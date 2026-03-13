Описание тура
За 6 дней вы увидите всё, за что влюбляются в Грузию.
Старый Тбилиси с серными банями и крепостью Нарикала, древняя Мцхета с храмами и монастырями, пещерный город Уплисцихе. На джипах поднимемся к Троицкой церкви Гергети у подножия Казбека - вид на заснеженную вершину и высокогорное село того стоит. Финал тура — в главном винодельческом регионе Грузии, где вы не только узнаете об уникальном местном виноделии, но и попробуете лучшие вина на дегустациях. Переезды на комфортабельном транспорте, проживание в уютном отеле, несложные пешие прогулки, общение с местными, сытная грузинская кухня и закаты с Киндзмараули.
Программа тура по дням
Встреча и старт тура
Встречаемся в аэропорту Тбилиси в 15:30. Отправляемся на обзорную пешую экскурсию по старому городу Тбилиси.
В Тбилиси столице Грузии очень заметно влияние других культур, в частности персидской и русской. Мощеные улицы, православные храмы, причудливо украшенные здания в стиле ар-нуво и архитектурные памятники советского модернизма все это Тбилиси. Над ним возвышается горная крепость Нарикала, построенная в Iv веке.
Вечером нас ждет приветственный ужин и знакомство, ночуем в отеле.
Тбилиси
Сегодня мы прогуляемся по стеклянному Мосту Мира — пешеходному мосту через реку Кура. Затем мы осмотрим знаменитые серные бани с горячими бассейнами, а затем прокатимся по канатной дороге, где увидим Мать Грузии — монумент, ставший одним из символов Тбилиси. Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг. После этого - свободное время до ужина
Вечером нас ждет традиционный ужин в грузинском ресторане с национальными танцами! Будет жарко!
Гора Казбек и Военная грузинская дорога
Нас ждет ранний подъём, чтобы своими глазами увидеть - как солнце встает над горой Казбек. Будет очень красиво! Сегодняшняя наша локация это Степанцминда - небольшой поселок городского типа, разместившийся у подножия горы Казбек. Он известен далеко за пределами Грузии благодаря целебным минеральным источникам, благоприятному климату и уникальным архитектурным и природным памятникам.
Затем отправляемся на подготовленных джипах к Храму Гергети на высоту 2170м! Это одно из сооружений, с которого начинается знакомство с культурным наследием Грузии. Среди альпинистов бытует традиция останавливаться на ночлег возле храма. Виды здесь просто невероятные! Прямо у подножия горы Казбек есть термальные источники, протекает бурная река Терек и проходит историческая Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в Тбилиси. По пути остановимся у Арки Дружбы Народов, которая была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году во имя дружбы российского и грузинского народов. Далее мы заедем на вкуснейший обед в поселок Пасанаури - родину Хинкали.
После обеда мы увидим Жинвальское водохранилище, которое спрятано вдали от людских глаз, оно скрывает живописные горы, такое близкое синее небо и потрясающей красоты водоем. На берегу водохранилища расположилась Крепость Ананури, она служила главным опорным пунктом для правителей этого края.
Наш насыщенный день подходит к концу, мы прибываем в Тбилиси, заселяемся в отель и идем ужинать!
Мцхета и Уплисцихе
Сегодня нас ждет святое, по-настоящему культовое место для грузин — это город Мцхета, расположенный в 20 км от грузинской столицы. Здесь сосредоточено такое количество памятных исторических мест, что подобного богатства больше не встретить нигде во всей Грузии. Именно за это Мцхету нередко называют Вторым Иерусалимом.
Там мы посетим Джавари — монастырь, увековеченный в поэме М. Лермонтова Мцыри, Светицховели — православный храм и кафедральный собор. Расположена Мцхета в месте слияния двух горных рек — Куры и Арагви, в окружении величественных горных вершин.
К вечеру мы отправимся в пещерный город Уплисцихе. Уникальность его заключается в том, что этот город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в Xix веке там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются объектом, охраняемым Юнеско.
На обратном пути на закате мы посетим мемориальный комплекс Летопись Грузии. Монументальное строение созданное художником-монументалистом Зурабом Церетели. Люди, побывавшие здесь, отмечают, что мемориал поражает своими размерами, и фотографии не передают чувство грандиозности и величия сооружения.
Кахетия - родина грузинского виноделия
Сразу после завтрака мы отправимся на родину грузинского виноделия, Кахетию!
Кахетия известна своей собственной технологией вино здесь вызревает в квеври (больших глиняных сосудах, зарытых в землю). А также замечательным сортом винограда Саперави, который именно в местных климатических условиях приобретает уникальный вкус. Нас ждет дегустация различных сортов вина и мастер классы по виноделию.
Сердцем этого древнего края по праву считается Алазанская долина солнечная, уютная равнина, расположенная на высоте 200-450 метров над уровнем моря и омываемая реками Агричай и Алазани. Кроме прекрасных архитектурных построек, Алазанская долина славится своими богатыми виноградниками. Именно в Кахетии выращивается около 60% всего винограда в Грузии.
После обеда отправимся в город любви Сигнахи. Сигнахи также был одной из многочисленных точек на маршруте Великого Шелкового пути. Азартные игры,хорошие рестораны, изысканные вина и потрясающий вид на Алазанскую долину делают Сигнахи одним из самых интересных городов Грузии.
К концу дня мы возвращаемся в Тбилиси, наш прощальный вечер.
Заключительный день тура
Завтракаем в отеле. Сегодня у нас будет свободное время, чтобы купить сувениры и погулять по городу, а после нас ждет комфортный трансфер до аэропорта. В дороге будем вспоминать наши чудесные дни в Грузии, делиться друг с другом фоточками и впечатлениями о поездке!
Прощаемся со слезами на глазах!
Билеты смотреть из Тбилиси после 12:00 или на следующий день.
Так же мы можем организовать вам трансфер до Владикавказа (Доп. оплата 3500р.). Билеты из Владикавказа смотреть после 18:00
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в городе Тбилиси, (5 ночей). 2-3х местное размещение
- Все завтраки и обеды
- Передвижение на авто с водителем по программе
- Дегустации, мастер-классы и экскурсии по винодельням
- Работа местно гида
- Все входные билеты в локации по программе тура
- Подъём на джипах к Храму Гергети
- Помощь в подборе билетов на любой вид транспорта
Что не входит в цену
- Авиа билеты до Тбилиси
- Сувениры, личные расходы
- Ужины и питание не по программе
О чём нужно знать до поездки
Предварительно к туру мы добавим вас в чат, где вы сможете познакомиться с другими туристами и гидами, получить детальные инструкции и рекомендации, а также удобно общаться во время поездки.
Визы
Виза не нужна для граждан Рф.