гостиничные номера и склады. Заглянув в магазин ковров, вы словно перенесетесь на пару веков назад и сможете представить, какими были торговые лавки раньше. По пути вы увидите здание патриархата, в котором разместился женский монастырь Пресвятой Богоматери, и церковь Святого Георгия Кари. Возле башни Резо Габриадзе вы осмотрите театр марионеток и его знаменитое кафе по назвнием «Не горюй!». Затем на автомобиле поедем в Метехский храм, где вам предстоит услышать историю Шушаник — первой христианской мученицы в Грузии. В завершении экскурсии по Тбилиси вы прогуляетесь по современному символу города — мосту Мира.

Грузинская кухня
После прогулки по Тбилиси можно будет зайти пообедать в Маспиндзело — любимое заведение не только путешественников, но и местных жителей: здесь подают самые вкусные хинкали, кебаб и шалык, а их хачапури — это отдельная песня!) Этот пункт можно заменить на обед в городе Мцхета.

Мцхета

Святыни первой столицы Грузии
Затем мы отправимся в Мцхету — первую столицу и одновременно один из самых древних городов Грузии. Здесь находится много святынь, одна из которых храм Светицховели — главный храм Грузии, именно под ним покоится хитон Иисуса Христа. Внутри вы увидите и другие реликвии храма: сень животворящего столба, мощи Андрея первозванного, деревянный крест, куда вставлена частица истинного креста, на котором был распят Иисус. Посмотрите на необычную древнюю фреску, которую любят уфологи, увидите могильные плиты царей и многое другое.

Монастырь Джвари и местная кулинария
Прогулявшись по красивым маленьким улочкам и попробовав местные сладости и вино, вы отправитесь к монастырю Джвари. Обитель была на месте первого креста, установленного святой Нино, благодаря которой Грузия приняла православие в 4 веке. Именно этот монастырь упоминался М.Ю.Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда же вам откроется замечательный вид на слияние двух рек Куры и Арагви, давно ставший одной из традиционных «открыток» Грузии.

Организационные детали

  • Дети до 9 лет едут бесплатно , а с 10 до 15 лет – 50% скидка.
  • Стоимость экскурсии для групп от 3х человек — плюс 30 евро с каждого участника.
  • Экскурсию можно продолжить, добавив в программу посещение пещерного города Уплисцихе (в этом случае стоимость экскурсии для 1-2 участников — 120 евро, от 3х человек — плюс 30 евро с каждого участника).
  • Дегустации, входные билеты и сувениры в стоимость экскурсии не входят.
  • Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, мне 36 лет и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Являюсь сертифицированным гидом и уже несколько лет провожу экскурсии по Грузии. Здесь всегда вас ждет теплый прием! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, также при желании предоставлю услуги профессионального фотографа. Вам будет приятно вернуться домой, и рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Замечательно съездили в Мцхету и после этого прогулялись по Тбилиси. Рекомендуем всем!
1 июня 2019
благодарю Диану за отличную экскурсию. Спокойно, размеренно, вкусно, со знанием дела. Здорово,что Диана проживает в Тбилиси и знает город изнутри. Очень понравилось. Благодарю

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