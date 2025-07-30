-
18%
Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино
Тбилиси и Батуми: дружба, вкус, приключения! Грузия ждёт вас с открытым сердцем
30 апр в 10:00
7 июн в 10:00
от 65 600 ₽
80 000 ₽ за человека
-
25%
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
6 мар в 10:00
23 апр в 10:00
от 30 375 ₽
40 500 ₽ за человека
-
15%
Настоящая Грузия. Не для всех: Тбилиси, Батуми, горы, каньоны, море. Тур 18+ в мини-группе
Грузия. Не для всех. Зато
27 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 76 500 ₽
90 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Мцхете
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
Сколько стоит тур в Мцхете в январе 2026
Сейчас в Мцхете в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 30 375 до 76 500 со скидкой до 25%.
Забронируйте тур в Мцхете на 2026 год по теме «Популярные места», цены от 30375₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март