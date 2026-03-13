3 день

Гора Казбек и Военная грузинская дорога

Нас ждет ранний подъём, чтобы своими глазами увидеть - как солнце встает над горой Казбек. Будет очень красиво! Сегодняшняя наша локация это Степанцминда - небольшой поселок городского типа, разместившийся у подножия горы Казбек. Он известен далеко за пределами Грузии благодаря целебным минеральным источникам, благоприятному климату и уникальным архитектурным и природным памятникам.

Затем отправляемся на подготовленных джипах к Храму Гергети на высоту 2170м! Это одно из сооружений, с которого начинается знакомство с культурным наследием Грузии. Среди альпинистов бытует традиция останавливаться на ночлег возле храма. Виды здесь просто невероятные! Прямо у подножия горы Казбек есть термальные источники, протекает бурная река Терек и проходит историческая Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в Тбилиси. По пути остановимся у Арки Дружбы Народов, которая была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году во имя дружбы российского и грузинского народов. Далее мы заедем на вкуснейший обед в поселок Пасанаури - родину Хинкали.

После обеда мы увидим Жинвальское водохранилище, которое спрятано вдали от людских глаз, оно скрывает живописные горы, такое близкое синее небо и потрясающей красоты водоем. На берегу водохранилища расположилась Крепость Ананури, она служила главным опорным пунктом для правителей этого края.

Наш насыщенный день подходит к концу, мы прибываем в Тбилиси, заселяемся в отель и идем ужинать!

