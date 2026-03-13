Горы, море и вино: перезагрузка

Этот тур по Грузии - отличная возможность познакомиться с культурой
Описание тура

Этот тур по Грузии - отличная возможность познакомиться с культурой, природой и кулинарными традициями страны и всего за 6 дней проехать через всю страну. Это будет яркое и насыщенное путешествие по самым красивым и интересным местам Грузии, полное новых открытий и гастрономических удовольствий.

Вас ждут прогулки по старинным улочкам Тбилиси, посещение знаменитых серных бань (по желанию), поездка в романтический город Сигнахи с потрясающими видами на Алазанскую долину и дегустация лучших грузинских вин на одной из частных виноделен с кулинарным мастер-классом.

Посетим святое место погребения Нино в монастыре Бодбе. Увидим высокогорный посёлок в Грузии - Степацминда, знаменитый своими видами на гору Казбег и Троицкую церковь в Гергети. А по пути сделаем остановку у Арки Дружбы Народов и живописного Жинвальского водохранилища с бирюзовыми водами.

Вторая часть путешествия пройдет по Западной части Грузии, в сторону Черного моря - побываем в древней столице Грузии - Мцхета и прогуляемся по этому городку, заглянем в главный Кафедральный собор Светицховели. Посетим Мартвильские каньон, где природа Грузии раскрывается во всей своей красе или в пещеры Прометея, в зависимости от погоды.

Остаток путешествия проведем в Батуми у Черного моря отдыхая после насыщенного путешествия.

  • Грузинская кухня, мастер-класс и дегустация вин на частной винодельне

  • Посетим главные духовные места и величественные многовековые храмы

  • Погуляем по старому городу в Тбилиси и проведем вечер в аутентичном ресторане

  • Побываем в высогорных регионах Кавказа с видами на Казбег

  • Проедем по военно-грузинской дороге с потрясающими видами на Кавказский хребет

  • Посетим Мартвильский каньон

  • Отдых в Батуми с его прибрежной атмосферой, аджарская кухня и море

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство. Сити-тур по Тбилиси

  1. Вы можете прилететь любым удобным рейсом в Тбилиси мы вас встретим и отвезем в гостиницу

  2. Вы можете прилететь в Владикавказ, мы поможем с организацией трансфера в Тбилиси

Если вы прилетите заранее, то мы можем забронировать для вас дополнительные ночи в отеле. В свободное время пришлем гайд по Тбилиси, чем можно заняться в свободное время

После встречи в аэропорту мы отвезем вас в отель. У вас будет свободное время до вечера, чтобы отдохнуть от дороги, обменять деньги и купить сим-карту при необходимости

Вечером встречаемся с группой и гидом, знакомимся и отправляемся в сити-тур. Погуляем по старому городу и центральной части Тбилиси, где находятся все основные достопримечательности.

План на день:

  • Трансфер и заселение в гостиницу. Отдых

  • Встреча и знакомство

  • Сити-тур по Тбилиси

  • Отдых

2 день

Кахетия: Сигнахи, Бодбе, дегустации и мастер-класс

После завтрака мы отправляемся в один из самых важных регионов Грузии - Кахетия. По дороге остановимся в небольшом поселке и устроим пикник с свежим хлебом. Затем поедем в Сигнахи, прогуляемся по итальянским улочкам и пройдем по древней крепостной стене с видом на Алазанскую долину и посетим знаковое для Грузии место - монастырь Бодбе.

После прогулки отправимся в одну из виноделен - попробуем вина, узнаем о Грузинской технологии производства и проведем кулинарный мастер-класс с ужином

План на день:

  • Поездка в Кахетию

  • Пикник с приготовлением хлеба

  • Сигнахи и монастырь Бодбе

  • Винодельня: дегустация и кулинарный мастер-класс

  • Возвращение в Тбилиси

3 день

Мцхета, Арка дружбы и виды на Казбег

После завтрака отправимся по военно-грузинской дороге с потрясающими видами на Кавказский хребет. Заедем в древнюю столицу Грузии - Мцхета, погуляем по старинным улочкам и заглянем в главный Кафедральный собор Светицховели

Дальше едемв высокогорный посёлок в Грузии - Степацминда, знаменитый своими видами на гору Казбег и Троицкую церковь в Гергети. А по пути сделаем остановку у арки Дружбы Народов и живописного Жинвальского водохранища с бирюзовыми водами

План на день:

  • Мцхета и собор Светицховели

  • Жинвальское водохранилище и арка Дружбы народов

  • Гергети, Троицкая церковь и смотровая на Казбег

  • Возвращение в Тбилиси.

4 день

Дорога в Батуми и Мартвильский Каньон

Сегодня мы выселяемся из гостиницы в Тбилиси и едем через всю Грузию в Батуми

Выселение из гостиницы, завтрак и отправляемся в сторону Черного моря - Батуми. Нас ждет длинная дорога, поэтому по пути сделаем останвки на обед и осмотр Мартвильского каньона или Пещеры Прометея (в зависимости от погоды). Ближе к вечеру мы приедем в Батуми, заселимся в гостиницу, ужин и отдых.

Тайминг:

  • Выселение из гостиницы с вещами и переезд в Батуми.

  • Остановка в Мартвильском каньоне

  • Прибытие в Батуми

5 день

Отдых в Батуми. Свободный день

Свободный день для отдыха на берегу Черного моря, после насыщенной поездки. В этот день можно выспаться и посвятить его себе.

Кому не нравится лежать на пляже, то можно погулять по городу, паркам, посмотреть старую и новую часть города, или съездить в Ботанический сад или подняться по канатной дороге на гору Арго. Посетить Спа или устроить шопинг

Мы подготовили для вас гайд по Батуми с местами и локациями, где можно погулять, что посмотреть и где покушать

6 день

Отдых у моря и завершение тура

Финальный день путешествия по Грузии. Как правило гости покупают сувениры, отдыхают у моря или гуляют по городу. После выселения из гостиницы вы можете оставить вещи на ресепшн и ждать отправления в аэропорт. В аэропорт организуем индивидуальные трансферы, поэтому можете выбрать любой удобный рейс

План на день:

  • Завтрак и отдых

  • Выселение из гостиницы, свободное время

  • Трансфер в аэропорт

  1. Если вы улетаете из Тбилиси/Владикавказа, то мы поможем с организацией трансфера.

  2. Если вы хотите задержаться после тура, сообщите при бронировании, мы можем продлить для вас гостиницу

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (3 ночи в Тбилиси)
  • Проживание (2 ночи в Батуми)
  • Завтраки
  • Входные билеты на платные локации
  • Трансфер и сопровождения гида по локациям
  • Посещение винодельни (дегустация, мастер-класс или экскурсия)
  • Сити-тур в Тбилиси
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи
  • Алазанская долина
  • Мцхета и собор Светицховели
  • Арка Дружбы Народов
  • Смотровая на Жинвальское водохранилище
  • Троицкая церковь (Гергети) и смотровая на Казбег
  • Мартвильский каньон / Пещеры Прометея / Уплисцихе (одна из локаций в зависимости от погоды)
  • Отдых в Батуми
  • Посещение серных бань (дополнительно по желанию)
  • Пикник в Кахетии
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды/ужины (кроме пикника и кулинарного мастер-класса в Кахетии)
  • Дополнительные услуги и услуги по желанию
О чём нужно знать до поездки

Программа поездки легкая и комфортная, не требует специальной физической подготовки

Пожелания к путешественнику

Старт путешествия в Тбилиси в 17 часов, можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ (Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно)

Финиш путешествия в Батуми в 12 часов, можно вылететь из Батуми или Тбилиси/Владикавказ (Поможем с организацией трансфера/билетами на автобус или поезд в Тбилиси/Владикавказ)

Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне и я вам подберу подходящий вариант

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

