Описание тура
Сванетия - это величественные горы, альпийский луга, озера и водопады, старые руины и сванские башни - которые таят множество тайн и историй.
В нашем хайкинг туре в течение 5 дней мы узнаем историю, традиции и быт сванов.
Побываем в самом высокогорном поселении в Европе! Дойдем по горным тропам до мощных водопадов, увидим горный ледник, г. Ушбу и Шхару.
Откроем новые нетуристические маршруты и попробуем приготовить национальный сыр.
А еще будем любоваться невероятными видами, дышать горным воздухом и отдыхать от городской суеты!
Попробуем блюда сванской кухни, приготовленные хозяйкой дома и почувствуем весь национальный колорит.
Программа тура по дням
Встреча с участниками
Мы встречаемся на Ж/Д вокзале г. Зугдиди и выезжаем на комфортабельном минивэне в Латали. Время в пути составляет 3-3,5 часа.
В Латали заселяемся в гостевой дом и идем вкусно ужинать, где познакомимся поближе друг с другом.
После вкусного ужина устраиваем чайную церемонию и общаемся. Затем идем отдыхать и набираться сил перед завтрашним днем.
Ледник Чалаади
Просыпаемся и идем на разминку. Пробудим наше тело, ум и разомнемся перед хайкингом.
Завтракаем и выезжаем к старту маршрута.
Тропа к леднику идет сквозь хвойный лес, березовое криволесье и выходит к бурной горной реке. Через 3 км пути мы достигнем главной точки маршрута и перед нами откроется вид на Ледник Чалаади, который лежит между двух острых вершин. Полюбуемся видами, сделаем много классных фотографий, устроим пикник с чаепитием и отдохнем.
Затем пойдем обратно, где нас будет ждать машина и отвезет в гостевой дом.
Вкусно поужинаем и будем отдыхать.
Ушугли
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на экскурсию в самое высокогорное поселения в Европе - Ушгули. Узнаем историю этого места, погуляем, полюбуемся на величественную гору Шхара. Осмотрим Сванские башни, сделаем много фотографий и отправимся в Латали.
Затем пойдем на пикник с потрясающим видом.
После пикника вернемся в гостевой дом, отдохнем и поужинаем, а потом примем участие в мастер классе по приготовлению национального сыра.
Водопады Ушбы
Просыпаемся, завтракаем и едем к старту маршрута.
Мы пройдем 5,5 км по хвойному лесу, перейдем бурную реку и поднимемся на высоту 2300 м, где увидем водопады Ушбы. Нашему взору откроется мощный водопад высотой 35 м.
Если повезет с погодой, то на маршруте мы также увидим г. Ушбу во всей красе. Полюбуемся видами, устроим пикник с видом и отдохнем.
Затем пойдем обратно к старту маршрута, где нас будет ждать машина. На обратном пути заедем к минеральному источнику и попьем полезной минеральной воды.
Поужинаем и будем отдыхать.
Отъезд
Просыпаемся, вкусно завтракаем и прощаемся. Наш водитель отвезет вас в Зугдиди к поезду на Тбилиси.
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютном гостевом доме
- Питание (завтраки, обеды-перекусы на маршрутах, ужины)
- Трансфер из/в Зугдиди
- Трансфер на локации к старту маршрута
- Джиппинг-экскурсия в самое высокогорное поселение Европы - Ушгули
- Чайные церемонии
- Мастер класс по приготовлению национального сыра
- Сопровождение гида
- Консультация в покупке авиа и Ж/Д билетов
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты на поезд Тбилиси-Зугдиди (от 15 лари)
- Билеты на маршрутный автобус Батуми-Зугдиди (12-15 лари)
- Медицинская страховка (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Наш тур подходит для всех! Не важно, есть ли у вас опыт в горных походах или нет. Мы будем каждый день ходить в горы, но подниматься не высоко, поэтому подойдет минимальный уровень физической подготовки.
Что взять с собой?
Личные вещи. Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, головной убор, штаны, носки для треккинга (или спорта), чистая одежда, удобная спортивная обувь, солнцезащитные очки, дождевик, палочки для треккинга. Все личные вещи, которыми пользуетесь в повседневной жизни: зарядка от телефона, Power Bank, косметика и другое.
Документы. Паспорт, наличные деньги, телефон, медицинская страховка(по желанию).
Лекарства. Крем от солнечного загара, обезболивающее, индивидуальные препараты.
Пожелания к путешественнику
Готовность к новым ощущениям и действиям.
Хорошее настроение!
Открытость в общении.
Любовь к горам.
Быть доброжелательным ко всем участникам тура.
Визы
Не требуется