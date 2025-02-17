от 20 762 ₽ за человека

Описание тура

Друзья!

Мы приглашаем Вас в тур, в котором собрали самые яркие и красивые локации Грузии!

Всего за 3 дня Вы сможете прочувствовать атмосферу, погрузиться в богатое изобилие культуры и традиций, насладиться видами, и конечно же продегустировать вино.

Шота Руставели, Грибоедов, Чавчавадзе, семья Романовых, Пиросмани.. на экскурсиях Вас ждет знакомство со многими известными личностями!

Знакомство с Тбилиси - это старинные улочки и резные балконы, мосты и храмы, магазины грузинских дизайнеров и колоритные рестораны.

Винная Кахетия! Оооо! Это любимая экскурсия наших гостей!

Винодельни и винзаводы, чурчхела и свежий домашний хлеб, город с картинки-город любви Сигнахи, монастырь Бодбе и знаменитая Алазанская долина.

История! Древняя столица Грузии - Мцхета, воспетый в стихах монастырь - Джвари, живописное слияние Арагви и Куры, крепость Ананури и бирюзовые воды Жинвальского водохранилища!

Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге - самой красивой горной дороге! До величественного, могучего Казбека! С посещением Арки Дружбы и знаменитого храма Гергети (святой Троицы).

Я и моя команда сделаем все, чтобы Грузия оставила неизгладимое впечатление в вашем сердце!

Важно!

Если Вы хотите путешествовать только своей семьей или компанией - этот тур мы можем провести в индивидуальном формате!

Индивидуальный формат удобен тем, что тур будет проходить по удобному для вас таймингу, возможны дополнительные локации, только своя компания.

Индивидуальный тур возможен от 3-х человек, цена рассчитывается индивидуально под каждый запрос!

Просто напишите мне)