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Грузинская кругосветка: Тбилиси, Кахетия, Кутаиси и Батуми

Этот тур по Грузии - как насыщенный фильм, где каждая сцена сменяет предыдущую, становясь ещё более яркой
Грузинская кругосветка: Тбилиси, Кахетия, Кутаиси и БатумиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Грузинская кругосветка: Тбилиси, Кахетия, Кутаиси и БатумиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Грузинская кругосветка: Тбилиси, Кахетия, Кутаиси и БатумиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Этот тур по Грузии - как насыщенный фильм, где каждая сцена сменяет предыдущую еще более яркой. Всего за 6 дней вы проедете через всю страну - от старинных улочек Тбилиси до побережья Чёрного моря, прожив маленькую, но очень вкусную и насыщенную жизнь внутри одного путешествия.

С первых дней вы окажетесь в атмосфере настоящего грузинского гостеприимства: неспешные прогулки по Тбилиси, балконы с резными узорами, уютные дворики и, по желанию, расслабляющие серные бани. Затем - Кахетия: регион, где вино не просто напиток, а часть культуры. Вас ждёт Сигнахи с его романтикой и видами на Алазанскую долину, а также визит на частную винодельню с дегустацией и душевным кулинарным мастер-классом.

Путешествие продолжится через знаковые духовные места - монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино, и древнюю Мцхету с величественным собором Светицховели. А затем - смена декораций: горы становятся выше, воздух - чище, а виды - мощнее. Военно-Грузинская дорога проведёт вас через Жинвальское водохранилище и Арку Дружбы Народов к Степацминде, где на фоне Казбега возвышается легендарная церковь Гергети.

Во второй части маршрута вы откроете для себя другую Грузию - более зелёную, влажную и живописную. По пути в сторону побережья мы остановимся в Кутаиси - одном из древнейших городов страны, где история буквально встроена в ландшафт. Здесь вы увидите величественный монастырь Гелати - объект наследия Юнеско, основанный в Xii веке, и подниметесь к храму Баграти, откуда открываются панорамные виды на город.

Продолжением этого дня станет спуск в подземный мир - пещера Прометея. Это настоящее природное шоу: огромные залы, сталактиты и сталагмиты, подсвеченные мягким светом, создают ощущение, будто вы попали в другой мир.

Далее маршрут приведёт вас в Мартвильский каньон с его изумрудной водой и отвесными скалами (или альтернативно - больше времени в пещерах, в зависимости от погоды и темпа группы).

Финал путешествия - Батуми. Море, набережная, пальмы, закаты и заслуженный отдых после насыщенных дней. Здесь можно просто замедлиться, наслаждаться аджарской кухней и атмосферой города у воды.

  • Погружение в атмосферу старого Тбилиси и вечер в аутентичном ресторане

  • Дегустация грузинских вин и кулинарный мастер-класс на частной винодельне

  • Главные святыни Грузии и древние храмы с многовековой историей

  • Захватывающие виды Кавказа и поездка к подножию Казбега

  • Путешествие по Военно-Грузинской дороге - одной из самых красивых в регионе

  • Кутаиси: монастырь Гелати и храм Баграти с панорамами города

  • Пещера Прометея - подземные залы и природные формы, созданные тысячелетиями

  • Мартвильский каньон с бирюзовой водой и живописными ущельями

  • Отдых в Батуми: море, кухня, лёгкость и атмосфера отпуска

  • Посмотрите все основные регионы Грузии за короткий срок. По желанию можете продлить свое пребывание в стране или приехать раньше - мы все организуем

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство с Тбилиси

  1. Вы можете прилететь любым удобным рейсом в Тбилиси мы вас встретим и отвезем в гостиницу

  2. Вы можете прилететь в Владикавказ, мы поможем с организацией трансфера в Тбилиси

Если вы прилетите заранее, то мы можем забронировать для вас дополнительные ночи в отеле. В свободное время пришлем гайд по Тбилиси, чем можно заняться в свободное время

Первый день тура. Мы встречаем вас и заселяем в гостиницу. В этот день никаких передвижений, вы просто отдыхаете и настраиваетесь на насыщенное путешествие. Можно обменять деньги, купить сим-карту и самостоятельно изучить город по гайд проверенных мест, который мы вам пришлем

План на день:

  • Трансфер и заселение в гостиницу

  • Отдых

Встреча и знакомство с ТбилисиВстреча и знакомство с ТбилисиВстреча и знакомство с Тбилиси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Первая столица Грузии, храмы и сити-тур Тбилиси

Вы начнёте поездку в древний монастырь Джвари, откуда открывается завораживающее слияние рек Арагви и Кура. Далее - Мцхета, первая столица Грузии и её духовное сердце - монастырский комплекс Самтавро и величественный кафедральный собор Светицховели.

После обеда вас ждёт знакомство с Тбилиси: прогулка по плато Метехи, современный парк Рике и футуристичный Мост Мира. Затем - сердце города: улочки Старого Тбилиси, подъём к крепости Нарикала, серные бани района Абанотубани и атмосферная улица Шардена.

Вечером - яркая кульминация: грузинский ужин с традиционными блюдами и шоу-программой, где культура страны раскрывается через вкус, музыку и танец (по желанию)

План на день:

  • Мцхета и Джвари

  • Самтавро и собор Светицховели

  • Обед

  • Сититур Тбилиси

  • Грузинский ужин

Первая столица Грузии, храмы и сити-тур ТбилисиПервая столица Грузии, храмы и сити-тур ТбилисиПервая столица Грузии, храмы и сити-тур Тбилиси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Кахетия: Сигнахи, Бодбе, дегустации и мастер-класс

После завтрака мы отправляемся в один из самых важных регионов Грузии - Кахетия. По дороге остановимся в небольшом поселке и устроим пикник с свежим хлебом. Затем поедем в Сигнахи, прогуляемся по итальянским улочкам и пройдем по древней крепостной стене с видом на Алазанскую долину и посетим знаковое для Грузии место - монастырь Бодбе.

После прогулки отправимся в одну из виноделен - попробуем вина, узнаем о Грузинской технологии производства на экскурсии

План на день:

  • Поездка в Кахетию

  • Пикник с приготовлением хлеба

  • Сигнахи и монастырь Бодбе

  • Винодельня: дегустация и экскурсия

  • Возвращение в Тбилиси

Кахетия: Сигнахи, Бодбе, дегустации и мастер-классКахетия: Сигнахи, Бодбе, дегустации и мастер-классКахетия: Сигнахи, Бодбе, дегустации и мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Имеретия. Переезд в Кутаиси

Сегодня мы отправимся в живописный регион Имеретия, где природа и история переплетаются в один насыщенный маршрут. По дороге нас ждет один из самых красивых участков пути - Рикотский перевал, соединяющий Восточную и Западную Грузию.

По прибытии начнем знакомство с уютным и атмосферным Кутаиси — одним из древнейших городов страны. Здесь нас ждут выдающиеся памятники грузинской архитектуры: Монастырь Гелати - объект наследия Юнеско и важнейший духовный центр Грузии, храм Баграти - символ города с панорамными видами, монастырь Моцамета - живописный монастырь на краю скалы над рекой

В середине дня сделаем остановку на обед, чтобы попробовать блюда имеретинской кухни. После насыщенной программы - размещение в отеле в Кутаиси или Цхалтубо и заслуженный отдых.

План на день:

  • Завтрак, выселение и переезд в Кутаиси

  • Кутиси: Гелати, Баграти, Моцамета

  • Ужин, отдых

Имеретия. Переезд в КутаисиИмеретия. Переезд в КутаисиИмеретия. Переезд в Кутаиси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Дорога в Батуми: Мартвильский Каньон и Прометей

Выселение из гостиницы, завтрак и отправляемся в сторону Черного моря - Батуми. Нас ждет длинная дорога, поэтому по пути сделаем остановки на обед и осмотр Мартвильского каньона и Пещеры Прометея. Ближе к вечеру мы приедем в Батуми, заселимся в гостиницу, ужин и отдых.

Тайминг:

  • Выселение из гостиницы с вещами и переезд в Батуми.

  • Остановка в Мартвильском каньоне

  • Пещеры Прометея

  • Прибытие в Батуми

Дорога в Батуми: Мартвильский Каньон и ПрометейДорога в Батуми: Мартвильский Каньон и ПрометейДорога в Батуми: Мартвильский Каньон и Прометей
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Отдых у моря и завершение тура

Финальный день путешествия по Грузии. Как правило гости покупают сувениры, отдыхают у моря или гуляют по городу. После выселения из гостиницы вы можете оставить вещи на ресепшн и ждать отправления в аэропорт. В аэропорт организуем индивидуальные/групповые трансферы, поэтому можете выбрать любой удобный рейс

План на день:

  • Завтрак и отдых

  • Выселение из гостиницы, свободное время

  • Трансфер в аэропорт

  1. Если вы улетаете из Тбилиси/Владикавказа, то мы поможем с организацией трансфера.

  2. Если вы хотите задержаться после тура, сообщите при бронировании, мы можем продлить для вас гостиницу

Отдых у моря и завершение тураОтдых у моря и завершение тураОтдых у моря и завершение тура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (3 ночи в Тбилиси, 1 в Кутаиси, 1 в Батуми)
  • Завтраки
  • Входные билеты на платные локации
  • Трансфер и сопровождения гида по локациям
  • Посещение винодельни (дегустация, мастер-класс или экскурсия)
  • Сити-тур в Тбилиси
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи
  • Алазанская долина
  • Мцхета и собор Светицховели
  • Мартвильский каньон
  • Пещеры Прометея
  • Отдых в Батуми
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды/ужины (кроме пикника и кулинарного мастер-класса в Кахетии)
  • Дополнительные услуги и услуги по желанию
О чём нужно знать до поездки

Программа поездки легкая и комфортная, не требует специальной физической подготовки

Пожелания к путешественнику

Можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ любым рейсом (Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно)

Финиш путешествия в Батуми в 12 часов, можно вылететь из Батуми или Тбилиси/Владикавказ (Поможем с организацией трансфера/билетами на автобус или поезд в Тбилиси/Владикавказ)

Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне и я вам подберу подходящий вариант

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

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