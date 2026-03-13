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Описание тура

Этот тур по Грузии - как насыщенный фильм, где каждая сцена сменяет предыдущую еще более яркой. Всего за 6 дней вы проедете через всю страну - от старинных улочек Тбилиси до побережья Чёрного моря, прожив маленькую, но очень вкусную и насыщенную жизнь внутри одного путешествия.

С первых дней вы окажетесь в атмосфере настоящего грузинского гостеприимства: неспешные прогулки по Тбилиси, балконы с резными узорами, уютные дворики и, по желанию, расслабляющие серные бани. Затем - Кахетия: регион, где вино не просто напиток, а часть культуры. Вас ждёт Сигнахи с его романтикой и видами на Алазанскую долину, а также визит на частную винодельню с дегустацией и душевным кулинарным мастер-классом.

Путешествие продолжится через знаковые духовные места - монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино, и древнюю Мцхету с величественным собором Светицховели. А затем - смена декораций: горы становятся выше, воздух - чище, а виды - мощнее. Военно-Грузинская дорога проведёт вас через Жинвальское водохранилище и Арку Дружбы Народов к Степацминде, где на фоне Казбега возвышается легендарная церковь Гергети.

Во второй части маршрута вы откроете для себя другую Грузию - более зелёную, влажную и живописную. По пути в сторону побережья мы остановимся в Кутаиси - одном из древнейших городов страны, где история буквально встроена в ландшафт. Здесь вы увидите величественный монастырь Гелати - объект наследия Юнеско, основанный в Xii веке, и подниметесь к храму Баграти, откуда открываются панорамные виды на город.

Продолжением этого дня станет спуск в подземный мир - пещера Прометея. Это настоящее природное шоу: огромные залы, сталактиты и сталагмиты, подсвеченные мягким светом, создают ощущение, будто вы попали в другой мир.

Далее маршрут приведёт вас в Мартвильский каньон с его изумрудной водой и отвесными скалами (или альтернативно - больше времени в пещерах, в зависимости от погоды и темпа группы).

Финал путешествия - Батуми. Море, набережная, пальмы, закаты и заслуженный отдых после насыщенных дней. Здесь можно просто замедлиться, наслаждаться аджарской кухней и атмосферой города у воды.

Погружение в атмосферу старого Тбилиси и вечер в аутентичном ресторане

Дегустация грузинских вин и кулинарный мастер-класс на частной винодельне

Главные святыни Грузии и древние храмы с многовековой историей

Захватывающие виды Кавказа и поездка к подножию Казбега

Путешествие по Военно-Грузинской дороге - одной из самых красивых в регионе

Кутаиси: монастырь Гелати и храм Баграти с панорамами города

Пещера Прометея - подземные залы и природные формы, созданные тысячелетиями

Мартвильский каньон с бирюзовой водой и живописными ущельями

Отдых в Батуми: море, кухня, лёгкость и атмосфера отпуска