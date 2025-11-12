Четыре дня в горах Сванетии: сердце Кавказа

Описание тура

Грузины говорят, кто не был в Сванетии, не был в Грузии!

И не просто так - это самые красивые горы на Кавказе, ведь не зря их называют Сердцем Кавказа!

Белые пики гор Большого Кавказского хребта, ярко-зеленые долины, сползающие вниз ледники, полноводные водопады, изумрудные озера. Не передать словами, как тут красиво.

За 4 дня мы увидим:

  • дворец Дадиани

  • ледники Чалаади и Шхара

  • озера Корульди и водопады Шдугра

  • вольный город Местиа и высокогорную общину Ушгули

  • красочные смотровые Верхней Сванетии

В этом туре можно взять еще один доп. день до тура, а также один доп. день после тура, чтобы увидеть регион Самегрело с каньонами и водопадами, а также Нижнюю Сванетию и Рачу. (если вам нужна ссылка на программу с доп. днями - напишите мне в чате).

Группу сопровождает русскоязычный гид, что в этом регионе, поверьте, крайняя редкость!

Программа тура по дням

1 день

Дворец Дадиани и подъем в горы вольной Сванетии

  • Встречаемся в 7:00 в Кутаиси и отправляемся в г. Зугдиди.

  • Посетим дворец правителей Самегрело - князей Дадиани, в котором хранится оригинал посмертной маски Наполеона Бонапарта.

  • В одной знаменитой сванской песне поется: Если ты не бывал в Сванетии - ты не видел Грузию.

  • Это один из самых высокогорных регионов всего Кавказа, в котором живёт отдельный народ, говорящий на своём языке, сохранивший древние традиции, архитектуру, кухню и любовь к свободе.

  • Во время подъёма в Сванетию нас ждут завораживающие горные пейзажи.

  • Увидим крупнейшую на Кавказе Ингурскую Гэс и изумрудное Ингурское водохранилище.

  • Остановимся на смотровых площадках в горах для отдыха и лучших фото с видами на водопады, бурные воды Ингури и снежные шапки Сванского хребта.

  • К закату поднимемся на смотровую Хешкили с видами на заснеженный хребет и альпийские луга.

  • Покатаемся на качелях, парящих над пропастью, и сделаем сногсшибательные фото.

  • Ну а после пойдем в ресторан знакомиться со сванской кухней и слушать сванские песни.

  • Завтрак в этот день в стоимость тура не включен. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице пос. Местиа.

2 день

Ледник Чалаади, озера Корульди, крест над Местиа

  • Утром отправляемся на ледник Чалаади (можно взять лошадей до начала пешей тропы или добраться туда на нашей машине). Маршрут треккинга - 2,4 км. с набором высоты около 250 метров.

  • После обеда на джипах поднимемся на отметку 2750 метров над уровнем моря к высокогорным озерам Корульди с альпийскими лугами и снежными шапками гор вокруг.

  • По пути остановимся на очень известной смотровой Крест над Местиа с потрясающими видами.

  • Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице пос. Местиа.

3 день

Гора-убийца Ушба, водопады Шдугра, Местиа

  • После завтрака едем в село Мазери к подножию горы-убийцы Ушбы, овеянной мрачными легендами. Эта двурогая красавица - главная героиня местных пейзажей Сванетии.

  • Нас ждет непростой подъем к грандиозным по своему масштабу водопадам Шдугра, находящимся на границе с Кабардой.

  • Виды, которые открываются от подножия водопадов, поверьте мне, вы не забудете никогда.

  • И ради этих видов однозначно стоит преодолеть сложный путь к водопадам. Маршрут составит 3,6 км. с набором высоты около 500 метров (на пути будут два достаточно крутых подъема). Примечание: за дополнительную плату можно арендовать лошадей.

  • После обеда пойдем знакомиться с местным бытом вольного народа. Прогуляемся среди сотен сванских башен и посетим традиционный средневековый сванский дом, где уже сотни лет ничего не менялось, вплоть до мебели.

  • Закат будем встречать на Хацвали, куда поднимемся по канатной дороге. Отсюда открываются виды на одну из главных вершин Грузии - нашу двурогую Ушбу.

  • Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице пос. Местиа.

4 день

Высокогорная община Ушгули и ледник Шхара

  • Сегодня заедем в небольшую сванскую деревню Цвирми, откуда видны все окрестные долины и снежные пики гор Кавказского хребта. Вокруг будет безмятежная тишина, нарушаемая только звоном колокольчиков на шеях пасущихся на лугах коров.

  • Посетим одинокую башню любви на берегу Ингури и услышим её легенду.

  • Увидим общину Ушгули, по некоторым данным, считающуюся самым высокогорным постоянным поселением в Европе, где можно попробовать настоящий сванский кубдари из продуктов, выращенных на местных альпийских лугах, с видом на высочайшую вершину Грузии - Шхару.

  • И отправимся к леднику Шхара, откуда берёт своё начало красавица-река Ингури. Маршрут составит около 2,6 км. с набором высоты 300 метров.

  • Поднимемся на смотровую площадку одной из трёх самых знаменитых пиков Сванетии - Тетнульди.

  • Завтрак в гостинице. Обед в кафе за доп. плату. После обеда будет организован групповой трансфер в г. Кутаиси. Ориентировочное время прибытия - 22:00. Обратные билеты брать строго на следующий день.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на всем протяжении маршрута
  • Проживание в гостиницах с 2-х или 3-х местным (по запросу) размещением
  • Питание: завтрак (в первый день тура не включен)
  • Работа гида и сопровождение на маршруте
  • Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
Что не входит в цену
  • Авиа и жд билеты
  • Трансфер до Кутаиси в первый день тура
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатную дорогу Хацвали (около 600 руб.)
  • Аренда лошадей на водопад Шдугра и к началу пешей тропы на ледник Чалаади (около 4000-4500 руб. /лошадь)
  • Входные билеты в музеи Местиа (около 100 руб.)
  • Доплата за одноместное размещение (6000 рублей)
О чём нужно знать до поездки

  • Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

  • В случае если Вы едите один или одна, возможно одноместное проживание с доплатой или проживание с подселением в 2-х или 3-х местный номер к туристам такого же пола без доплаты, но только при наличии туристов, согласных на подселение. Если в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.

Пожелания к путешественнику

  • До бронирования тура турист должен проверить:

-срок действия загранпаспорта (чтобы загранпаспорт был действителен на момент окончания поездки)

-отсутствие ограничений на выезд за рубеж.

Организатор не несёт ответственности за отказ туристу во въезде в Грузию.

  • Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.

  • Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.

  • Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно надеть треккинговые ботинки или кроссовки. Не рекомендую надевать сандали (если они не туристические).

  • Рекомендуем треккинговые палки, если есть в наличии и вы умеете ими пользоваться. Также в некоторых местах на маршруте их можно будет взять напрокат

  • Багажник абсолютно любого авто ограничен в размерах, поэтому просим брать с собой чемодан/сумку не более размера М.

Визы

Виза гражданам России для въезда в Грузию не требуется.

Требуется полис обязательного медицинского страхования для въезжающих иностранных граждан на весь срок пребывания в стране (с покрытием экстренных амбулаторных услуг минимум на 5000 долларов Сша и стационарного лечения не менее чем на 30 000 долларов Сша).

Для въезда в Грузию гражданину России необходимо иметь действительный заграничный паспорт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я пришла в туризм осознанно — в тот момент, когда поняла, что хочу заниматься делом, которое действительно вдохновляет. Сначала были маршруты по Северному Кавказу — региону, который покорил меня сочетанием
гостеприимства, невероятной природы, богатой культуры и людей, которые всегда готовы помочь. Там я получила первый серьёзный опыт организации многодневных маршрутов и поняла, что хочу развиваться дальше. Со временем география моих туров расширилась. Появились программы по Азербайджану, Грузии, Узбекистану, Беларуси и другим направлениям. Мне важно вам показать не только самые красивые места, но и познакомить с культурой региона и с людьми, которые там живут. А еще я хочу, чтобы каждый, кто едет с нами, чувствовал себя не туристом, а гостем. Чтобы поездка давала не только новые впечатления, но и отдых от ритма повседневности, позволяя по‑настоящему выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому с особой тщательностью подбираю в команду гидов, которую создают соответствующую атмосферу в турах. Каждый из нас - с огромной энергией, ярким характером и с неиссякаемым оптимизмом.

