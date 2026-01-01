Описание тура
Организационные детали
За две недели до тура создаем групповой чат, где прописываем всё-всё-всё. В целом не требуется специальная одежда. Нужна спортивная одежда, кроссовки.
Консультируем каждого, как добраться, если нужно, заказываем трансферы или билеты на самолёт. Доставляем участников из Тбилиси, Батуми, Кутаиси.
Программа тура по дням
Дорога в Ушгули
Мы отправимся в живописное поселение Ушгули, расположенное на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь мы познакомимся с историей и культурой Сванетии, увидим уникальные средневековые башни и насладимся видом на Шхару — самую высокую гору Грузии.
Вечером нас ждёт уютный пикник в горах с потрясающим панорамным видом.
Ледник Чалаади
После завтрака нас ждёт небольшая пешая прогулка к леднику Чалаади. Тропа ведёт через живописный лес вдоль бурной горной реки, а финальной точкой станет захватывающий вид на сам ледник.
Вечером мы отправимся на экскурсию в старинную сванскую башню, где узнаем больше о традициях и жизни местных жителей.
Хацвали, озёра Корульди
Мы поднимемся на Хацвали по канатной дороге и полюбуемся панорамными видами на заснеженные вершины. После обеда нас ждёт поездка к озёрам Корульди. На внедорожниках мы поднимемся на высоту 2800 метров, а затем выпьем горячий чай у креста с видом на Местию — сердце Сванетии.
Мазери
Мы отправимся в Мазери, к самому подножию величественной Ушбы. Здесь можно будет выбрать один из вариантов маршрута: либо отправиться в пеший поход, либо прокатиться на лошадях до водопадов Шдугра — одних из самых красивых в регионе.
По окончании программы вы доберётесь до аэропорта, откуда полетите домой. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|56 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, пикник в горах
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Сванетии и обратно
- Трансфер до Местии и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 12 000 ₽
- Конная прогулка