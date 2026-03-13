Этот тур по Грузии - отличная возможность познакомиться с культурой, природой и кулинарными традициями страны и всего за 6 дней проехать через всю страну. Это будет яркое и насыщенное путешествие по самым красивым и интересным местам Грузии, полное новых открытий и гастрономических удовольствий.
Вас ждут прогулки по старинным улочкам Тбилиси, посещение знаменитых серных бань (по желанию), поездка в романтический город Сигнахи с потрясающими видами на Алазанскую долину и дегустация лучших грузинских вин на одной из частных виноделен с кулинарным мастер-классом.
Посетим святое место погребения Нино в монастыре Бодбе. Увидим высокогорный посёлок в Грузии - Степацминда, знаменитый своими видами на гору Казбег и Троицкую церковь в Гергети. А по пути сделаем остановку у Арки Дружбы Народов и живописного Жинвальского водохранилища с бирюзовыми водами.
Вторая часть путешествия пройдет по Западной части Грузии, в сторону Черного моря - побываем в древней столице Грузии - Мцхета и прогуляемся по этому городку, заглянем в главный Кафедральный собор Светицховели. Посетим Мартвильские каньон, где природа Грузии раскрывается во всей своей красе или в пещеры Прометея, в зависимости от погоды.
Остаток путешествия проведем в Батуми у Черного моря отдыхая после насыщенного путешествия.
Грузинская кухня, мастер-класс и дегустация вин на частной винодельне
Посетим главные духовные места и величественные многовековые храмы
Погуляем по старому городу в Тбилиси и проведем вечер в аутентичном ресторане
Побываем в высогорных регионах Кавказа с видами на Казбег
Проедем по военно-грузинской дороге с потрясающими видами на Кавказский хребет
Посетим Мартвильский каньон
Отдых в Батуми с его прибрежной атмосферой, аджарская кухня и море
Программа тура по дням
Встреча и знакомство. Сити-тур по Тбилиси
Вы можете прилететь любым удобным рейсом в Тбилиси мы вас встретим и отвезем в гостиницу
Вы можете прилететь в Владикавказ, мы поможем с организацией трансфера в Тбилиси
Если вы прилетите заранее, то мы можем забронировать для вас дополнительные ночи в отеле. В свободное время пришлем гайд по Тбилиси, чем можно заняться в свободное время
После встречи в аэропорту мы отвезем вас в отель. У вас будет свободное время до вечера, чтобы отдохнуть от дороги, обменять деньги и купить сим-карту при необходимости
Вечером встречаемся с группой и гидом, знакомимся и отправляемся в сити-тур. Погуляем по старому городу и центральной части Тбилиси, где находятся все основные достопримечательности.
План на день:
Трансфер и заселение в гостиницу. Отдых
Встреча и знакомство
Сити-тур по Тбилиси
Отдых
Кахетия: Сигнахи, Бодбе, дегустации и мастер-класс
После завтрака мы отправляемся в один из самых важных регионов Грузии - Кахетия. По дороге остановимся в небольшом поселке и устроим пикник с свежим хлебом. Затем поедем в Сигнахи, прогуляемся по итальянским улочкам и пройдем по древней крепостной стене с видом на Алазанскую долину и посетим знаковое для Грузии место - монастырь Бодбе.
После прогулки отправимся в одну из виноделен - попробуем вина, узнаем о Грузинской технологии производства и проведем кулинарный мастер-класс с ужином
План на день:
Поездка в Кахетию
Пикник с приготовлением хлеба
Сигнахи и монастырь Бодбе
Винодельня: дегустация и кулинарный мастер-класс
Возвращение в Тбилиси
Мцхета, Арка дружбы и виды на Казбег
После завтрака отправимся по военно-грузинской дороге с потрясающими видами на Кавказский хребет. Заедем в древнюю столицу Грузии - Мцхета, погуляем по старинным улочкам и заглянем в главный Кафедральный собор Светицховели
Дальше едемв высокогорный посёлок в Грузии - Степацминда, знаменитый своими видами на гору Казбег и Троицкую церковь в Гергети. А по пути сделаем остановку у арки Дружбы Народов и живописного Жинвальского водохранища с бирюзовыми водами
План на день:
Мцхета и собор Светицховели
Жинвальское водохранилище и арка Дружбы народов
Гергети, Троицкая церковь и смотровая на Казбег
Возвращение в Тбилиси.
Дорога в Батуми и Мартвильский Каньон
Сегодня мы выселяемся из гостиницы в Тбилиси и едем через всю Грузию в Батуми
Выселение из гостиницы, завтрак и отправляемся в сторону Черного моря - Батуми. Нас ждет длинная дорога, поэтому по пути сделаем останвки на обед и осмотр Мартвильского каньона или Пещеры Прометея (в зависимости от погоды). Ближе к вечеру мы приедем в Батуми, заселимся в гостиницу, ужин и отдых.
Тайминг:
Выселение из гостиницы с вещами и переезд в Батуми.
Остановка в Мартвильском каньоне
Прибытие в Батуми
Отдых в Батуми. Свободный день
Свободный день для отдыха на берегу Черного моря, после насыщенной поездки. В этот день можно выспаться и посвятить его себе.
Кому не нравится лежать на пляже, то можно погулять по городу, паркам, посмотреть старую и новую часть города, или съездить в Ботанический сад или подняться по канатной дороге на гору Арго. Посетить Спа или устроить шопинг
Мы подготовили для вас гайд по Батуми с местами и локациями, где можно погулять, что посмотреть и где покушать
Отдых у моря и завершение тура
Финальный день путешествия по Грузии. Как правило гости покупают сувениры, отдыхают у моря или гуляют по городу. После выселения из гостиницы вы можете оставить вещи на ресепшн и ждать отправления в аэропорт. В аэропорт организуем индивидуальные трансферы, поэтому можете выбрать любой удобный рейс
План на день:
Завтрак и отдых
Выселение из гостиницы, свободное время
Трансфер в аэропорт
Если вы улетаете из Тбилиси/Владикавказа, то мы поможем с организацией трансфера.
Если вы хотите задержаться после тура, сообщите при бронировании, мы можем продлить для вас гостиницу
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (3 ночи в Тбилиси)
- Проживание (2 ночи в Батуми)
- Завтраки
- Входные билеты на платные локации
- Трансфер и сопровождения гида по локациям
- Посещение винодельни (дегустация, мастер-класс или экскурсия)
- Сити-тур в Тбилиси
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Алазанская долина
- Мцхета и собор Светицховели
- Арка Дружбы Народов
- Смотровая на Жинвальское водохранилище
- Троицкая церковь (Гергети) и смотровая на Казбег
- Мартвильский каньон / Пещеры Прометея / Уплисцихе (одна из локаций в зависимости от погоды)
- Отдых в Батуми
- Посещение серных бань (дополнительно по желанию)
- Пикник в Кахетии
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды/ужины (кроме пикника и кулинарного мастер-класса в Кахетии)
- Дополнительные услуги и услуги по желанию
О чём нужно знать до поездки
Программа поездки легкая и комфортная, не требует специальной физической подготовки
Пожелания к путешественнику
Старт путешествия в Тбилиси в 17 часов, можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ (Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно)
Финиш путешествия в Батуми в 12 часов, можно вылететь из Батуми или Тбилиси/Владикавказ (Поможем с организацией трансфера/билетами на автобус или поезд в Тбилиси/Владикавказ)
Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне и я вам подберу подходящий вариант