Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Все выходы будут налегке, берём с собой только то, что может понадобиться в течении дня. Ночёвки в отборных гостевых домах с красивыми видами вокруг, с санузлом в номере, и прекрасной грузинской едой на завтрак и ужин. При этом, пересечём всю дальнюю Сванетию и посмотрим самое интересное. Походим большие насыщенные треки, но желающие смогут сократить маршрут чтобы было по силам. Вблизи увидим огромные ледники, водопады и мощные горы вокруг, посетим старинные сванские дома и музеи сванского быта, сможем подняться в сванскую башню и спуститься в знаменитую Пещеру Прометея.

А также вы сможете самостоятельно погулять по Тбилиси и Батуми и отдохнуть на Чёрном море.

Сочетание больших красивейших гор и уникального местного колорита насыщают впечатлениями до предела. Плюс прогулки по Тбилиси и Батуми добавят ещё больше красок. И Чёрное море. Ну а грузинская еда только ради неё уже стоит ехать!

Эта программа по Сванетии специально адаптирована под участников, которым хочется поехать на трекинг в Грузии без тяжёлых рюкзаков. Этот тур позволяет увидеть всё самое интересное, но в комфортном режиме. Вы можете приехать с чемоданом и взять маленький рюкзачок для выходов.

В Сванетии у нас будет 2 точки базирования, расположенные на 2-х противоположных концах региона, плюс мы посетим Местию. Это позволит быстро посмотреть разнообразные и наиболее интересные места, и составить общее представление о крае Сванов в целом. При этом, каждый сможет варьировать нагрузку исходя из физической формы и самочувствия: пройти выход полностью или вернуться на полпути или устроить себе день отдыха и погулять в окрестностях деревни. Первое место базирования будет недалеко от Местии — столицы Сванетии, но не в ней, потому, что там сейчас уже много новостроя, а виды окрестных гор не особо красивые. Поэтому мы расположимся неподалёку, в маленькой аутентичной деревне Мазери с прекрасным видом на Ушбу — пожалуй, самую известную местную гору. Отсюда мы сделаем 2 наиболее интересных выхода, которые позволят увидеть разнообразные красоты природы (водопады, высокогорные озёра, ледники) и насладиться видами Ушбы, Тетнульда и других гор и долин с разных точек.

Потом по программе тура нам предстоит переезд в самый дальний угол Сванетии, куда стремятся попасть все туристы — колоритную общину Ушгули и трекинг в окрестностях. Там нас ждёт ещё одна знаменитая гора — Шхара. Один из выходов будет к ней. Второй — видовой подъем на Сванетский хребет.

Все выходы достаточно серьёзные по протяженности и набору высоты, но не являются технически сложными и без тяжелых рюкзаков нам будет намного легче идти. И, как было сказано, нагрузку можно будет варьировать.