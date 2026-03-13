Описание тура
Все выходы будут налегке, берём с собой только то, что может понадобиться в течении дня. Ночёвки в отборных гостевых домах с красивыми видами вокруг, с санузлом в номере, и прекрасной грузинской едой на завтрак и ужин. При этом, пересечём всю дальнюю Сванетию и посмотрим самое интересное. Походим большие насыщенные треки, но желающие смогут сократить маршрут чтобы было по силам. Вблизи увидим огромные ледники, водопады и мощные горы вокруг, посетим старинные сванские дома и музеи сванского быта, сможем подняться в сванскую башню и спуститься в знаменитую Пещеру Прометея.
А также вы сможете самостоятельно погулять по Тбилиси и Батуми и отдохнуть на Чёрном море.
Сочетание больших красивейших гор и уникального местного колорита насыщают впечатлениями до предела. Плюс прогулки по Тбилиси и Батуми добавят ещё больше красок. И Чёрное море. Ну а грузинская еда только ради неё уже стоит ехать!
Эта программа по Сванетии специально адаптирована под участников, которым хочется поехать на трекинг в Грузии без тяжёлых рюкзаков. Этот тур позволяет увидеть всё самое интересное, но в комфортном режиме. Вы можете приехать с чемоданом и взять маленький рюкзачок для выходов.
В Сванетии у нас будет 2 точки базирования, расположенные на 2-х противоположных концах региона, плюс мы посетим Местию. Это позволит быстро посмотреть разнообразные и наиболее интересные места, и составить общее представление о крае Сванов в целом. При этом, каждый сможет варьировать нагрузку исходя из физической формы и самочувствия: пройти выход полностью или вернуться на полпути или устроить себе день отдыха и погулять в окрестностях деревни. Первое место базирования будет недалеко от Местии — столицы Сванетии, но не в ней, потому, что там сейчас уже много новостроя, а виды окрестных гор не особо красивые. Поэтому мы расположимся неподалёку, в маленькой аутентичной деревне Мазери с прекрасным видом на Ушбу — пожалуй, самую известную местную гору. Отсюда мы сделаем 2 наиболее интересных выхода, которые позволят увидеть разнообразные красоты природы (водопады, высокогорные озёра, ледники) и насладиться видами Ушбы, Тетнульда и других гор и долин с разных точек.
Потом по программе тура нам предстоит переезд в самый дальний угол Сванетии, куда стремятся попасть все туристы — колоритную общину Ушгули и трекинг в окрестностях. Там нас ждёт ещё одна знаменитая гора — Шхара. Один из выходов будет к ней. Второй — видовой подъем на Сванетский хребет.
Все выходы достаточно серьёзные по протяженности и набору высоты, но не являются технически сложными и без тяжелых рюкзаков нам будет намного легче идти. И, как было сказано, нагрузку можно будет варьировать.
Программа тура по дням
Тбилиси - Сванетия
Встреча в центре Тбилиси в 9:30. Вы можете приехать на один или несколько дней раньше, чтобы прочувствовать атмосферу этого колоритного города. Вы можете присоединиться по пути следования группы: в районе Кутаиси, в Сенаки, в Зугдиди или в Сванетии. Переезд в Сванетию на машине нашей группы. По пути обед и можем остановиться посмотреть грандиозную Ингурскую Гэс. Вечером приезжаем и размещаемся в гостевом доме с красивым видом на гору Ушба (4700м) в деревне Мазери (1600м).
Местия
В этот день мы снова отправимся в Местию и поближе познакомимся с давними традициями и бытом уникального народа, населяющего Сванетию. Посетим старинный сванский дом, музей Сванетии и музей знаменитого альпиниста Хергиани. Ночевка в том же гостевом доме в Мазери.
Трек к базовому лагерю Ушбы
Радиальный выход к базовому лагерю Ушбы. Увидим культовую гору в непосредственной близости. Ледник и вертикальные стены более 2 км будут прямо перед нами. По пути будут красивые водопады Ушбы. Протяженность выхода 21км, подъём и спуск 850м, максимальная высота 2450м. Желающие могут сходить только до водопадов, в этом случае протяженность выхода 13км, подъем и спуск 600м, максимальная высота 2150м. Ночевка в том же гостевом доме в Мазери.
Озёра Корулди
В этот день мы поедем в столицу Сванетии Местию. Чтобы сохранить силы для большого трека, мы поднимемся на автомобиле по грунтовой дороге до высоты 2400м. Оттуда мы отправимся в живописный трек через перевал Гули (2950м) и вернёмся в свой гостевой дом. Протяженность выхода 16 км, подъём 700м, спуск 1500м, максимальная высота 2950м. Желающие могут сходить только на озёра Корулди, которые находятся немного выше точки старта большого трека, и вернуться в гостевой дом на машине. В этом случае протяженность выхода составит 4км, подъём и спуск 300м, максимальная высота 2750м. Ночевка в том же гостевом доме в Мазери.
Переезд в Ушгули
Переезд вглубь Сванетии — в общину Ушгули (2200м). По пути мы можем сходить ещё один интересный трек или провести побольше времени в Ушгули. Сёла, входящие в общину Ушгули, являются самыми высокогорными постоянно обитаемыми сёлами в Европе. Здесь, в основном, царит колоритное средневековье. Ушгули признана памятником всемирного наследия Юнеско. Размещение в гостевом доме среди сванских башень.
Сванетский хребет
Радиальный выход подъем на Сванетский хребет, с которого откроются отличные панорамные виды на Главный Кавказский хребет, на верхнюю и нижнюю Сванетию. Протяженность выхода 10 км, подъём и спуск 950м, максимальная высота 2900м. Ночевка в том же гостевом доме в Ушгули.
Трек к Шхаре
Радиальный выход к Главному Кавказскому Хребту и вершинам ещё одной культовой кавказской горы Шхара (5068м). Мы поднимемся в ещё одно живописное место с видом на стену Шхары, ледники и соседние горы. Протяженность выхода 8км, подъем и спуск 450м максимальная высота 2750м. При желании группы, трек можно дополнить. Ночевка в том же гостевом доме в Ушгули.
Переезд в Батуми
Переезд в Батуми (около 6 часов плюс остановки). Мы поедем через нижнюю Сванетию и увидим новые интересные места. По пути остановимся пообедать в хорошем ресторане. Посетим Пещеру Прометея, самую большую в Грузии и очень живописную. Окончание программы в Батуми в районе 8 вечера. Вы можете вылетать домой начиная с 22 часов, а лучше отдохнуть на черноморском побережье ещё несколько дней. Также, по согласованию, желающие могут остаться в Кутаиси и вылетать домой оттуда.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Гостевые дома в Сванетии (двухместное или трехместное размещение)
- Питание в Сванетии завтраки и ужины
- Трансферы по программе, начиная с отъезда из Тбилиси и заканчивая приездом в Батуми
- Входные билеты в музеи
- Работа гида-организатора
- Общественная аптечка
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Еда и такси в Тбилиси и Батуми, обеды в Сванетии
- Одноместное размещение (если хотите)
- Сувениры и прочее на ваше усмотрение
О чём нужно знать до поездки
Гостевые Дома
У нас будет 2 точки размещения в разных концах Сванетии. Это отборные гостевые дома, расположенные на природе с красивым видом, где мы сможем по настоящему окунуться в атмосферу Сванетии. Размещение в комфортных номерах с собственным туалетом и душем. Размещение двухместное. Трёхместное размещение по запросу. Участников одного пола, которые едут по одному, объединяем по 2-3 человека. Возможно одноместное размещение за доплату (необходимо запросить заранее).
Питание В Походе
Вкусные грузинские завтраки и ужины нам будут готовить в гостевых домах.
Можно взять небольшой запас еды на дневной перекус во время выходов (на 4 дня). Это могут быть энергетические батончики, батончики мюсли, козинаки, сникерсы, шоколад, орехи, сухофрукты и т. п. согласно индивидуальным предпочтениям. А можно просто брать с собой то, что останется от завтрака.
Погода
В горах днём ожидается температура 15-25 градусов. Ночью может опускаться до +5. Также есть вероятность дождей.
В городах будет пожарче.
Пожелания к путешественнику
Вы должны быть готовы ходить в горах по 10-15км в день с набором высоты 600м и больше. А если вы хотите пройти и увидеть максимум, то будьте готовы пройти до 20км или даже немного больше.
Однако никто заставлять ходить не будет. Вы всегда можете выбрать маршрут по силам или даже остаться в гостевом доме и наслаждаться Сванетией вокруг.