Описание тура
Если будете лететь самолётом в Батуми, выбирайте места Abc! Уже при посадке Вас ожидает невероятное зрелище побережья с видом нового, современного Батуми! Уверенна, с этой эмоцией восторга вы проведёте все 8 дней! Ваш отдых будет наполнен до краёв восхищением и информацией.
Наши гости очень любят этот тур. Сочетание пляжного отдыха, экскурсий в окрестностях Батуми и отдыха в горах, делает этот тур максимально наполненным впечатлениями.
Жемчужина Грузии - Сванетия станет украшением этого тура. Грузины говорят: Кто не видел Сванетию, тот не видел Грузию!
Мы обязательно поедем туда, переночуем в Местии, увидим селение Ушгули, которое считается самой высокогорной общиной в Европе, т к расположена на высоте 2200 м у подножия горы Шхара (5068 м). Ушгули входит в список Всемирного наследия Юнеско. Тут нет благ цивилизации и не ходит общественный транспорт. Вас ждёт машина времени с маршрутом в прошлое)
Программа тура по дням
Батуми вечерний
Мы встретим всех в аэропорту г. Батуми и на групповом трансфере отвезём в отель.
Разменяем рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.
Заселение в отель в центре города Батуми. Свободное время.
Можно сразу пойти на море и освежиться после дороги.
18:00 Вас ждёт вечерняя прогулка по центру Батуми. Красиво подсвеченный город, с множеством фонтанов, статуй и оригинальных зданий впечатлят Вас. Кстати, переводится слово Батуми со сванского языка, как камень.
19 век и современная история Батуми
08:00 Завтрак в отеле.
Отдых на море.
17:00-21:00 Пешая экскурсия по Батуми 19 века.
Посещаем Площадь Пьяццо.
Площадь Европы.
Статую Али и Нино, башню Чачи, башню Азбука, а также другие достопримечательности на набережной.
Возвращение в отель.
Фотоссесия. Махунцети. Мост царицы Тамары
08:00 Завтрак в отеле.
09.00 Сегодня начнём день с фотосессии на берегу моря рядом с аэропортом. Приедем к точному времени посадки самолёта и сделаем фантастические снимки с низколетящим самолётом. Вы ощутите мощь пролетающей стальной птицы над головой, а фотография восхитит Ваших друзей и родных. Торопитесь сделать такое фото, т. к. аэропорт будут переносить в другое место, подальше от города Батуми.
А затем поедем на экскурсию к 48 метровому водопаду Махунцети, там же можно освежиться в небольшом бассейне под водопадом! Увидим арочный мост царицы Тамары 12 века, построенный без всякого крепления и ограждения.
Остановимся на смотровой площадке и впечатлимся слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали.
Заедем на рыбный рынок, который является отдельной достопримечательностью Батуми! После обеда возвращаемся в отель ина пляж!
Возвращение в отель.
Парк Музыкантов. Парк Грузия в миниатюре
08:00 Завтрак в отеле.
Пляжный отдых.
15:00 Выезд в парк Музыкантов и парк Грузия в миниатюре. Красивый, ухоженный и оригинальный парк музыкантов не оставит Вас равнодушным. Тут можно вспомнить великих композиторов и услышать их музыку, которая доносится из микрофонов. Красота парка, прекрасная музыка создают особое очарование.
А Грузия в миниатюре как энциклопедия маршрутов по Грузии. В одном месте можно увидеть все достопримечательности Грузии, вобрать в себя историю, архитектуру, яркие имена тех, кто творил эту историю.
Предлагаем заехать в посёлок Уреки, который знаменит своим чёрным магнитным песком с высоким содержанием магнетита, которые создают магнитное поле низкой интенсивности и оздоравливают суставы, кожу, весь организм. Тут можно искупаться, зарыться и погреться в целебном песке.
18.00 Возвращение в отель.
Сванетия
08:00 Завтрак в отеле.
09.00 Выезд в Сванетию бриллиант Грузии. 11.30 Едем через город Зугдиди, где находится дворец князя Дадиани. Здесь хранится одна из трёх бронзовых масок Наполеона. Дело в том, что за князем Дадиани была замужем сестра жены Грибоедова Екатерина, а их дочка Саломе была замужем за племянником Наполеона. Он и привёз посмертную маску Наполеона после его смерти, которую можно увидеть в этом дворце. Во дворце можно увидеть реликвии принцев Самегрело и королевских семей Франции, России, Испании, библиотеку семьи Дадиани, посуду из хрусталя, фаянса и фарфора, картины русских передвижников, французских живописцев-баталистов и английских художников-маринистов.
Зайдём в музей и проведём здесь около часа. Музей не работает по понедельникам.
13.20 После Зугдиди проезжаем Ингурскую гидроэлектростанцию высотой в 270м, а в селе Хаиши увидим слияние двух рек Ингури и Накра. 17.30 Заселение в гостевой дом или в отель в Местии столице Сванетии. Свободное время.
В Местии есть музей всемирно известного альпиниста Хергиани (Высоцкий, Визбор посвятили ему песни). Можно посетить по желанию за доп. плату.
Местия. Ушгули
08:00 Завтрак в отеле.
09.00 Идём знакомиться со Сванетией!
В Местии можно подняться на канатке к горе Хацвали, откуда открывается потрясающий вид (по желанию, за доп. плату 25 лари) или на джипах (по желанию, за доп. плату 200-250 лари на 6-7 человек) на самое высокое село Европы Ушгули, в переводе бесстрашное сердце.
Также, по желанию можно организовать пеший проход на 2,5 часа к леднику Ушба.
Селение находится у подножья Безенгийской стены, это самый высокий участок гребня Главного Кавказского хребта. Тут находится самая высокая точка Грузии - гора Шхара 5203 м., а селение Ушгули расположено на высоте 2200 м.
Зайдём в Церковь Ламария, которая считается самым святым местом для жителей Ушгули, пропитанной многовековой историей и духом Сванетии.
В Ушгули вы увидите самые древние сванские башни, им более тысячи лет. Они отлично сохранились до наших дней. В отличие от окружающих горных массивов, Ушба имеет двойную вершину, склоны которой обрываются крутыми 1,5-километровыми стенами из красного гранита: Название Ушбы переводится со сванского языка как гора, приносящая беды или Шабаш ведьм. Такое имя нередко связывают с легендой об охотнике Беткеле,
14.00 Выезд в Батуми.
21.00 Заселение в отель в центре города Батуми.
Батуми
08:00 Завтрак в отеле. Свободный день.
Пляж. Прогулки по городу. Покупка сувениров.
Возвращение в отель.
Выезд
08:00 Завтрак в отеле.
Групповой трансфер в аэропорт Батуми с 12:00 до 13:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в двухместном номере в отелях Батуми и Местии
- Питание: завтраки
- Трансфер по программе на комфортабельном минивене или Мерседес Спринтере
- Экскурсионная программа с местным гидом
- Транспортная страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Входные билеты
- Питание: обеды, ужины (стоимость обеда в среднем 45 - 55 лари, по текущему курсу это около 1 5 00-1 6 00 руб. Цена за ужин зависит от вашего выбора блюд и от уровня кафе или ресторана)
- Канатная дорога по желанию
- Джипы по желанию
- Сувениры
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Примерная температура в Грузии:
Лето: (+24… +42C);
Осень/Весна: (+15… +32C);
Зима: (- 5… - +20C).
В нашем автопарке имеются следующие машины:
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);
Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;
Toyota corolla (5 мест).
Ждем тебя, наш гость!
Пожелания к путешественнику
Правила Въезда В Грузию:
Въезд для граждан Рф осуществляется по заграничному паспорту. Внутренний паспорт Рф не подходит для пересечения границы.
Виза не требуется (срок пребывания до 365 дней).
Срок действия загранпаспорта должен покрывать всю дату поездки (рекомендуемый запас — не менее 3 месяцев до окончания срока действия).
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 113000 рублей / 3950 лари.
В высокий сезон возможна равноценная замена отеля.
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.