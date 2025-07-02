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Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник Чалаади

Сванетия - это величественные горы, альпийские луга
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник ЧалаадиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник ЧалаадиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник ЧалаадиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Сванетия - это величественные горы, альпийский луга, озера и водопады, старые руины и сванские башни - которые таят множество тайн и историй.

В нашем хайкинг туре в течение 5 дней мы узнаем историю, традиции и быт сванов.

Побываем в самом высокогорном поселении в Европе! Дойдем по горным тропам до мощных водопадов, увидим горный ледник, г. Ушбу и Шхару.

Откроем новые нетуристические маршруты и попробуем приготовить национальный сыр.

А еще будем любоваться невероятными видами, дышать горным воздухом и отдыхать от городской суеты!

Попробуем блюда сванской кухни, приготовленные хозяйкой дома и почувствуем весь национальный колорит.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с участниками

Мы встречаемся на Ж/Д вокзале г. Зугдиди и выезжаем на комфортабельном минивэне в Латали. Время в пути составляет 3-3,5 часа.

В Латали заселяемся в гостевой дом и идем вкусно ужинать, где познакомимся поближе друг с другом.

После вкусного ужина устраиваем чайную церемонию и общаемся. Затем идем отдыхать и набираться сил перед завтрашним днем.

Встреча с участникамиВстреча с участниками
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ледник Чалаади

Просыпаемся и идем на разминку. Пробудим наше тело, ум и разомнемся перед хайкингом.

Завтракаем и выезжаем к старту маршрута.

Тропа к леднику идет сквозь хвойный лес, березовое криволесье и выходит к бурной горной реке. Через 3 км пути мы достигнем главной точки маршрута и перед нами откроется вид на Ледник Чалаади, который лежит между двух острых вершин. Полюбуемся видами, сделаем много классных фотографий, устроим пикник с чаепитием и отдохнем.

Затем пойдем обратно, где нас будет ждать машина и отвезет в гостевой дом.

Вкусно поужинаем и будем отдыхать.

Ледник Чалаади
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ушугли

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на экскурсию в самое высокогорное поселения в Европе - Ушгули. Узнаем историю этого места, погуляем, полюбуемся на величественную гору Шхара. Осмотрим Сванские башни, сделаем много фотографий и отправимся в Латали.

Затем пойдем на пикник с потрясающим видом.

После пикника вернемся в гостевой дом, отдохнем и поужинаем, а потом примем участие в мастер классе по приготовлению национального сыра.

УшуглиУшугли
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Водопады Ушбы

Просыпаемся, завтракаем и едем к старту маршрута.

Мы пройдем 5,5 км по хвойному лесу, перейдем бурную реку и поднимемся на высоту 2300 м, где увидем водопады Ушбы. Нашему взору откроется мощный водопад высотой 35 м.

Если повезет с погодой, то на маршруте мы также увидим г. Ушбу во всей красе. Полюбуемся видами, устроим пикник с видом и отдохнем.

Затем пойдем обратно к старту маршрута, где нас будет ждать машина. На обратном пути заедем к минеральному источнику и попьем полезной минеральной воды.

Поужинаем и будем отдыхать.

Водопады УшбыВодопады Ушбы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Отъезд

Просыпаемся, вкусно завтракаем и прощаемся. Наш водитель отвезет вас в Зугдиди к поезду на Тбилиси.

Варианты проживания

2-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в уютном гостевом доме
  • Питание (завтраки, обеды-перекусы на маршрутах, ужины)
  • Трансфер из/в Зугдиди
  • Трансфер на локации к старту маршрута
  • Джиппинг-экскурсия в самое высокогорное поселение Европы - Ушгули
  • Чайные церемонии
  • Мастер класс по приготовлению национального сыра
  • Сопровождение гида
  • Консультация в покупке авиа и Ж/Д билетов
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты на поезд Тбилиси-Зугдиди (от 15 лари)
  • Билеты на маршрутный автобус Батуми-Зугдиди (12-15 лари)
  • Медицинская страховка (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Наш тур подходит для всех! Не важно, есть ли у вас опыт в горных походах или нет. Мы будем каждый день ходить в горы, но подниматься не высоко, поэтому подойдет минимальный уровень физической подготовки.

Что взять с собой?

Личные вещи. Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, головной убор, штаны, носки для треккинга (или спорта), чистая одежда, удобная спортивная обувь, солнцезащитные очки, дождевик, палочки для треккинга. Все личные вещи, которыми пользуетесь в повседневной жизни: зарядка от телефона, Power Bank, косметика и другое.

Документы. Паспорт, наличные деньги, телефон, медицинская страховка(по желанию).

Лекарства. Крем от солнечного загара, обезболивающее, индивидуальные препараты.

Пожелания к путешественнику

Готовность к новым ощущениям и действиям.

Хорошее настроение!

Открытость в общении.

Любовь к горам.

Быть доброжелательным ко всем участникам тура.

Визы

Не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислава
Владислава — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Влада, и я не просто веду туры — я открываю двери в мир, где каждая поездка становится уникальным приключением, а каждый город — новой главой в книге жизни. Меня
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вдохновляет нестандартное видение путешествий: места, которые рассказывают истории, культуры, которые меняют сознание, и люди, которые делают мир ярче. Я не просто гид — я путешественница, которая сама прошла через сотни дорог, жившая в Грузии среди горных пейзажей и в Америке среди суетливых мегаполисов, объездила больше 20 стран и 100 городов, ищущая в каждом уголке планеты что-то новое, вдохновляющее и неизведанное. Мой девиз:"Путешествие — это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это возможность стать лучше, шире и свободнее." Именно поэтому я создала данный проект — чтобы каждый мог почувствовать магию новых горизонтов, не теряя при этом себя. Почему я веду туры в Азию? Азия — это континент контрастов, где древние традиции соединяются с современным футуризмом, где каждое утро может начаться с чашки зеленого чая в шанхайском небоскребе, а вечер завершиться под звёздами Тибета. Здесь живёт дух приключений, где можно попробовать экзотические блюда, погрузиться в тишину буддийских монастырей, пересечь горные перевалы и понять, что мир гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Мое видение туров — это не просто экскурсии. Это глубокое погружение, где вы не только увидите достопримечательности, но и поймёте их суть, почувствуете дух места, а главное — найдёте вдохновение для своей жизни. Я верю, что каждый человек достоин путешествовать без границ, и моя миссия — сделать это доступным и вдохновляющим. Потому что мир слишком велик, чтобы оставаться в четырёх стенах. Готовы вместе найти новые горизонты? Давайте отправляться в путь!

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