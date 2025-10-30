Гамарджоба, Грузия
Старт из Владикавказа! Посетим основные регионы: Казбеги, Тбилиси, Мцхета, Кахетия
«Кахетия - дегустация вина, город любви, виды на алазанскую долину»
21 апр в 10:00
от 59 000 ₽ за человека
-
25%
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
«Вы попробуете настоящие хинкали на их родине, узнаете, как едят их правильно, откроете для себя вкусы, которые невозможно забыть, и побываете на виноградниках Кахетии с дегустацией вина — не формальной, а тёплой и душевной»
6 мар в 10:00
23 апр в 10:00
от 30 375 ₽
40 500 ₽ за человека
-
18%
Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино
Тбилиси и Батуми: дружба, вкус, приключения! Грузия ждёт вас с открытым сердцем
«Мы собрали для вас самую сочную, самую аутентичную Грузию - от живописного Тбилиси до солнечной Кахетии, от горной Рачи до морского Батуми»
30 апр в 10:00
7 июн в 10:00
от 65 600 ₽
80 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Кахетия»
Самые популярные туры этой рубрики в Мцхете
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
Сколько стоит тур в Мцхете в феврале 2026
Сейчас в Мцхете в категории "Кахетия" можно забронировать 3 тура от 30 375 до 65 600 со скидкой до 25%.
Забронируйте тур в Мцхете на 2026 год по теме «Кахетия», цены от 30375₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель