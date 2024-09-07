Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Тбилиси и Мцхета - два города, которые являются живыми музеями под открытым небом.
В Тбилиси вы пройдете по проспекту Руставели, увидите читать дальшеуменьшить
храм Анчисхати и окунетесь в атмосферу старого города. Посещение винного подвальчика 17 века позволит вам насладиться вкусом настоящего грузинского вина.
Затем ваш путь лежит в Мцхету, где вы посетите собор Светицховели, место захоронения хитона Иисуса Христа, и подниметесь к храму Джвари, откуда открывается завораживающий вид на слияние двух рек. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в глубокую историю и культуру Грузии.
Вас ждет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений, которое останется с вами на всю жизнь
Вы прогуляетесь по проспекту Руставели, обрамленному столетними платанами, где услышите историю старинных зданий и рассказы об их жителях. Пройдете по улице, где когда-то жил А. С. Пушкин, и улице Бараташвили, на которой сохранились остатки древней крепостной стены. Увидите храм Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самую старую из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси. По узким улочкам Старого города выйдете к мосту Мира, а затем посетите винный подвальчик 17 века, где сможете продегустировать и, при желании, приобрести грузинское вино. В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье.
Дух древности в гоороде Мцхета
По Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в древний город Мцхета. Свернув с дороги, вы посетите места, где развивались события, описанные Лермонтовым в поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету. В самой Мцхете вы посетите собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоть Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите и сможете прикоснуться к ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, считается чудотворным. А после экскурсии при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят транспортные расходы.
Экскурсию провожу я и моя команда гидов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1390 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Сегодня были на замечательной, очень ёмкой экскурсии с Галиной и Дмитрием! Выбирала гида и по отзывам и не ошиблась. Галина, прекрасный рассказчик, замечательный человек. Много знает об исторических памятных местах читать дальшеуменьшить
и в подробностях может рассказать о многом: зданиях, скверах, памятниках и достопримечательностях. А в конце экскурсии Дмитрий, по нашей просьбе, любезно довез нас до маленького ресторанчика, где мы попробовали самые вкусные хинкали. Хороших экскурсантов Галине и Дмитрию!!! Благодарим от всей души. Андрей и Елена:)
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Ж
Жупар
Моим гидом была Юлия. Я считаю, мне очень повезло! Юлия интеллигентная, весёлая, легкая. Юлия владеет огромным запасом информации, экскурсия по Тбилиси, Мцхета запомнится надолго благодаря Юле. Весь день прошёл непринуждённо, спокойно, интересно! Я рекомендую Юлию как прекрасного человека и очень хорошего гида! Благодарю, Юлия! Мы обязательно встретимся в следующем году!
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С
Светлана
Однозначно рекомендую экскурсию Галины! Структурировано, ненавязчиво, очень интеллигентно и информативно. ОТЛИЧНО! Отдельное спасибо за приглашение на небольшую дегустацию! Это неимоверно погружает в колорит грузинского гостеприимства!!! Этим и славится Грузия!!!
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Иван
Галина прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Глубоко знает историю Грузии, свободно отвечает на вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Мы в восторге! Экскурсия превзошла все наши ожидания!!!
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С
Светлана
Замечательная экскурсия - огромное спасибо Галине и Тамазу! Всё очень понравилось: продуманный маршрут, увлекательные рассказы и индивидуальный подход! Просто невероятно, сколько всего мы успели за один день.