Описание тура
Этот тур по Грузии - как насыщенный фильм, где каждая сцена сменяет предыдущую еще более яркой. Всего за 6 дней вы проедете через всю страну - от старинных улочек Тбилиси до побережья Чёрного моря, прожив маленькую, но очень вкусную и насыщенную жизнь внутри одного путешествия.
С первых дней вы окажетесь в атмосфере настоящего грузинского гостеприимства: неспешные прогулки по Тбилиси, балконы с резными узорами, уютные дворики и, по желанию, расслабляющие серные бани. Затем - Кахетия: регион, где вино не просто напиток, а часть культуры. Вас ждёт Сигнахи с его романтикой и видами на Алазанскую долину, а также визит на частную винодельню с дегустацией и душевным кулинарным мастер-классом.
Путешествие продолжится через знаковые духовные места - монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино, и древнюю Мцхету с величественным собором Светицховели. А затем - смена декораций: горы становятся выше, воздух - чище, а виды - мощнее. Военно-Грузинская дорога проведёт вас через Жинвальское водохранилище и Арку Дружбы Народов к Степацминде, где на фоне Казбега возвышается легендарная церковь Гергети.
Во второй части маршрута вы откроете для себя другую Грузию - более зелёную, влажную и живописную. По пути в сторону побережья мы остановимся в Кутаиси - одном из древнейших городов страны, где история буквально встроена в ландшафт. Здесь вы увидите величественный монастырь Гелати - объект наследия Юнеско, основанный в Xii веке, и подниметесь к храму Баграти, откуда открываются панорамные виды на город.
Продолжением этого дня станет спуск в подземный мир - пещера Прометея. Это настоящее природное шоу: огромные залы, сталактиты и сталагмиты, подсвеченные мягким светом, создают ощущение, будто вы попали в другой мир.
Далее маршрут приведёт вас в Мартвильский каньон с его изумрудной водой и отвесными скалами (или альтернативно - больше времени в пещерах, в зависимости от погоды и темпа группы).
Финал путешествия - Батуми. Море, набережная, пальмы, закаты и заслуженный отдых после насыщенных дней. Здесь можно просто замедлиться, наслаждаться аджарской кухней и атмосферой города у воды.
Погружение в атмосферу старого Тбилиси и вечер в аутентичном ресторане
Дегустация грузинских вин и кулинарный мастер-класс на частной винодельне
Главные святыни Грузии и древние храмы с многовековой историей
Захватывающие виды Кавказа и поездка к подножию Казбега
Путешествие по Военно-Грузинской дороге - одной из самых красивых в регионе
Кутаиси: монастырь Гелати и храм Баграти с панорамами города
Пещера Прометея - подземные залы и природные формы, созданные тысячелетиями
Мартвильский каньон с бирюзовой водой и живописными ущельями
Отдых в Батуми: море, кухня, лёгкость и атмосфера отпуска
- Посмотрите все основные регионы Грузии за короткий срок. По желанию можете продлить свое пребывание в стране или приехать раньше - мы все организуем
Программа тура по дням
Встреча и знакомство с Тбилиси
Вы можете прилететь любым удобным рейсом в Тбилиси мы вас встретим и отвезем в гостиницу
Вы можете прилететь в Владикавказ, мы поможем с организацией трансфера в Тбилиси
Если вы прилетите заранее, то мы можем забронировать для вас дополнительные ночи в отеле. В свободное время пришлем гайд по Тбилиси, чем можно заняться в свободное время
Первый день тура. Мы встречаем вас и заселяем в гостиницу. В этот день никаких передвижений, вы просто отдыхаете и настраиваетесь на насыщенное путешествие. Можно обменять деньги, купить сим-карту и самостоятельно изучить город по гайд проверенных мест, который мы вам пришлем
План на день:
Трансфер и заселение в гостиницу
Отдых
Первая столица Грузии, храмы и сити-тур Тбилиси
Вы начнёте поездку в древний монастырь Джвари, откуда открывается завораживающее слияние рек Арагви и Кура. Далее - Мцхета, первая столица Грузии и её духовное сердце - монастырский комплекс Самтавро и величественный кафедральный собор Светицховели.
После обеда вас ждёт знакомство с Тбилиси: прогулка по плато Метехи, современный парк Рике и футуристичный Мост Мира. Затем - сердце города: улочки Старого Тбилиси, подъём к крепости Нарикала, серные бани района Абанотубани и атмосферная улица Шардена.
Вечером - яркая кульминация: грузинский ужин с традиционными блюдами и шоу-программой, где культура страны раскрывается через вкус, музыку и танец (по желанию)
План на день:
Мцхета и Джвари
Самтавро и собор Светицховели
Обед
Сититур Тбилиси
Грузинский ужин
Кахетия: Сигнахи, Бодбе, дегустации и мастер-класс
После завтрака мы отправляемся в один из самых важных регионов Грузии - Кахетия. По дороге остановимся в небольшом поселке и устроим пикник с свежим хлебом. Затем поедем в Сигнахи, прогуляемся по итальянским улочкам и пройдем по древней крепостной стене с видом на Алазанскую долину и посетим знаковое для Грузии место - монастырь Бодбе.
После прогулки отправимся в одну из виноделен - попробуем вина, узнаем о Грузинской технологии производства на экскурсии
План на день:
Поездка в Кахетию
Пикник с приготовлением хлеба
Сигнахи и монастырь Бодбе
Винодельня: дегустация и экскурсия
Возвращение в Тбилиси
Имеретия. Переезд в Кутаиси
Сегодня мы отправимся в живописный регион Имеретия, где природа и история переплетаются в один насыщенный маршрут. По дороге нас ждет один из самых красивых участков пути - Рикотский перевал, соединяющий Восточную и Западную Грузию.
По прибытии начнем знакомство с уютным и атмосферным Кутаиси — одним из древнейших городов страны. Здесь нас ждут выдающиеся памятники грузинской архитектуры: Монастырь Гелати - объект наследия Юнеско и важнейший духовный центр Грузии, храм Баграти - символ города с панорамными видами, монастырь Моцамета - живописный монастырь на краю скалы над рекой
В середине дня сделаем остановку на обед, чтобы попробовать блюда имеретинской кухни. После насыщенной программы - размещение в отеле в Кутаиси или Цхалтубо и заслуженный отдых.
План на день:
Завтрак, выселение и переезд в Кутаиси
Кутиси: Гелати, Баграти, Моцамета
Ужин, отдых
Дорога в Батуми: Мартвильский Каньон и Прометей
Выселение из гостиницы, завтрак и отправляемся в сторону Черного моря - Батуми. Нас ждет длинная дорога, поэтому по пути сделаем остановки на обед и осмотр Мартвильского каньона и Пещеры Прометея. Ближе к вечеру мы приедем в Батуми, заселимся в гостиницу, ужин и отдых.
Тайминг:
Выселение из гостиницы с вещами и переезд в Батуми.
Остановка в Мартвильском каньоне
Пещеры Прометея
Прибытие в Батуми
Отдых у моря и завершение тура
Финальный день путешествия по Грузии. Как правило гости покупают сувениры, отдыхают у моря или гуляют по городу. После выселения из гостиницы вы можете оставить вещи на ресепшн и ждать отправления в аэропорт. В аэропорт организуем индивидуальные/групповые трансферы, поэтому можете выбрать любой удобный рейс
План на день:
Завтрак и отдых
Выселение из гостиницы, свободное время
Трансфер в аэропорт
Если вы улетаете из Тбилиси/Владикавказа, то мы поможем с организацией трансфера.
Если вы хотите задержаться после тура, сообщите при бронировании, мы можем продлить для вас гостиницу
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (3 ночи в Тбилиси, 1 в Кутаиси, 1 в Батуми)
- Завтраки
- Входные билеты на платные локации
- Трансфер и сопровождения гида по локациям
- Посещение винодельни (дегустация, мастер-класс или экскурсия)
- Сити-тур в Тбилиси
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Алазанская долина
- Мцхета и собор Светицховели
- Мартвильский каньон
- Пещеры Прометея
- Отдых в Батуми
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды/ужины (кроме пикника и кулинарного мастер-класса в Кахетии)
- Дополнительные услуги и услуги по желанию
О чём нужно знать до поездки
Программа поездки легкая и комфортная, не требует специальной физической подготовки
Пожелания к путешественнику
Можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ любым рейсом (Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно)
Финиш путешествия в Батуми в 12 часов, можно вылететь из Батуми или Тбилиси/Владикавказ (Поможем с организацией трансфера/билетами на автобус или поезд в Тбилиси/Владикавказ)
Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне и я вам подберу подходящий вариант