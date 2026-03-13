Описание тура
Этот тур - идеальный способ увидеть Грузию во всем её многообразии всего за одну поездку
За 5 насыщенных дней мы побываем в основных регионах Грузии: от уютных улочек Тбилиси и виноградников Кахетии до высокогорных видов Казбега и древних храмов
Нас ждёт настоящее путешествие по культуре, природе и гастрономии Грузии.
Мы прогуляемся по атмосферному старому городу Тбилиси, увидим знаменитые серные бани и проведём вечер в аутентичном грузинском ресторане. Отправимся в романтичный Сигнахи - город любви с панорамами на Алазанскую долину, где нас ждёт дегустация грузинских вин на частной винодельне и кулинарный мастер-класс.
Побываем в священном монастыре Бодбе - месте упокоения святой Нино, а затем отправимся в горы по легендарной Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у бирюзового Жинвальского водохранилища и знаменитой Арки Дружбы Народов.
В высокогорном поселке Степацминда увидим один из самых впечатляющих видов Кавказа - церковь Гергети на фоне величественной горы Казбек. Мы посетим древнюю столицу страны - Мцхету, где расположен один из главных духовных символов Грузии - кафедральный собор Светицховели.
После активных поездок по регионам Грузии мы отдохнем в Тбилиси - время на шопинг, покупку сувениров и просто неторопливо погулять по городу или сходить в знаменитые серные Бани, о которых писал Пушкин
Что вас ждёт в туре
Прогулки по старому Тбилиси
Дегустация грузинских вин на частной винодельне
Кулинарный мастер-класс по грузинской кухне
Посещение главных святынь и древних храмов Грузии
Поездка по легендарной Военно-Грузинской дороге
Панорамы горы Казбек и церковь Гергети
Свободное время для прогулок, шопинга и отдыха в Тбилиси
Программа тура по дням
Встреча и знакомство. Сити-тур по Тбилиси
Вы можете прилететь любым удобным рейсом в Тбилиси мы вас встретим и отвезем в гостиницу
Вы можете прилететь в Владикавказ/Ереван, мы поможем с организацией трансфера в Тбилиси
Если вы прилетите заранее, то мы можем забронировать для вас дополнительные ночи в отеле. В свободное время пришлем гайд по Тбилиси, чем можно заняться в свободное время
После прилёта мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения будет время немного отдохнуть после дороги, обменять валюту или приобрести местную Sim-карту.
Вечером собираемся всей группой, знакомимся и отправляемся на первую прогулку по Тбилиси. Мы пройдёмся по старому городу, увидим главные достопримечательности столицы и почувствуем атмосферу города, в котором переплетаются европейская архитектура, восточные традиции и знаменитое грузинское гостеприимство.
Сегодня вас ждёт
Трансфер из аэропорта
Заселение в отель и отдых
Знакомство с группой
Вечерняя прогулка по Тбилиси
Свободное время
Кахетия: вино, традиции и лучшие виды Грузии
После завтрака отправляемся в Кахетию - регион, который считается сердцем грузинского виноделия.
По дороге сделаем остановку в уютном поселке, где устроим небольшой пикник и попробуем свежий хлеб, приготовленный по традиционному рецепту.
Далее нас ждёт Сигнахи - знаменитый город любви. Мы прогуляемся по его атмосферным улочкам, пройдём вдоль древней крепостной стены и увидим захватывающую панораму Алазанской долины.
Также посетим монастырь Бодбе - одно из самых почитаемых мест в Грузии.
После прогулки отправимся на частную винодельню. Здесь узнаем о традиционных грузинских технологиях производства вина, продегустируем несколько сортов и примем участие в кулинарном мастер-классе с ужином.
Сегодня вас ждёт:
Поездка в винный регион Кахетия
Пикник со свежим хлебом
Прогулка по Сигнахи
Монастырь Бодбе
Винодельня: дегустация и кулинарный мастер-класс
Возвращение в Тбилиси
Горы Кавказа и красивая Военно-Грузинская дорога
После завтрака отправляемся в одно из самых красивых путешествий по Грузии - по легендарной Военно-Грузинской дороге. Эта дорога проходит через Кавказские горы и считается одной из самых живописных на всём Кавказе.
По пути сделаем остановку у Жинвальского водохранилища с бирюзовой водой, а затем поднимемся к знаменитой Арке Дружбы Народов - одной из лучших панорамных точек на маршруте.
Далее посетим древнюю столицу Грузии - Мцхету. Мы прогуляемся по уютным улочкам города и зайдём в главный духовный символ страны - кафедральный собор Светицховели.
Затем продолжим путь в высокогорный поселок Степацминда. Здесь нас ждёт один из самых известных видов Грузии - церковь Святой Троицы в Гергети, расположенная на фоне величественной горы Казбек.
После прогулки возвращаемся в Тбилиси.
Сегодня вас ждёт
Древняя столица Грузии - Мцхета и кафедральный собор Светицховели
Жинвальское водохранилище
Арка Дружбы Народов
Степацминда и церковь Гергети панорамные виды на гору Казбек
Возвращение в Тбилиси
Свободный день: Тбилиси в вашем ритме
Сегодня можно немного замедлиться и провести день так, как хочется именно вам.
Погуляйте по атмосферным улицам Тбилиси, загляните в уютные дворики, винные бары и небольшие кафе. Чтобы вам было легче ориентироваться в городе, мы подготовим авторский гайд с рекомендациями лучших мест для прогулок, еды и красивых видов.
Можно посвятить день шопингу - в городе много интересных дизайнерских магазинов, винных лавок и сувенирных бутиков и брендовых магазинов.
Любители искусства могут посетить музеи, галереи или один из знаменитых театров Тбилиси.
И, конечно, стоит попробовать одно из самых известных впечатлений города - серные бани в историческом районе Абанотубани. Также можно выбрать современный спа-комплекс и провести несколько часов в полном расслаблении.
Завершение путешествия
Сегодня наше путешествие подходит к концу.
После завтрака у вас будет свободное время, чтобы ещё немного погулять по Тбилиси, выпить кофе на уютной террасе или купить сувениры на память о поездке.
В обед — выселение из гостиницы и трансфер в аэропорт или во Владикавказ.
Если ваш рейс позже, можно оставить багаж на ресепшене отеля и продолжить прогулку по городу.
Возможно, это будет не прощание с Грузией, а лишь начало вашей следующей поездки сюда.
А если вам захочется продолжить путешествие, вы можете присоединиться к одному из наших 6- или 7-дневных туров. Мы поможем организовать всё необходимое — достаточно написать нам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (4 ночи в Тбилиси)
- Завтраки
- Входные билеты на платные локации
- Трансфер и сопровождения гида по локациям
- Посещение винодельни (дегустация, мастер-класс или экскурсия)
- Сити-тур в Тбилиси
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Алазанская долина
- Мцхета и собор Светицховели
- Арка Дружбы Народов
- Смотровая на Жинвальское водохранилище
- Троицкая церковь (Гергети) и смотровая на Казбег
- Посещение серных бань (дополнительно по желанию)
- Пикник в Кахетии
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды/ужины (кроме пикника и кулинарного мастер-класса в Кахетии)
- Дополнительные услуги и услуги по желанию
О чём нужно знать до поездки
Программа поездки легкая и комфортная, не требует специальной физической подготовки
Пожелания к путешественнику
Старт путешествия в Тбилиси в 17 часов, можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ (Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно)
Финиш путешествия в Тбилиси в 12 часов, можно вылететь из Тбилиси или Владикавказа (Поможем с организацией трансфера в Владикавказ/Ереван)
Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне и я вам подберу подходящий вариант