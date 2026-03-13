5 дней, чтобы влюбиться в Грузию: горы, кухня и вино

Этот тур - идеальный способ увидеть Грузию во всём её многообразии
Описание тура

Этот тур - идеальный способ увидеть Грузию во всем её многообразии всего за одну поездку

За 5 насыщенных дней мы побываем в основных регионах Грузии: от уютных улочек Тбилиси и виноградников Кахетии до высокогорных видов Казбега и древних храмов

Нас ждёт настоящее путешествие по культуре, природе и гастрономии Грузии.

Мы прогуляемся по атмосферному старому городу Тбилиси, увидим знаменитые серные бани и проведём вечер в аутентичном грузинском ресторане. Отправимся в романтичный Сигнахи - город любви с панорамами на Алазанскую долину, где нас ждёт дегустация грузинских вин на частной винодельне и кулинарный мастер-класс.

Побываем в священном монастыре Бодбе - месте упокоения святой Нино, а затем отправимся в горы по легендарной Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у бирюзового Жинвальского водохранилища и знаменитой Арки Дружбы Народов.

В высокогорном поселке Степацминда увидим один из самых впечатляющих видов Кавказа - церковь Гергети на фоне величественной горы Казбек. Мы посетим древнюю столицу страны - Мцхету, где расположен один из главных духовных символов Грузии - кафедральный собор Светицховели.

После активных поездок по регионам Грузии мы отдохнем в Тбилиси - время на шопинг, покупку сувениров и просто неторопливо погулять по городу или сходить в знаменитые серные Бани, о которых писал Пушкин

Что вас ждёт в туре

  • Прогулки по старому Тбилиси

  • Дегустация грузинских вин на частной винодельне

  • Кулинарный мастер-класс по грузинской кухне

  • Посещение главных святынь и древних храмов Грузии

  • Поездка по легендарной Военно-Грузинской дороге

  • Панорамы горы Казбек и церковь Гергети

  • Свободное время для прогулок, шопинга и отдыха в Тбилиси

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство. Сити-тур по Тбилиси

  1. Вы можете прилететь любым удобным рейсом в Тбилиси мы вас встретим и отвезем в гостиницу

  2. Вы можете прилететь в Владикавказ/Ереван, мы поможем с организацией трансфера в Тбилиси

Если вы прилетите заранее, то мы можем забронировать для вас дополнительные ночи в отеле. В свободное время пришлем гайд по Тбилиси, чем можно заняться в свободное время

После прилёта мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения будет время немного отдохнуть после дороги, обменять валюту или приобрести местную Sim-карту.

Вечером собираемся всей группой, знакомимся и отправляемся на первую прогулку по Тбилиси. Мы пройдёмся по старому городу, увидим главные достопримечательности столицы и почувствуем атмосферу города, в котором переплетаются европейская архитектура, восточные традиции и знаменитое грузинское гостеприимство.

Сегодня вас ждёт

  • Трансфер из аэропорта

  • Заселение в отель и отдых

  • Знакомство с группой

  • Вечерняя прогулка по Тбилиси

  • Свободное время

2 день

Кахетия: вино, традиции и лучшие виды Грузии

После завтрака отправляемся в Кахетию - регион, который считается сердцем грузинского виноделия.

По дороге сделаем остановку в уютном поселке, где устроим небольшой пикник и попробуем свежий хлеб, приготовленный по традиционному рецепту.

Далее нас ждёт Сигнахи - знаменитый город любви. Мы прогуляемся по его атмосферным улочкам, пройдём вдоль древней крепостной стены и увидим захватывающую панораму Алазанской долины.

Также посетим монастырь Бодбе - одно из самых почитаемых мест в Грузии.

После прогулки отправимся на частную винодельню. Здесь узнаем о традиционных грузинских технологиях производства вина, продегустируем несколько сортов и примем участие в кулинарном мастер-классе с ужином.

Сегодня вас ждёт:

  • Поездка в винный регион Кахетия

  • Пикник со свежим хлебом

  • Прогулка по Сигнахи

  • Монастырь Бодбе

  • Винодельня: дегустация и кулинарный мастер-класс

  • Возвращение в Тбилиси

3 день

Горы Кавказа и красивая Военно-Грузинская дорога

После завтрака отправляемся в одно из самых красивых путешествий по Грузии - по легендарной Военно-Грузинской дороге. Эта дорога проходит через Кавказские горы и считается одной из самых живописных на всём Кавказе.

По пути сделаем остановку у Жинвальского водохранилища с бирюзовой водой, а затем поднимемся к знаменитой Арке Дружбы Народов - одной из лучших панорамных точек на маршруте.

Далее посетим древнюю столицу Грузии - Мцхету. Мы прогуляемся по уютным улочкам города и зайдём в главный духовный символ страны - кафедральный собор Светицховели.

Затем продолжим путь в высокогорный поселок Степацминда. Здесь нас ждёт один из самых известных видов Грузии - церковь Святой Троицы в Гергети, расположенная на фоне величественной горы Казбек.

После прогулки возвращаемся в Тбилиси.

Сегодня вас ждёт

  • Древняя столица Грузии - Мцхета и кафедральный собор Светицховели

  • Жинвальское водохранилище

  • Арка Дружбы Народов

  • Степацминда и церковь Гергети панорамные виды на гору Казбек

  • Возвращение в Тбилиси

4 день

Свободный день: Тбилиси в вашем ритме

Сегодня можно немного замедлиться и провести день так, как хочется именно вам.

Погуляйте по атмосферным улицам Тбилиси, загляните в уютные дворики, винные бары и небольшие кафе. Чтобы вам было легче ориентироваться в городе, мы подготовим авторский гайд с рекомендациями лучших мест для прогулок, еды и красивых видов.

Можно посвятить день шопингу - в городе много интересных дизайнерских магазинов, винных лавок и сувенирных бутиков и брендовых магазинов.

Любители искусства могут посетить музеи, галереи или один из знаменитых театров Тбилиси.

И, конечно, стоит попробовать одно из самых известных впечатлений города - серные бани в историческом районе Абанотубани. Также можно выбрать современный спа-комплекс и провести несколько часов в полном расслаблении.

5 день

Завершение путешествия

Сегодня наше путешествие подходит к концу.

После завтрака у вас будет свободное время, чтобы ещё немного погулять по Тбилиси, выпить кофе на уютной террасе или купить сувениры на память о поездке.

В обед — выселение из гостиницы и трансфер в аэропорт или во Владикавказ.

Если ваш рейс позже, можно оставить багаж на ресепшене отеля и продолжить прогулку по городу.

Возможно, это будет не прощание с Грузией, а лишь начало вашей следующей поездки сюда.

А если вам захочется продолжить путешествие, вы можете присоединиться к одному из наших 6- или 7-дневных туров. Мы поможем организовать всё необходимое — достаточно написать нам.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (4 ночи в Тбилиси)
  • Завтраки
  • Входные билеты на платные локации
  • Трансфер и сопровождения гида по локациям
  • Посещение винодельни (дегустация, мастер-класс или экскурсия)
  • Сити-тур в Тбилиси
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи
  • Алазанская долина
  • Мцхета и собор Светицховели
  • Арка Дружбы Народов
  • Смотровая на Жинвальское водохранилище
  • Троицкая церковь (Гергети) и смотровая на Казбег
  • Посещение серных бань (дополнительно по желанию)
  • Пикник в Кахетии
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды/ужины (кроме пикника и кулинарного мастер-класса в Кахетии)
  • Дополнительные услуги и услуги по желанию
О чём нужно знать до поездки

Программа поездки легкая и комфортная, не требует специальной физической подготовки

Пожелания к путешественнику

Старт путешествия в Тбилиси в 17 часов, можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ (Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно)

Финиш путешествия в Тбилиси в 12 часов, можно вылететь из Тбилиси или Владикавказа (Поможем с организацией трансфера в Владикавказ/Ереван)

Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне и я вам подберу подходящий вариант

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

