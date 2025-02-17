Описание тура
Друзья!
Мы приглашаем Вас в тур, в котором собрали самые яркие и красивые локации Грузии!
Всего за 3 дня Вы сможете прочувствовать атмосферу, погрузиться в богатое изобилие культуры и традиций, насладиться видами, и конечно же продегустировать вино.
Шота Руставели, Грибоедов, Чавчавадзе, семья Романовых, Пиросмани.. на экскурсиях Вас ждет знакомство со многими известными личностями!
Знакомство с Тбилиси - это старинные улочки и резные балконы, мосты и храмы, магазины грузинских дизайнеров и колоритные рестораны.
Винная Кахетия! Оооо! Это любимая экскурсия наших гостей!
Винодельни и винзаводы, чурчхела и свежий домашний хлеб, город с картинки-город любви Сигнахи, монастырь Бодбе и знаменитая Алазанская долина.
История! Древняя столица Грузии - Мцхета, воспетый в стихах монастырь - Джвари, живописное слияние Арагви и Куры, крепость Ананури и бирюзовые воды Жинвальского водохранилища!
Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге - самой красивой горной дороге! До величественного, могучего Казбека! С посещением Арки Дружбы и знаменитого храма Гергети (святой Троицы).
Я и моя команда сделаем все, чтобы Грузия оставила неизгладимое впечатление в вашем сердце!
Важно!
Если Вы хотите путешествовать только своей семьей или компанией - этот тур мы можем провести в индивидуальном формате!
Индивидуальный формат удобен тем, что тур будет проходить по удобному для вас таймингу, возможны дополнительные локации, только своя компания.
Индивидуальный тур возможен от 3-х человек, цена рассчитывается индивидуально под каждый запрос!
Просто напишите мне)
Программа тура по дням
Тифлис - уютный, волшебный, вкусный
Дорогие гости, наш тур начинается в Тбилиси в день начала тура!
Прилететь или приехать в Тбилиси нужно к 14.00.
Как добраться до Тбилиси?
Вы можете прилететь напрямую в Тбилиси. Прилетать рекомендуем в день начала тура до 13.00. Заселение в отель и встреча группы в 14.00
Вы можете прилететь во Владикавказ, и на организованном трансфере приехать в Тбилиси. Трансфер выезжает из Владикавказа в 5:00, с общей точки сбора по адресу: ул. Московская 16Б. Время в дороге 4-7 часов, зависит от прохождения границы. Обычно в Тбилиси гости приезжают около 13-14 часов.
Дорога до Тбилиси очень живописная! Вы проходите границу и попадете на одну из самых красивых горных дорог — Военно-Грузинскую! Застанете раннее утро в горах — это очень красивое зрелище.
Итак! Все гости прибыли в прекрасный Тбилиси, заселились, чуть отдохнули и готовы изучить самую колоритную частичку Грузии!
Тбилиси — старинный красивый город, расположившийся на берегах реки Куры. Историческая часть города непохожа ни на европейский, ни на российский, ни на восточный старый город.
Облик древнего и прекрасного города — очень колоритная смесь!
Нас ждет вкусный обед в ресторане, где мы попробуем самые популярные блюда из грузинской кухни. Пойдем в один из самых вкусных ресторанов в Тбилиси — проверено на себе и многих туристах.
После отправимся на пешую экскурсию по Старому городу, чтобы застать его в лучших красках.
В компании нашего местного гида мы попадем в город с картинки!
- Мир брусчатых улочек, изогнутых переулков, улиц-лестниц и улиц-террас, домов, нависающих над дорогой вопреки законам физики и знаменитых резных балконов! Заглянем в настоящие Тбилисские дворики с вальяжными котами, шумной детворой и солидными мужчинами, играющими в нарды с видом Иосифа Сталина, вершащего судьбы народов.
Нас ждут самые знаменитые локации Тбилиси: Театр марионеток Резо Габриадзе. Крепость Нарикала - древняя цитадель с панорамными видами. Мост Мира - футуристический символ нового Тбилиси. Площадь Мейдан - исторический перекресток и аутентичные торговые ряды. Парк Рике, Мать Грузия, знаменитые Тифлисские бани, Храм Метехи и величественный Вахтанг Горгасали! Перечислять можно долго…
- По маленьким улочкам и широким проспектам можно намотать десятки тысяч шагов (но главное, это удобная обувь!) и увидеть очень разный Тбилиси, где советская архитектура соседствует с увядающими особняками 19 века, резными верандами и современными постройками из стекла и железа.
Время экскурсии ориентировочно 3-3,5 часа.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изведать Тбилиси: прокатиться на корабликах, посетить винный погреб, подняться на воздушном шаре или забраться на фуникулере на гору Мтацминда и любоваться закатом (это еще не все варианты, если что).
Мы поможем вам определиться с досугом, вы выберете как провести время в Тбилиси с пользой и максимальными впечатлениями!
Ночь в отеле в Тбилиси
Винная Кахетия и город любви Сигнахи
Завтрак в отеле
Сегодня очень насыщенный день! С утра мы выезжаем на экскурсию в Кахетию.
Кахетия - житница Грузии и занимает практически всю восточную часть страны. Кахетия это затерянные в горах монастыри, сохранившие средневековое очарование деревни, бесценное наследие советской эпохи и непередаваемая атмосфера аутентичного Закавказья.
Первой локацией будет домашняя мини-фабрика чурчхелы. Здесь вы сможете попробовать свежайшую чурчхелу разных видов и купить в подарок местную сладость!
Далее мы зайдем в гости в уютный дом, где увидим, как хозяйка печет настоящий грузинский хлеб. Его называют Мамин хлеб. Желающие могут принять участие в выпечке и попробовать самостоятельно испечь хлеб. Как же потом вкусно его скушать, горячий, хрустящий ммм….
А еще хозяйка угощает вкуснейшим местным сыром и вином. Это звучит уже так, что слюнки текут, а представьте, что будет, когда Вы почувствуете этот аромат?
- Далее нас ждет Монастырь Бодбе с красивой территорией и древней историей, которой привлекает паломников со всей страны и мира. Ведь именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии.
- И вот мы уже покоряем Сигнахи, грузинский Сан-Марино. Мощеные чистые улочки, симпатичные черепичные крыши, великолепный городской дизайн превратили селение в маленький европейский городок. Попадая сюда, создается впечатление, что вы в итальянском или швейцарском городке, где жизнь замедляет темп, а люди радуются даже мелочам.
Город-сказка с видом на Кавказские горы и Алазанскую долину!
Его еще называют Сигнахи — город любви. Почему? Наверняка не знает никто. Но может быть именно нам удастся разгадать эту тайну? (кстати, можно пока послушать знаменитую песню Миллионы алых роз). Здесь же мы очень вкусно пообедаем и у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.
Бонус нашей программы!
Мы едем знакомиться с грузинским вином в корпорацию Киндзмараули!
Корпорация Киндзмараули — это винзавод, который действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками.
Здесь у нас будет экскурсия по заводу и дегустация самых настоящих грузинских вин, и тут вы узнаете ответ на самый популярный вопрос наших гостей: Почему же в России грузинское вино на вкус не такое, как в Грузии?
После мы возвращаемся в Тбилиси, где у вас будет свободное время, чтобы провести незабываемый вечер в самобытной грузинской столице!
Ночь в отеле в Тбилиси
Мцхета, Военно-грузинская дорога и могучий Казбек
Завтрак в отеле
Первой локацией будет уникальное место, где в 1839 году М. Ю. Лермонтов впечатлился живописными пейзажами и воплотил в жизнь романтическую поэму Мцыри. Помните?
Немного лет тому назад, там, где, сливаяся шумят, обнявшись,
будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь.
Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот
Величественный древнейший грузинский монастырь Джвари возвышается на Крестовой горе. Отсюда открывается захватывающий дух вид на слияние Арагви и Куры!
Далее едем в первую столицу Грузии!
Мцхета - это один из самых посещаемых городов Грузии, возможно туристов привлекает и тот факт, что город Мцхета внесён в список Всемирного Наследия Юнеско.
Мы посетим храм Светицховели, который насквозь пронизан мистической аурой. Овивающие его легенды могут заставить проникнуться религиозным трепетом даже самого рьяного агностика.
После экскурсии мы пойдем на местный рынок и там закупимся сувенирами и другими подарочками.
Прощаемся с уютной Мцхетой и следующая локация — крепость Ананури!
А хотели бы попробовать хинкали там, где их родина? Попробуем! Деревенька Пасанаури считается родиной хинкали. Здесь будет наш заключительный грузинский обед!
Военно-грузинская дорога — это одна из самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще в мире!
Здесь есть невероятное место — Арка Дружбы народов. Это смотровая площадка, расположенная над долиной реки Арагви на высоте 2384 метра, с которой открывается потрясающий вид на ущелье, именуемое Долиной дьявола.
И завершит этот насыщенный день величественный Казбек и храм Гергети!
Здесь, у подножия знаменитой горы Казбек, расположен легендарный поднебесный действующий храм-церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 17 веке. Это уникальный образец грузинского зодчества, здание лаконичных линий и пропорций, фасад которого украшен красивейшим узором резьбой по камню.
Мы поднимемся высоко по серпантину и вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа.
Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Это конечная точка маршрута, далее гости, возвращаются в Тбилиси или во Владикавказ.
Если вам нужно в Тбилиси, вы едите с нами, так как трансфер возвращается в Тбилиси.
Если вам нужно во Владикавказ, то на дополнительном трансфере вы сможете отсюда уехать в Россию. Время прибытия во Владикавказ 21.00-22.00 ориентировочно, ехать около 50км и время в дороге зависит от прохождения границы.
Во Владикавказе точка высадки ул. Московская 16Б.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всех экскурсионных маршрутах
- Завтрак в отеле во 2-й, 3-й день
- Проживание в центре Тбилиси 2 ночи, так как от сюда удобнее всего добраться в любую точку города, а также отправиться на пешую прогулку. Мы будем жить в комфортабельных отелях (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги). Также предоставляется бесплатный wi-fi на территории
- Пары, друзья, семьи всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Если Вы путешествуете один/одна, то предлагаю Вам заселиться в номер с таким же участником группы (по гендерному признаку), если такой есть в группе. Если возможности подселения нет, то оформляется одноместное размещение с доплатой
- Работа всех гидов, водителей и сопровождающих по маршруту
- Обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом по Тбилиси, Кахетии, Мцхете и Джвари, Ананури и возле Казбека
- В подарок от нас: дегустация вина на винзаводе и экскурсия по заводу с представителем завода
- Подъем на уазах на Гергети к Казбеку
- Дегустация сыра и чурчхелы у местных производителей
- Кулинарный мастер-класс по выпечке хлеба
- Помощь с подбором авиабилетов и бронированием
- Информация по Тбилиси (куда пойти, где покушать, чем развлечься - расскажем о лучших местах)
Что не входит в цену
- Питание: обеды и ужины (стоимость обеда в среднем 20-35 лари, по текущему курсу это около 1000-1500 руб. Это хороший групповой обед с вином)
- Трансфер Владикавказ-Тбилиси 3000р/чел
- Трансфер Казбеги-Владикавказ - 2000р/чел
- Медицинская страховка 600-1000рчел
- Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, )
- Одноместное размещение 4300р (2 ночи)
О чём нужно знать до поездки
Информация для поездки в Грузию!
Виза для въезда в Грузию гражданам Рф, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане Рф могут по заграничному паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.
Документы для взрослых
Действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии.
Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на госуслугах.
Если ваше место рождения в Крыму или Днр напишите мне об этом заранее.
Документы для детей
Дети до 18 лет по заграничному паспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка.
Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.
Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется
Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя
Медицинская страховка.
С 1 января 2026 года медицинская страховка обязательна для въезда в Грузию!
Турист должен иметь полис на весь срок пребывания в стране, в бумажном или электронном виде, на грузинском или английском языке.
Цена страховки зависит от возраста, срока пребывания и так далее, обычно сумма варьируется 600-1000р/чел
Полис должен покрывать экстренные амбулаторные услуги минимум на $5000 и стационарное лечение не менее чем на $30 000, включая несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинскую эвакуацию и репатриацию.
Пограничные службы имеют право потребовать предъявить полис в аэропортах и на всех наземных пунктах пропуска. При отсутствии страховки въезд могут запретить.
Оформить страховку можно в любой российской страховой компании
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.
Организационная информация
Перед туром примерно за 1-2 недели мы создадим чат в телеграм, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.
Деньги в тур
Российские карты в Грузии не работают, поэтому деньги нужно везти только наличными. Доллары, евро или рубли, без разницы, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари.
1 лари примерно 34-36 рублей
Если у вас есть карта зарубежного банка, ей можно пользоваться.
Сотовая связь
На территории Грузии у вас будет роуминг!
Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться wi-fi, который есть в отеле и кафе.
Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить.
Также можно купить грузинскую сим-карту, около 1000р безлимит на неделю.
Также можно заранее оформить е-сим, мы пришлем гайд в общий чат перед туром
Питание
На обеды мы будем заезжать в местные рестораны и кафе. Где вкусно и приемлемо по ценам на данной местности. Ужины могут быть самостоятельные или вместе с группой по желанию.
Грузия - это про вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!
Но хочу предупредить, что грузинская кухня в России и грузинская кухня в Грузии - это разные вещи. В Грузии любят больше приправ, другие традиции подачи и тд. Расскажем об этом обязательно.
Транспорт
На протяжении всего тура мы будем передвигаться на комфортных авто (легковая машина, минивен, микроавтобус мерседес Спринтер). Вид транспорта будет зависеть от количества человек в группе. Но, мы всегда заботимся о вашем комфорте! Все машины подготовленные и готовы к передвижению по маршруту!