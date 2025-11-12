Описание тура
Грузины говорят, кто не был в Сванетии, не был в Грузии!
И не просто так - это самые красивые горы на Кавказе, ведь не зря их называют Сердцем Кавказа!
Белые пики гор Большого Кавказского хребта, ярко-зеленые долины, сползающие вниз ледники, полноводные водопады, изумрудные озера. Не передать словами, как тут красиво.
За 4 дня мы увидим:
дворец Дадиани
ледники Чалаади и Шхара
озера Корульди и водопады Шдугра
вольный город Местиа и высокогорную общину Ушгули
красочные смотровые Верхней Сванетии
В этом туре можно взять еще один доп. день до тура, а также один доп. день после тура, чтобы увидеть регион Самегрело с каньонами и водопадами, а также Нижнюю Сванетию и Рачу. (если вам нужна ссылка на программу с доп. днями - напишите мне в чате).
Группу сопровождает русскоязычный гид, что в этом регионе, поверьте, крайняя редкость!
Программа тура по дням
Дворец Дадиани и подъем в горы вольной Сванетии
Встречаемся в 7:00 в Кутаиси и отправляемся в г. Зугдиди.
Посетим дворец правителей Самегрело - князей Дадиани, в котором хранится оригинал посмертной маски Наполеона Бонапарта.
В одной знаменитой сванской песне поется: Если ты не бывал в Сванетии - ты не видел Грузию.
Это один из самых высокогорных регионов всего Кавказа, в котором живёт отдельный народ, говорящий на своём языке, сохранивший древние традиции, архитектуру, кухню и любовь к свободе.
Во время подъёма в Сванетию нас ждут завораживающие горные пейзажи.
Увидим крупнейшую на Кавказе Ингурскую Гэс и изумрудное Ингурское водохранилище.
Остановимся на смотровых площадках в горах для отдыха и лучших фото с видами на водопады, бурные воды Ингури и снежные шапки Сванского хребта.
К закату поднимемся на смотровую Хешкили с видами на заснеженный хребет и альпийские луга.
Покатаемся на качелях, парящих над пропастью, и сделаем сногсшибательные фото.
Ну а после пойдем в ресторан знакомиться со сванской кухней и слушать сванские песни.
Завтрак в этот день в стоимость тура не включен. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице пос. Местиа.
Ледник Чалаади, озера Корульди, крест над Местиа
Утром отправляемся на ледник Чалаади (можно взять лошадей до начала пешей тропы или добраться туда на нашей машине). Маршрут треккинга - 2,4 км. с набором высоты около 250 метров.
После обеда на джипах поднимемся на отметку 2750 метров над уровнем моря к высокогорным озерам Корульди с альпийскими лугами и снежными шапками гор вокруг.
По пути остановимся на очень известной смотровой Крест над Местиа с потрясающими видами.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице пос. Местиа.
Гора-убийца Ушба, водопады Шдугра, Местиа
После завтрака едем в село Мазери к подножию горы-убийцы Ушбы, овеянной мрачными легендами. Эта двурогая красавица - главная героиня местных пейзажей Сванетии.
Нас ждет непростой подъем к грандиозным по своему масштабу водопадам Шдугра, находящимся на границе с Кабардой.
Виды, которые открываются от подножия водопадов, поверьте мне, вы не забудете никогда.
И ради этих видов однозначно стоит преодолеть сложный путь к водопадам. Маршрут составит 3,6 км. с набором высоты около 500 метров (на пути будут два достаточно крутых подъема). Примечание: за дополнительную плату можно арендовать лошадей.
После обеда пойдем знакомиться с местным бытом вольного народа. Прогуляемся среди сотен сванских башен и посетим традиционный средневековый сванский дом, где уже сотни лет ничего не менялось, вплоть до мебели.
Закат будем встречать на Хацвали, куда поднимемся по канатной дороге. Отсюда открываются виды на одну из главных вершин Грузии - нашу двурогую Ушбу.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице пос. Местиа.
Высокогорная община Ушгули и ледник Шхара
Сегодня заедем в небольшую сванскую деревню Цвирми, откуда видны все окрестные долины и снежные пики гор Кавказского хребта. Вокруг будет безмятежная тишина, нарушаемая только звоном колокольчиков на шеях пасущихся на лугах коров.
Посетим одинокую башню любви на берегу Ингури и услышим её легенду.
Увидим общину Ушгули, по некоторым данным, считающуюся самым высокогорным постоянным поселением в Европе, где можно попробовать настоящий сванский кубдари из продуктов, выращенных на местных альпийских лугах, с видом на высочайшую вершину Грузии - Шхару.
И отправимся к леднику Шхара, откуда берёт своё начало красавица-река Ингури. Маршрут составит около 2,6 км. с набором высоты 300 метров.
Поднимемся на смотровую площадку одной из трёх самых знаменитых пиков Сванетии - Тетнульди.
Завтрак в гостинице. Обед в кафе за доп. плату. После обеда будет организован групповой трансфер в г. Кутаиси. Ориентировочное время прибытия - 22:00. Обратные билеты брать строго на следующий день.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Проживание в гостиницах с 2-х или 3-х местным (по запросу) размещением
- Питание: завтрак (в первый день тура не включен)
- Работа гида и сопровождение на маршруте
- Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты
- Трансфер до Кутаиси в первый день тура
- Обеды и ужины
- Билеты на канатную дорогу Хацвали (около 600 руб.)
- Аренда лошадей на водопад Шдугра и к началу пешей тропы на ледник Чалаади (около 4000-4500 руб. /лошадь)
- Входные билеты в музеи Местиа (около 100 руб.)
- Доплата за одноместное размещение (6000 рублей)
О чём нужно знать до поездки
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
В случае если Вы едите один или одна, возможно одноместное проживание с доплатой или проживание с подселением в 2-х или 3-х местный номер к туристам такого же пола без доплаты, но только при наличии туристов, согласных на подселение. Если в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.
Пожелания к путешественнику
До бронирования тура турист должен проверить:
-срок действия загранпаспорта (чтобы загранпаспорт был действителен на момент окончания поездки)
-отсутствие ограничений на выезд за рубеж.
Организатор не несёт ответственности за отказ туристу во въезде в Грузию.
Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.
Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.
Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно надеть треккинговые ботинки или кроссовки. Не рекомендую надевать сандали (если они не туристические).
Рекомендуем треккинговые палки, если есть в наличии и вы умеете ими пользоваться. Также в некоторых местах на маршруте их можно будет взять напрокат
Багажник абсолютно любого авто ограничен в размерах, поэтому просим брать с собой чемодан/сумку не более размера М.
Визы
Виза гражданам России для въезда в Грузию не требуется.
Требуется полис обязательного медицинского страхования для въезжающих иностранных граждан на весь срок пребывания в стране (с покрытием экстренных амбулаторных услуг минимум на 5000 долларов Сша и стационарного лечения не менее чем на 30 000 долларов Сша).
Для въезда в Грузию гражданину России необходимо иметь действительный заграничный паспорт.
