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Две столицы от древности до современности

Галина
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Галина – представитель гидов
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды.

Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города.

За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала.

А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Место Вашего проживания в Тбилиси
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тбилиси и Мцхета
Тбилиси и Мцхета

Что вас ожидает

Обзорная прогулка по Тбилиси
Вы прогуляетесь по проспекту Руставели, обрамленному столетними платанами, где услышите историю старинных зданий и рассказы об их жителях. Пройдете по улице, где когда-то жил А.С. Пушкин, и улице Бараташвили, на которой сохранились остатки древней крепостной стены. Увидите храм Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самую старую из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси. По узким улочкам Старого города выйдете к мосту Мира, а затем посетите винный подвальчик 17 века, где сможете продегустировать и, при желании, приобрести грузинское вино. В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье.

Дух древности в гоороде Мцхета
По Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в древний город Мцхета. Свернув с дороги, вы посетите места, где развивались события, описанные Лермонтовым в поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету. В самой Мцхете вы посетите собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоть Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите и сможете прикоснуться к ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, считается чудотворным. А после экскурсии при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транспортные расходы.
  • Экскурсию провожу я и моя команда гидов.
Тбилиси и Мцхета
Тбилиси и Мцхета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место Вашего проживания в Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 марта 2019
Однозначно рекомендую экскурсию Галины! Структурировано, ненавязчиво, очень интеллигентно и информативно. ОТЛИЧНО! Отдельное спасибо за приглашение на небольшую дегустацию! Это неимоверно погружает в колорит грузинского гостеприимства!!! Этим и славится Грузия!!!

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