Описание тура
Сказка о Грузии: путешествие в сердце грузинской культуры и легенд
Хотите не просто увидеть Грузию, а прожить её историю, почувствовать её дух, услышать её легенды? Тогда программа Сказка о Грузии создана специально для вас!
Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, где древние сказания оживают на каждом шагу, где история и культура переплетаются в единое целое, где каждый уголок хранит свои тайны и предания.
Этот тур не просто набор достопримечательностей, это погружение в самую душу грузинского народа, в его традиции, обычаи, в его богатое наследие.
Древние сказания, легенды и не былицы, лучше всего рассказывают о истории, быте народов, их культуре и традициях. Программа Сказка о Грузии, создана для Вас со специальным акцентом погружения в этнос грузинского народа. Для познания легенд и сказаний, которые вы наверняка слышали или услышите впервые. Программа тура очень насыщенна, она не даст вам времени перевести дух или заскучать. Одно впечатление за другим будут сменять друг-друга, горы, реки, озера, храмы, крепости, башни или невероятные строения, о функции которых вы и не догадывались. Вы проедете всю страну, захватите самые известные и самые редко посещаемые места страны. Подниметесь на высоту ледников и через день искупаетесь в море. Все это ждёт вас в наших незабываемых путешествиях.
Программа тура по дням
Гамарджоба Грузия
Начало вашего кавказского приключения
Сегодня — день долгожданных встреч и первого знакомства со страной, где гость считается посланником Бога. Мы позаботимся о том, чтобы ваше погружение в атмосферу Грузии было комфортным с самых первых минут.
Прибытие и мягкий старт: В аэропорту Тбилиси или Кутаиси вас встретят с именной табличкой. Вас ждет индивидуальный трансфер до отеля в центре города. Мы поможем с багажом и с комфортом доставим к месту отдыха. Заселение в номера начинается с 14:00 — у вас будет время переодеться и перевести дух.
Вариант через Владикавказ: Если вы выбираете маршрут через Владикавказ, мы также организуем встречу в аэропорту и трансфер. Рекомендуем планировать этот путь за день до официального старта тура, чтобы успеть отдохнуть после дороги через перевал (данный трансфер оплачивается отдельно).
Вечер: Искусство грузинского застолья
Вечером мы отправимся на наш общий приветственный ужин. Это не просто прием пищи, а настоящее культурное посвящение.
Академия тостов: Мы научимся тонкостям грузинского красноречия и узнаем, в каком порядке и за что поднимаются бокалы.
Традиции Супры: Вы познакомитесь с правилами легендарного грузинского стола, где каждый найдет свое место в большой и дружной компании.
Гастрономические открытия: Попробуем аутентичные блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Музыка души: Вечер украсят живые грузинские песни и зажигательные танцы, которые невозможно наблюдать без восхищения.
Завершим этот день как старые добрые друзья, готовые к покорению легенд древнего мира!
Тайны каньонов и скальные города Месхетии
Завтрак в отеле с 9:00 до 10:00. Выезд из гостиницы в сторону Вардзии.
Крепость Хертвиси — Страж на скале Наша первая остановка — одна из самых древних и хорошо сохранившихся крепостей грузинского средневековья. Она величественно возвышается на высоком скалистом мысе у слияния рек Кура и Паравани. Мы сделаем остановку, чтобы рассмотреть мощные каменные стены, которые, по старинным преданиям, штурмовал еще Александр Македонский.
Масштабы пещерного города Вардзия Прибытие в Вардзию — настоящую визитную карточку региона. Это грандиозный скальный монастырский комплекс Xii века, буквально высеченный в отвесной стене горы. Вас ждут потайные переходы, многоэтажные кельи, древние аптеки, винохранилища и уникальный пещерный храм с сохранившимися прижизненными фресками легендарной царицы Тамары.
Обед в месхетских традициях После прогулки по скальному городу мы пообедаем в колоритном местном ресторане у реки, где можно попробовать традиционные блюда региона (например, местную форель или нежнейший шашлык).
Крепость Рабат — На стыке культур Возвращение в Ахалцихе. Вторую половину дня мы полностью посвятим детальному осмотру грандиозной крепости Рабат. Это огромный исторический комплекс, где на одной территории удивительно гармонично уживаются христианский храм, мусульманская мечеть с золотым куполом, фамильный замок князей Джакели, традиционные бани и ухоженные террасы в восточном стиле.
Памятка для путешественников: Для этого дня обязательно понадобится удобная обувь с нескользящей подошвой. В Вардзии предстоит подъем по каменным тропам и проход по аутентичным пещерным тоннелям.
Вечером: Свободное время для прогулок по вечернему Ахалцихе, ужин и отдых в отеле. Размещение на ночь.
Душа Тбилиси - на стыке эпох и культур
Сегодня мы отправляемся в путешествие во времени. Тбилиси — это город-палимпсест, где за каждым поворотом скрывается новая глава истории, от V века до ультрасовременных арт-объектов.
Утренняя прогулка: Лабиринты Старого города Пешеходная экскурсия позволит вам буквально кончиками пальцев прикоснуться к истории. Мы пройдем по древним мостовым, где когда-то шумели караваны Великого Шелкового пути.
Метехи: Посетим храм и дворцовую часть, откуда открывается канонический вид на город.
Район Абанотубани: Знаменитые серные бани с их кирпичными куполами.
Инжировое ущелье: Настоящий природный оазис и водопад в самом сердце мегаполиса.
Торговые и ремесленные ряды: Почувствуем ритм древнего торгового центра Кавказа и узнаем, как многовековые завоевания и культурные влияния сформировали неповторимый архитектурный стиль Грузии.
Гармония контрастов: Вы увидите, как футуристичные стеклянные мосты и современные памятники органично вросли в историческую застройку, создавая облик города, который живет в будущем, не забывая о прошлом.
Свободное время и гастрономия: Вторая половина дня — полностью в вашем распоряжении. Это идеальное время, чтобы затеряться в уютных сувенирных лавочках или посидеть в концептуальном кафе. Мы подскажем самые интересные локации для своих.
Спецпредложение: Если вы хотите ощутить на себе магию знаменитых серных бань, о которых писал еще Пушкин, сообщите нам заранее! Мы поможем забронировать лучший номер, чтобы ваш отдых был максимально полным.
Мцхета - древнии цивилизации
Завтрак в гостинице с 8:00 и выезд с вещами в сторону западной Грузии в 10:00, встреча в лобби отеля в 9:45
Сегодня день активной истории, легенд и сказаний. Сказка о Грузии продолжается и продолжается наш сказ о древних царях и царицах, героях и завоевателях. О людях, которые на протяжении тысячелетий живут и защищают свою землю.
Город Мцхета расположился недалеко от Тбилиси в 40 км от центра столицы. Первой остановкой мы посетим монастырный комплекс Джвари о нем мы еще в детстве стихи читали, рассказывали о слиянии легендарных Арагви и Куры. Благодаря М. Лермонтому это места у всех на устах, но о настоящей истории этого места знает не каждый, даже в Грузии. Посетим монастырь Джвари, который 1500 лет возвышается над слиянием. Здесь зародилась Грузинская культура и продолжает удивлять зрителей по сей день своим неприступным и спокойным видом.
Мцхета-древняя столица Грузии, со времен древнейших людей была центром притяжения религий, торговли. Создание Картлийских племен и их распространение по всем регионам современной Грузии начинается именно от сюда. Мы посетим Кафедральный собор Светицховели храм Животворящего столба, который под защитой Юнеско.
Уплисцихе пещерный город древней Грузии еще с 8 века до н. э. это место притягивало людей и здесь молились разным Богам, места капищ и жертвоприношений, античной культуры вперемешку с христианством. Вся история религий, культур, царей и мифах о героях. Как жили люди в пещерных городах имея водоканалы, систему канализации и структурированное правительство. Обо всем этом мы подробнее поговорим на месте (посещение пещерного города требует наличие спортивной не скользящей обуви, будем подниматься по горе)
После большой прогулки и дегустации местного вина можно и подкрепиться. Впереди у нас 2.5 часовой переезд
Заселение в гостиницу в городке Ахалцихе, здесь мы остаемся в гостях у Малхази. Наш любимый гостевой дом с самым гостеприимными хозяевами. Мы можем отведать ужин со свежей форелью и местными традиционными блюдами. Нужно будет заказать только с утра, чтобы хозяева могли подготовиться.
Возможно посещение Боржоми на второй день.
Здравствуй Колхида!
Завтрак в гостинице с 9:00, выезд в 10:00
Переезд в Западную Грузию через Рикотский перевал.
Боржоми-балнеологический курорт Грузии, один из самых популярных курортных мест со Спа процедурами. Прогулка по историческому парку, попробуем холодный и горячий натуральный Боржоми. Место небольшое, мы не задержимся здесь, а продолжим наш путь далее. Если будет дождь или не погода заедем сюда на следующий день.
Пещера Прметея - Первое знакомство с мифическим героем Прометеем, он же в Грузии Амиран. По преданию, он был прикован к Кавказским горам, а местные запомнили точное место расположения греческого героя. И под этими горами огромное количество кастровых пещер, в которых рождались грузинские истории, связанные с этими же героями. Пещера Прометея - кастровые пещеры длиной 1450м. Пешеходная прогулка по пещере. (лодки в пещере сезонные в стоимость тура не входит)
Кутаиси - городу 3500 лет, бывшая столица Грузии и центр Колхидской цивилизации. Об этих местах еще древние греки слагали мифы и легенды о своих Богах, о знаменитых героях. Изменение города в разную эпоху оставило след на культуре этих мест. Все это можно увидеть в археологических раскопках вокруг города, в рассказах и посещая местные достопримечательности.
Обзорная прогулка по Кутаиси, под вечерними фонарями, оставит приятное послевкусие после долгого переезда.
Заселение в гостиницу.
Каньоны
Завтрак в гостинице с 8:30 и мы готовимся выехать как можно раньше с вещами.
Выезд из гостиницы в 9:30, мы не готовимся к длинному переезду, а наоборот бежим на базар за сырами, специями, чурчхелами и свежими фруктами. Это самый вкусный базар (рынок) во всей стране. Специй можно запастись с первых рук и самыми свежими. Возьмите с собой пакеты со змейкой, нам еще ездить долго, а специи так вкусно пахнут!
Каньон Мартвили - незабываемая прогулка по каньону дарит множество впечатлений, для любителей фотографии изумительные снимки. Изумрудная вода реки Абаша не оставит ваш взор без восхищения. Прогулка на лодке возможна при хорошей погоде и если уровень воды не поднят. Лучи солнца пробирающиеся сквозь густые листья лесного покрова над каньоном придают этому месту таинственность.
После удивительной прогулки по каньону мы отправимся к городу Зугдиди, здесь будет небольшая остановка для перекуса перед длинной, но чарующей дорогой Сванетии.
Дорога в Сванетию, одна из самых красивых дорог нашей страны, это стоит увидеть и прочувствовать. Для тех, кто плохо переносит дорогу, лучше запастись средствами против укачивания. Но эта дорога стоит к себе внимания. Мы несколько раз остановимся полюбоваться красотой природы и отдохнуть по пути. Приблизительно время в пути с города Зугдиди занимает 3 часа, по дороге вы посмотрите тематические фильмы.
Заселение в гостиницу и будьте готовы мы до гостиницы доехать не сможем. Нас встретят у подножья горы, где расположилась старая часть города Местиа. Это самый древний уголок построенный с 8 века, среди Сванских башен расположились дома и отели в аутентичном стиле. Наш отель открыт хозяином дома, где его семья живёт, ещё с 8 века. Нас будут окружать башни 8-9 века, а современный интерьер и удобства в номере создадут неповторимый уют. Приедем мы к вечеру, возможно уже и темно, поужинать можно в отеле, здесь же вкуснейший ресторан на всю местность.
Сванетиа - городок Местиа
Мы приехали в каменные джунгли, в суровый быт ночью, в округе ничего не видно, но вы знаете, что вокруг вас возвышаются вершины гор. Утро. Встаем не очень рано, дабы отдохнуть после сложного пути, выглянув в окно перед вами открываются заснеженные вершины мохнатых горы и множество башен, стоящих, как оловянные солдатики, охраняя свои дома и фамилии.
Завтрак в гостинице с 9:00 до 11:00, но мы не будем терять время, чтобы успеть как можно больше получить наслаждения от этого чарующего края.
Поход до качелей Хешкили, после джип-тура даст возможность немного прийти в себя и полюбоваться ещё незабываемым местом недалеко от Местии.
Смотровая площадка на гору Ушба, кафешка над горными вершинами и бездонными ущельями. (по желанию подъем, бывает закрыта, в стоимость не входит)
Возможно как дополнительная опция при хорошей погоде поехать в общину Ушгули. Дорога сложная не с серпантинам и бездорожью над утёсами.
Возвращаемся в отель набираться сил, вечером соберёмся и будем делиться впечатлениями.
Менгрелиа - Колхидская низменость
Как же прекрасно спится на свежем воздухе, но пора вставать и спускаться на завтрак. Завтрак в гостинице с 9:00 После завтрака собираемся к 10:00 для выезда. Хочется остаться, но нас ждет Море. .. Помните, что нужно преодолеть вновь дорогу в низменность, но спуск всегда легче подъема.
Переезд в Батуми выезд с 10:00 - 10:30 По дороге мы остановимся на самой большой арочной Гэс - Энгурская Гэс, она заняла в мире пятое место по своим масштабам. По дороге будем не раз видеть прекрасное водохранилище с зелено-молочной водой. Это река Энгури вместе со своими детками, маленькими речушками собирается и у Гэс поднимается на высоту до 300 м.
Продолжим путь и если сегодня не понедельник заедем в гости к князьям Дадиани. Прекрасный дворец 19 века должен уйти на реставрацию, надеюсь этот сезон мы еще сможем посмотреть на интересные комнаты и предметы быта хозяев, здесь же посмертная маска Наполеона. Как она сюда попала мы узнаем на экскурсии во дворце или рядом с ним. Во дворце также хранятся уникальные экспонаты золотого фонда разного периода страны. Самым главным является рубаха Богородицы. Мы много узнаем о Богородице и ее покровительстве нашей стране, а пока мы продолжаем путь.
До Батуми осталось нам 2 часа езды, можно подкрепиться и отведать прекрасную менгрельскую кухню. Такого вы нигде больше не попробуете. Приехав в Батуми, заселение в гостиницу. которая находится в старом городе мы освобождаем вас и вы в праве делать, гулять как хотите, если конечно еще силы остались. Ночной Батуми, в сезон, очень привлекательный и мы советуем вам не оставаться в номерах, а насладиться прогулкой.
Магия Аджарии от горных водопадов до огней Батуми
Завтрак в гостинице c 8:00, здесь мы вам советуем встать пораньше и ухватиться за Сегодня наш ритм жизни меняется: на смену величественным хребтам Кавказа приходит лазурное Черное море и субтропическая свежесть Аджарии.
Утро: Солнце, море и полный релакс
Рекомендуем проснуться пораньше, чтобы застать самое ласковое солнце. Всего в 800 метрах от отеля вас ждет прекрасно оборудованный пляж.
Насладитесь утренним купанием и морским бризом. Это идеальное время, чтобы замедлиться, зарядиться энергией и перекусить перед основной программой.
День: Сокровища Высокогорной Аджарии После отдыха у воды мы отправимся вглубь региона, туда, где горы встречаются с облаками.
Водопады Аджарии: Мы посетим скрытые в тени реликтовых лесов природные каскады. Мощь падающей воды и прохлада горных ущелий создают здесь уникальный микроклимат. Вы узнаете историю этих мест и увидите знаменитые арочные мосты времен царицы Тамары.
Вечер: Вечерний Батуми и свобода выбора
Обзорная экскурсия: Мы познакомимся с Батуми — городом контрастов, где старинные кварталы соседствуют с футуристичными небоскребами. Пройдемся по знаменитому Бульвару, увидим движущуюся статую Али и Нино и почувствуем европейский шик этого портового города.
Свободное время: Вечер в Батуми полностью ваш. Вы можете отправиться на шоу танцующих фонтанов, заглянуть в одно из многочисленных казино или просто насладиться ужином с видом на закат и свежайшими аджарскими хачапури.
Винный тур В поисках Древа жизни
Сегодня мы отправляемся в Кахетию — край бесконечных виноградников и древних традиций. Мы не будем пробовать туристические напитки; наша цель — марочные вина премиум-класса и погружение в историю главных династий Грузии.
Путь через облака и историю
Гомборский перевал: Мы начнем день с захватывающего дух переезда через перевал (1692 м). Это два часа панорамных видов и чистого горного воздуха.
Телави и легендарный Платан: Мы проедем по улицам древней столицы Кахетии и остановимся у живого памятника природы — 900-летнего Платана. Здесь мы вспомним кадры из фильма Мимино и начнем наш разговор о том, что же на самом деле является Древом жизни для каждого грузина.
Аристократическая Грузия: Усадьба Цинандали Мы посетим родовое поместье князей Чавчавадзе. Именно здесь в 1841 году был основан первый винный завод европейского типа.
Прогуляемся по изысканному английскому парку;
Заглянем в дом-музей князя Александра Чавчавадзе;
Увидим знаменитую энотеку, где хранятся коллекционные вина столетней выдержки.
Секреты премиального виноделия: Шуми или Гранели Наступает время практики! Мы отправляемся на один из ведущих заводов региона (Шуми или Гранели) для дегустации вин премиум-класса. Вы узнаете разницу между европейской и традиционной квеври-технологией, а также сможете приобрести лучшие образцы напрямую от производителя по самым приятным ценам.
Кахетинское застолье и возвращение После насыщенной дегустации нас ждет традиционный обед. Вы попробуете дану и другие аутентичные блюда кахетинской кухни, которые идеально дополняют вкус местного вина. Обратный путь в Тбилиси займет около 2 часов по прямой и комфортной дороге.
Технические детали:
Встреча: 09:45 в лобби, выезд в 10:00.
Дорога: Обратите внимание, что путь через перевал включает серпантины.
Примечание: По техническим причинам 3-й и 4-й дни могут быть поменяны местами.
До новых встреч, друзья
Наша программа подошла к концу и мы благодарны Вам, что проехали с Востока на Запад всю Ваше большое грузинское путешествие от Востока до Запада подходит к финалу. Сегодня — время для неспешных прогулок, покупки сувениров и прощания с морем.
Утреннее море: Завтрак в отеле начинается с 8:00. Мы очень рекомендуем не упускать шанс и начать этот день с заплыва в чистом утреннем море — это лучший способ закрепить впечатления от отдыха.
Финал сказки: Наша программа завершается, и мы искренне благодарны вам за то, что вы доверили нам свои каникулы. Мы проехали через всю страну, видели горы, храмы и виноградники, делили хлеб и вино. Для нас в Грузии есть старая истина: Мы встречаем гостей, а провожаем друзей! . Мы не прощаемся, а просто готовим для вас новую сказку к следующему приезду.
Организационная информация:
Трансфер: Пожалуйста, заранее сообщите нам время вашего вылета, чтобы мы организовали своевременный трансфер.
Логистика вылета: Удобнее всего планировать обратный вылет прямо из аэропорта Батуми.
Если ваш самолет улетает из Тбилиси, вы можете вернуться в столицу с нашими сотрудниками.
Хотите остаться подольше? Если вы решили продлить свой отдых в солнечном Батуми еще на несколько дней, просто дайте нам знать — мы с радостью поможем продлить бронирование вашего номера в отеле.
Что включено
- Размещение в гостиницах 3 - 4 и гостевых домах с завтраками
- Услуги сертифицированного гида
- Транспортное обеспечение, транспортные затраты
- Трансферы с аэропорта Тбилиси в день старта тура и конца тура
- Приветственный ужин в первый день
- Входные билеты на достопримечательности
- Дегустация вина
- Wifi в машине на протяжении пути
- Сопровождение организатора тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание (обед, ужин)
- Поездка в общину Ушгули
- Страховка
- Трансфер с аэропорта Кутаиси (если таков нужен или билет на экспрес автобус)
- Ужин в ресторане в последний вечер с грузинской шоу программой (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Размещение Указано В Двухместных И Трехместных Номерах, При Желании Одноместного Номера Пройдите Консультацию.
Если 3 однополых (женщины или мужчины) хотят подселения и нет в группе четвертого, то размещение в трехместном номере или можете забронировать одноместное заселение с доплатой.
Возьмите с собой:
Обязательные вещи с собой:
Сменная обувь, комфортная
Один теплый костюм или толстовку и брюки для гор.
Платки на голову женщинам для посещения храмов
Мужчинам в шортах запрещается посещение храмов или нужно обмотаться фартуком
Купальный костюм
Хорошее настроение и положительный настрой - самое главное!
При бронировании тура вам будут высланы все детали поездки. Места остановки проверены временем, находятся в комфортных местах и оснащены всем необходимым для ночлега.
Перед туром за 2 недели ранее создаем общий чат всех участников для организационных вопросов. Прошу указать номер Вотсап при бронировании тура.
Компания оставляет за собой право при экстремальных условиях или технических проблемах, или при реставрации объектов культурных наследий не подлежащих погодных условиях заменить определенную локацию или поменять местами.
В случае технических проблем компания оставляет за собой право поменять отель на подобный представленный в туре или выше категорией.
При бронировании в последний момент возможно не быть достаточно свободных мест в забронированном отеле, мы обеспечим вам подобный отель неподалеку от группы.
Пожелания к путешественнику
Сообщите о ваших хронических заболеваниях, алергиях если они есть.
Желательное размещение в комнате (Dbl, Twin, Sngl)
Во время сообщите (за неделю до начала тура) о способе приезда или прилета для составления графика встреч.
Медицинская страховка на время путешествия
Не забудьте взять купальные костюмы.
При бронировании тура укажите верный номер, к которому привязан Whatsapp
