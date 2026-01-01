Чарующие пейзажи Сванетии: активный тур по природным достопримечательностям

Увидеть самую высокую гору Грузии и устроить пикник с потрясающими видами
Откройте для себя Сванетию — край величественных гор, древних башен и захватывающих пейзажей! В этом путешествии мы побываем в Ушгули, одном из самых высокогорных поселений Европы, полюбуемся могучей Шхарой и
читать дальше

устроим пикник с фантастическими видами.

Пройдём тропой к леднику Чалаади, заглянем в настоящую сванскую башню и поднимемся на Хацвали, откуда открываются незабываемые панорамы.

Нас ждут поездка к озёрам Корульди, чаепитие с видом на Местию и путешествие в Мазери, к подножию легендарной Ушбы. При желании завершим тур походом или конной прогулкой к водопадам Шдугра.

Описание тура

Организационные детали

За две недели до тура создаем групповой чат, где прописываем всё-всё-всё. В целом не требуется специальная одежда. Нужна спортивная одежда, кроссовки.
Консультируем каждого, как добраться, если нужно, заказываем трансферы или билеты на самолёт. Доставляем участников из Тбилиси, Батуми, Кутаиси.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Ушгули

Мы отправимся в живописное поселение Ушгули, расположенное на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь мы познакомимся с историей и культурой Сванетии, увидим уникальные средневековые башни и насладимся видом на Шхару — самую высокую гору Грузии.

Вечером нас ждёт уютный пикник в горах с потрясающим панорамным видом.

2 день

Ледник Чалаади

После завтрака нас ждёт небольшая пешая прогулка к леднику Чалаади. Тропа ведёт через живописный лес вдоль бурной горной реки, а финальной точкой станет захватывающий вид на сам ледник.

Вечером мы отправимся на экскурсию в старинную сванскую башню, где узнаем больше о традициях и жизни местных жителей.

3 день

Хацвали, озёра Корульди

Мы поднимемся на Хацвали по канатной дороге и полюбуемся панорамными видами на заснеженные вершины. После обеда нас ждёт поездка к озёрам Корульди. На внедорожниках мы поднимемся на высоту 2800 метров, а затем выпьем горячий чай у креста с видом на Местию — сердце Сванетии.

4 день

Мазери

Мы отправимся в Мазери, к самому подножию величественной Ушбы. Здесь можно будет выбрать один из вариантов маршрута: либо отправиться в пеший поход, либо прокатиться на лошадях до водопадов Шдугра — одних из самых красивых в регионе.

По окончании программы вы доберётесь до аэропорта, откуда полетите домой. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, пикник в горах
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сванетии и обратно
  • Трансфер до Местии и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 12 000 ₽
  • Конная прогулка
Где начинаем и завершаем?
Начало: П. Местия, 9:00
Завершение: П. Местия, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — Организатор в Сванетии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В 2016 году основала туристическую компанию. Очень люблю Сванетию и работаю там с 2018 года. Наша команда единственная работает регулярно с 2018 с русскоязычными гостями. Я вожу ребят в походы и треки для новичков и являюсь экспертом по Сванетии. Провожу экскурсии.

