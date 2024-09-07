храм Анчисхати и окунетесь в атмосферу старого города. Посещение винного подвальчика 17 века позволит вам насладиться вкусом настоящего грузинского вина. Затем ваш путь лежит в Мцхету, где вы посетите собор Светицховели, место захоронения хитона Иисуса Христа, и подниметесь к храму Джвари, откуда открывается завораживающий вид на слияние двух рек. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в глубокую историю и культуру Грузии. Вас ждет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений, которое останется с вами на всю жизнь

Описание экскурсии

Обзорная прогулка по Тбилиси

Вы прогуляетесь по проспекту Руставели, обрамленному столетними платанами, где услышите историю старинных зданий и рассказы об их жителях. Пройдете по улице, где когда-то жил А. С. Пушкин, и улице Бараташвили, на которой сохранились остатки древней крепостной стены. Увидите храм Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самую старую из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси. По узким улочкам Старого города выйдете к мосту Мира, а затем посетите винный подвальчик 17 века, где сможете продегустировать и, при желании, приобрести грузинское вино. В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье.

Дух древности в гоороде Мцхета

По Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в древний город Мцхета. Свернув с дороги, вы посетите места, где развивались события, описанные Лермонтовым в поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету. В самой Мцхете вы посетите собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоть Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите и сможете прикоснуться к ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, считается чудотворным. А после экскурсии при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.

Организационные детали