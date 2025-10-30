Найдено 3 тура в категории « Кахетия » в Мцхете, цены от 30 375 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 5 дней Гамарджоба, Грузия Старт из Владикавказа! Посетим основные регионы: Казбеги, Тбилиси, Мцхета, Кахетия «Кахетия - дегустация вина, город любви, виды на алазанскую долину» от 59 000 ₽ за человека 4 дня 25% Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия «Вы попробуете настоящие хинкали на их родине, узнаете, как едят их правильно, откроете для себя вкусы, которые невозможно забыть, и побываете на виноградниках Кахетии с дегустацией вина — не формальной, а тёплой и душевной» от 30 375 ₽ 40 500 ₽ за человека 7 дней 18% Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино Тбилиси и Батуми: дружба, вкус, приключения! Грузия ждёт вас с открытым сердцем «Мы собрали для вас самую сочную, самую аутентичную Грузию - от живописного Тбилиси до солнечной Кахетии, от горной Рачи до морского Батуми» от 65 600 ₽ 80 000 ₽ за человека Все туры Мцхеты

